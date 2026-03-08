Trường ĐH Sư phạm TP.HCM 0-2 Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai: Ra quân thuận lợi

* Nhận định trận đấu

Trong khi bảng A và C vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) có sự cân bằng về thực lực, đẳng cấp giữa các đội, bảng B lại mang đến sự phân hóa rõ ràng, khi có hai ứng viên vô địch nặng ký (Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai và Trường ĐH Thủy lợi) cùng hai "hiện tượng" (Trường ĐH Đồng Tháp và Trường ĐH Sư phạm TP.HCM).

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa cuộc cạnh tranh ở bảng B sẽ dễ đoán. "Sân chơi bóng đá sinh viên vốn dĩ khó lường. Đội nào lọt vào vòng chung kết cũng đều có thực lực, mỗi trận đấu là một trận chung kết", HLV Vũ Văn Trung của Trường ĐH Thủy lợi nhận định về cuộc đua tranh bảng B. Sức mạnh của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM vẫn là ẩn số. Đại diện miền Nam không đến vòng chung kết TNSV THACO cup 2026 để "du lịch", mà quyết tạo ra dấu ấn trong lần đầu đặt chân.

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai (áo đỏ) có thắng được "hiện tượng" Trường ĐH Sư phạm TP.HCM?

Ở vòng loại, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM thi đấu không quá ấn tượng, khi lần lượt thắng Trường ĐH Kinh tế Luật (6-0), hòa Trường ĐH RMIT (2-2) và thua Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (0-2). Tinh hoa của đội bóng TP.HCM chỉ được thể hiện ở trận play-off gặp Trường ĐH Văn Hiến. Gặp đối thủ đã hai lần lọt vào tứ kết sân chơi TNSV THACO cup, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM khẳng định bản lĩnh khi mở tỷ số từ sớm, rồi đá phòng ngự chặt chẽ, kiên cường để bảo toàn thành quả. Nếu ở vòng loại, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM lấy công bù thủ, thì đến vòng play-off, "bức tường" hậu vệ đã lên tiếng đúng lúc.

Nhiệm vụ giải mã đội bóng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM được giao lại cho Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai. Đội bóng từng đoạt hạng ba mùa giải TNSV THACO cup 2024 luôn là đại diện hùng mạnh của Đông Nam bộ, với lực lượng được ăn tập bài bản, lối chơi pha trộn giữa chất kỹ thuật, ngẫu hứng đặc trưng cùng tốc độ và sức càn lướt. Chẳng phải ngẫu nhiên, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai được nhiều đội nhận định là đối thủ "khó chơi" bậc nhất VCK TNSV THACO cup 2026. Dù vậy, thầy trò HLV Lê Hữu Phát cần nhớ bài học ở trận ra quân VCK mùa trước, khi dù ép sân Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội, nhưng Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai lại thất thủ 0-2 bởi sai lầm khó tin của thủ môn. Sự chắt chiu và tập trung là yếu tố bắt buộc, nếu Vũ Hoàng Gia Bảo cùng đồng đội không muốn rời cuộc chơi ở vòng bảng như năm ngoái.

Đá đúng sức, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai sẽ thắng trận ra quân chiều nay.