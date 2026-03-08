Trường ĐH Thủy lợi: Đá phạt giỏi như Arsenal, nhẹ nhàng rinh 3 điểm

Chiến thắng đầy bản lĩnh của Trường ĐH Thủy lợi

Tân binh Trường ĐH Đồng Tháp đã chứng minh, tấm vé dự vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) hoàn toàn xứng đáng với thực lực của đội bóng này. Ở trận ra quân diễn ra chiều 8.3, các học trò HLV Joao Pedro tạo ra vô vàn khó khăn cho cựu á quân Trường ĐH Thủy lợi. Trong suốt hiệp 1, thậm chí thủ môn Dương Phú Mạnh của đại diện miền Bắc phải cứu thua vất vả hơn, trước những pha công phá dữ dội từ biên của Trường ĐH Đồng Tháp.

Lần đầu bước tới vòng chung kết, Trường ĐH Đồng Tháp đã chơi rất bản lĩnh. Đại diện Tây Nam bộ thực sự dám chơi bóng, khi triển khai tấn công từ vị trí thủ môn, luân chuyển bóng lớp lang qua từng tuyến. Khi đối thủ cầm bóng, các học trò HLV Joao Pedro cũng mạnh dạn đẩy cao gây sức ép rồi tấn công nhanh.

Gặp đối thủ đá bài bản và quyết tâm như Trường ĐH Đồng Tháp, nhiều đội bóng có nguy cơ phải "cưa điểm", thậm chí bại trận. Thế nhưng, Trường ĐH Thủy lợi thì không.

Trường ĐH Thủy lợi (áo đỏ) "giải mã" Trường ĐH Đồng Tháp ẢNH: DUY ANH

Kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm ở các giải đấu lớn nhỏ đã bồi đắp nên bản lĩnh cho Trường ĐH Thủy lợi. Đội bóng của HLV Vũ Văn Trung không xây dựng lối đá bắt mắt, mà tập trung vào tính hiệu quả. Chuyền bóng ít, song phải chất lượng. Từng pha di chuyển, tịnh tiến bóng luôn kèm theo ý đồ chiến thuật rõ ràng. Cách tiếp cận thực dụng và chặt chẽ đến... tàn nhẫn giúp Trường ĐH Thủy lợi luôn đảm bảo tiến sâu ở các giải lớn, thay vì "một phút huy hoàng rồi chợt tắt" như nhiều đội mạnh ở TNSV THACO cup trước đây. Đặc biệt, đội bóng của ông Trung còn mài sắc một vũ khí để sử dụng trong lúc cấp bách, đó là tình huống cố định.

Trước khi thủ quân Nguyễn Hoàng Danh vung chân đá phạt góc ở phút 49, 4 cầu thủ Trường ĐH Thủy lợi đã dồn về cột xa. Sau đó 3 cầu thủ bất ngờ ập vào vòng cấm, nhường lại không gian cho Trần Đức Hoan đánh đầu chuyền bóng gây rối loạn. Và rồi, Đỗ Hữu Hải có mặt đúng lúc dứt điểm cận thành mở tỷ số.

"Tình huống cố định mang đến rất nhiều bàn thắng trong bóng đá, nên tôi luôn nghiên cứu để tìm cách khai thác triệt để", HLV Kim Sang-sik từng chia sẻ với Báo Thanh Niên về vũ khí đá phạt của U.23 Việt Nam. Ai cũng biết điều đó, nhưng không phải đội bóng nào cũng có thể khai thác tốt đá phạt. Ở Ngoại hạng Anh, Arsenal đang băng băng trên đường đua vô địch nhờ đá phạt góc giỏi nhất giải. Còn ở sân chơi sinh viên, khó đội nào khai thác đá phạt hay hơn Trường ĐH Thủy lợi.

Toan tính của HLV Vũ Văn Trung phát huy tác dụng ẢNH: DUY ANH

Bàn thắng của Đỗ Hữu Hải là thành quả của hàng trăm giờ tập luyện miệt mài, nơi sân bóng Trường ĐH Thủy lợi là "thao trường" nơi những phương án đá phạt cố định của thầy trò ông Vũ Văn Trung được khai thác triệt để. Các bài đánh của Hoàng Danh cùng đồng đội đa dạng đến mức, đối thủ có biết trước cũng khó ngăn cản.

Sau pha lập công của Hữu Hải, Trường ĐH Thủy lợi không để đối thủ có thêm cơ hội nào nữa. Với những đội mạnh, 1 bàn là đủ để "đóng đinh" trận đấu. Những phút còn lại, học trò ông Trung ghi thêm 2 bàn, đều từ đá phạt (phạt đền và phạt trực tiếp). Không hoa mỹ, không cầu kỳ, chỉ cần vung chân và lấy 3 điểm.

"Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ kích thước sân để tìm ra đấu pháp đá phạt phù hợp. Khi sân nhỏ hơn, đội pha trộn chiến thuật sân 7 vào trong sân 11, để xây dựng các bài chạy cột, nhử, dứt điểm. Các cầu thủ đã cụ thể hóa giáo án bằng thành quả", HLV Vũ Văn Trung cho biết.

Mở toang cánh cửa tứ kết

3 điểm đầu tay cùng hiệu số tốt (+3) giúp Trường ĐH Thủy lợi chiếm ưu thế vào tứ kết. Tuy nhiên, HLV Vũ Văn Trung vẫn thận trọng.

Trường ĐH Thủy lợi tiến sát tứ kết ẢNH: DUY ANH

"Tôi đánh giá cao nhiệt huyết của cả Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai và Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Dù đá dưới trời nắng nóng, họ vẫn chơi rất quyết tâm, máu lửa. Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai có dàn cầu thủ đồng đều, gắn bó nhiều năm, đá rất kỹ thuật và bài bản. Trường ĐH Sư phạm TP.HCM lại có đấu pháp phòng ngự phản công lì lợm. Chúng tôi phải nghiên cứu đối thủ để tìm ra cách chơi phù hợp", HLV Vũ Văn Trung nhận định.

"Còn ở trận gặp Trường ĐH Đồng Tháp, học trò của tôi đã thực hiện đúng giáo án: đá chặt chẽ để thăm dò trong hiệp 1, rồi đẩy cao đội hình, mạo hiểm hơn nhằm đánh bại đối thủ trong hiệp 2. Cả đội đã chơi rất tốt và cần duy trì tinh thần này nếu muốn tiến xa".

Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận được trao cho tiền vệ Hoàng Danh của Trường ĐH Thủy lợi, trị giá 1 triệu đồng. Hoàng Danh đã có 2 bàn, 1 kiến tạo, in dấu giày đậm nét vào chiến thắng.

Danh hiệu thủ môn hay nhất trận thuộc về Phú Mạnh của Trường ĐH Thủy lợi, với đôi găng tay trị giá 1 triệu đồng từ nhà tài trợ PKSG.

Ở lượt tiếp theo, Trường ĐH Thủy lợi sẽ so tài Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Trận đấu diễn ra lúc 15 giờ 45 ngày 11.3.

Hoàng Danh và Phú Mạnh nhận thưởng từ ban tổ chức và đơn vị tài trợ ẢNH: DUY ANH