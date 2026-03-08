Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO

Live Trường ĐH Đồng Tháp 0-0 Trường ĐH Thủy lợi: Khẳng định vị thế

Hồng Nam - Lĩnh Nam
08/03/2026 14:29 GMT+7

Trở lại vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) sau 1 năm vắng bóng, Trường ĐH Thủy lợi khao khát khẳng định sức mạnh của đội từng hai lần đoạt ngôi nhì, với màn khởi động gặp Trường ĐH Đồng Tháp ở trận ra quân bảng B diễn ra lúc 15 giờ 45 hôm nay (8.3).

* Nhận định trận đấu 

Để lại đằng sau nỗi buồn hụt vé dự vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam (TNSV THACO cup) mùa trước, Trường ĐH Thủy lợi đã trút cơn thịnh nộ ở vòng loại mùa này, khi toàn thắng ĐH Công nghiệp Hà Nội (2-0), ĐH Phenikaa (5-0) và Trường ĐH Đại Nam (3-0) để trở thành đội sớm nhất đoạt vé dự vòng chung kết TNSV THACO cup 2026, nếu không tính chủ nhà Trường ĐH Nha Trang. 

Sức mạnh hủy diệt của Trường ĐH Thủy lợi đã được phô diễn trọn vẹn trong 3 trận vòng loại. Dù là đội bóng đầu tiên lọt vào chung đến đến hai lần nhưng... chưa từng vô địch, bởi cái duyên chưa tới trên chấm luân lưu, song không thể phủ nhận sức mạnh của Trường ĐH Thủy lợi.

Trường ĐH Đồng Tháp - Trường ĐH Thủy lợi: Khẳng định vị thế - Ảnh 1.

Trường ĐH Thủy lợi (áo đỏ) khởi đầu suôn sẻ bằng một chiến thắng?

ẢNH: TUẤN MINH

Đội bóng của ông Vũ Văn Trung chỉ thua 1/12 trận gần nhất tại vòng chung kết TNSV THACO cup (tính trong 90 phút). Trường ĐH Thủy lợi bền bỉ và bản lĩnh, nhờ lối chơi đa dạng, nhịp nhàng được vận hành trên đội hình ổn định và đồng nhất.

Sự bài bản, chuyên nghiệp và chỉn chu tới từng chi tiết nhỏ đã làm nên thương hiệu cho đội bóng Trường ĐH Thủy lợi. Với nhiều cựu binh như Hoàng Danh, Đức Hoan, cùng một nửa đội hình đến từ năm nhất và năm hai đang tràn đầy khát khao khẳng định mình trong lần đầu đến VCK TNSV THACO cup, Trường ĐH Thủy lợi như "đại pháo" đang chờ được châm ngòi. Dù vậy, thầy trò ông Vũ Văn Trung vẫn rất thận trọng. Bởi lẽ, Trường ĐH Thủy lợi có cái "dớp" thường xuyên không thắng ở trận ra quân TNSV THACO cup. Mùa đầu, học trò ông Trung bất ngờ thua Trường ĐH Văn Lang. Đến mùa tiếp theo, đội để hòa 1-1 trước Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM. 

"Trường ĐH Thủy lợi cần nhìn lại bài học quá khứ để thích nghi tốt hơn, nhanh chóng bắt nhịp với cuộc chơi", HLV Vũ Văn Trung nhận định. 

Trường ĐH Thủy lợi càng cần tập trung, khi ở trận ra quân lúc 15 giờ 45 hôm nay (8.3), toàn đội phải so tài Trường ĐH Đồng Tháp. Dù đã ngược dòng hạ đối thủ trong thế thiếu người ở lần chạm trán gần nhất, nhưng Trường ĐH Thủy lợi vẫn rất cảnh giác. Bởi Trường ĐH Đồng Tháp đang là đội bóng mạnh nhất làng bóng đá học đường miền Tây. Được huấn luyện bởi ông Joao Pedro (người Bồ Đào Nha) cùng cố vấn Phạm Công Lộc, cựu HLV dẫn dắt Đồng Tháp tại V-League, đội bóng miền Tây là "ẩn số" thú vị. 

Đánh bại Trường ĐH Trà Vinh 3 bàn không gỡ ở play-off Tây Nam bộ, Trường ĐH Đồng Tháp cho thấy lối đá phóng khoáng, hiện đại, cùng tinh thần quật cường, quyết tâm làm nên chuyện dù ở thế "cửa dưới" tại VCK năm nay. 

Trận ra quân giữa Trường ĐH Đồng Tháp và Trường ĐH Thủy lợi sẽ khó đoán!

Trường ĐH Đồng Tháp - Trường ĐH Thủy lợi: Khẳng định vị thế - Ảnh 2.

Khai mạc hoành tráng mở màn ngày hội bóng đá sinh viên, chờ đợi những trận cầu rực lửa

Khai mạc hoành tráng mở màn ngày hội bóng đá sinh viên, chờ đợi những trận cầu rực lửa

Lễ khai mạc chiều nay (7.3) đã đánh dấu thời khắc khai màn vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) trên sân vận động Trường ĐH Nha Trang, với sự tham gia của 12 đội bóng sinh viên mạnh nhất trên cả nước.

Trường ĐH Thủy lợi không sợ bảng đấu khó, chỉ ngại... thời tiết

Cựu thủ môn từng dự U.20 World Cup lần đầu làm thầy ở giải sinh viên

