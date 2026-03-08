CĐV Trường ĐH Đồng Tháp lặn lội đường xa đến Nha Trang tiếp lửa đội nhà

Khán đài sân Trường ĐH Nha Trang vào chiều 8.3 trở nên sôi động hơn hẳn với tiếng kèn, trống và reo hò của một nhóm CĐV, khi đội Trường ĐH Đồng Tháp đấu trận ra quân với đội Trường ĐH Thủy lợi ở bảng B – VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026). Được biết, đây là các sinh viên của Trường ĐH Đồng Tháp, đã vượt hơn 500 km từ xứ sen hồng đến phố biển Nha Trang để tiếp lửa cho đội nhà.

Di chuyển hơn 10 tiếng đồng hồ

Trao đổi với PV, TS Trần Anh Hào - Trưởng khoa Giáo dục thể chất - Sư phạm nghệ thuật Trường ĐH Đồng Tháp, cho biết: "Được sự quan tâm của nhà trường, chúng tôi đã có sự chuẩn bị khá chu đáo cho công tác cổ vũ đội bóng Trường ĐH Đồng Tháp tham gia VCK TNSV THACO cup 2026. Nhà trường đã chuẩn bị tổng cộng 4 đoàn sinh viên, chia làm 4 lượt đi từ Đồng Tháp ra Nha Trang để cổ vũ cho đội nhà tại lượt trận thi đấu. Mỗi đợt như vậy là 1 xe 45 chỗ ngồi, gồm các sinh viên và quý thầy cô sẽ đến sân tiếp lửa cho đội bóng. Tuy nhiên, ở trận đấu thuộc lượt thứ hai sẽ có 2 xe, tổng cộng là cũng gần 100 CĐV có mặt. Đặc biệt, nếu đội nhà tiến sâu vào vòng tứ kết hay bán kết, số lượng CĐV dự kiến sẽ còn đông đảo hơn nữa".

Các sinh viên Trường ĐH Đồng Tháp tạo nên bầu không khí sôi nổi trên sân Trường ĐH Nha Trang chiều 8.3 ẢNH: HỮU TÚ

Dù chặng đường dài và phải trải qua nhiều giờ đồng hồ đi xe, nhưng TS Trần Anh Hào khẳng định tinh thần của các em sinh viên luôn ở mức cao nhất: "Trong quá trình đi, tinh thần của các em sinh viên háo hức. Quãng đường đi khá xa, cũng phải 10 - 11 tiếng đồng hồ mới tới được Nha Trang. Tuy nhiên, chúng tôi đều mang theo tinh thần cổ vũ cho giải và đội bóng của nhà trường, nhằm đạt được một thành tích tốt nhất tại giải đấu này".

Bên cạnh việc cổ vũ cho đội bóng, nhà trường cũng kết hợp dịp này để các sinh viên được trải nghiệm tham quan thực tế nhằm phục vụ chuyên môn ngành nghề. Lịch trình được thiết kế khoa học để sinh viên vừa tiếp sức cho đội nhà, vừa được mở mang kiến thức.

TS Trần Anh Hào cho biết đội CĐV dù phải vượt đường xa, nhưng luôn giữ tinh thần hào hứng ẢNH: HỮU TÚ

Sinh viên năm hai Trương Thị Kim Nga chia sẻ: "Dù đường xa nhưng lại không hề cảm thấy mệt mỏi. Rất háo hức khi được đến Nha Trang tiếp lửa cho đội bóng nhà trường" ẢNH: HỮU TÚ

Không chỉ đặt mục tiêu chiến thắng trên sân cỏ, thầy và trò Trường ĐH Đồng Tháp còn muốn khẳng định bản sắc văn hóa của mình thông qua phong cách cổ vũ văn minh. "Khẩu hiệu của chúng tôi cũng giống như slogan của giải đấu, đó là 'Chơi đẹp – Thắng đẹp – Cổ vũ đẹp', và Trường ĐH Đồng Tháp quyết thắng, quyết thắng, quyết thắng!", TS Trần Anh Hào chia sẻ.

Tại VCK TNSV THACO cup 2026, đội Trường ĐH Đồng Tháp nằm ở bảng B, lần lượt gặp đội Trường ĐH Thủy lợi (8.3), Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai (11.3) và Trường ĐH Sư phạm TP.HCM (14.3).