Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên

CĐV Trường ĐH Đồng Tháp lặn lội đường xa đến Nha Trang tiếp lửa đội nhà

Nghi Thạo - Hữu Tú
08/03/2026 18:47 GMT+7

Vượt hơn 500 km từ miền Tây đến phố biển Nha Trang, các sinh viên Trường ĐH Đồng Tháp không chỉ mang theo kèn, trống mà còn cả tinh thần cổ vũ nhiệt huyết, văn minh để tiếp lửa cho đội nhà.

Khán đài sân Trường ĐH Nha Trang vào chiều 8.3 trở nên sôi động hơn hẳn với tiếng kèn, trống và reo hò của một nhóm CĐV, khi đội Trường ĐH Đồng Tháp đấu trận ra quân với đội Trường ĐH Thủy lợi ở bảng B – VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026). Được biết, đây là các sinh viên của Trường ĐH Đồng Tháp, đã vượt hơn 500 km từ xứ sen hồng đến phố biển Nha Trang để tiếp lửa cho đội nhà.

Di chuyển hơn 10 tiếng đồng hồ

Trao đổi với PV, TS Trần Anh Hào - Trưởng khoa Giáo dục thể chất - Sư phạm nghệ thuật Trường ĐH Đồng Tháp, cho biết: "Được sự quan tâm của nhà trường, chúng tôi đã có sự chuẩn bị khá chu đáo cho công tác cổ vũ đội bóng Trường ĐH Đồng Tháp tham gia VCK TNSV THACO cup 2026. Nhà trường đã chuẩn bị tổng cộng 4 đoàn sinh viên, chia làm 4 lượt đi từ Đồng Tháp ra Nha Trang để cổ vũ cho đội nhà tại lượt trận thi đấu. Mỗi đợt như vậy là 1 xe 45 chỗ ngồi, gồm các sinh viên và quý thầy cô sẽ đến sân tiếp lửa cho đội bóng. Tuy nhiên, ở trận đấu thuộc lượt thứ hai sẽ có 2 xe, tổng cộng là cũng gần 100 CĐV có mặt. Đặc biệt, nếu đội nhà tiến sâu vào vòng tứ kết hay bán kết, số lượng CĐV dự kiến sẽ còn đông đảo hơn nữa".

CĐV Trường ĐH Đồng Tháp lặn lội đường xa đến Nha Trang tiếp lửa đội nhà- Ảnh 1.

Các sinh viên Trường ĐH Đồng Tháp tạo nên bầu không khí sôi nổi trên sân Trường ĐH Nha Trang chiều 8.3

ẢNH: HỮU TÚ

Dù chặng đường dài và phải trải qua nhiều giờ đồng hồ đi xe, nhưng TS Trần Anh Hào khẳng định tinh thần của các em sinh viên luôn ở mức cao nhất: "Trong quá trình đi, tinh thần của các em sinh viên háo hức. Quãng đường đi khá xa, cũng phải 10 - 11 tiếng đồng hồ mới tới được Nha Trang. Tuy nhiên, chúng tôi đều mang theo tinh thần cổ vũ cho giải và đội bóng của nhà trường, nhằm đạt được một thành tích tốt nhất tại giải đấu này".

Bên cạnh việc cổ vũ cho đội bóng, nhà trường cũng kết hợp dịp này để các sinh viên được trải nghiệm tham quan thực tế nhằm phục vụ chuyên môn ngành nghề. Lịch trình được thiết kế khoa học để sinh viên vừa tiếp sức cho đội nhà, vừa được mở mang kiến thức.

CĐV Trường ĐH Đồng Tháp lặn lội đường xa đến Nha Trang tiếp lửa đội nhà- Ảnh 2.

TS Trần Anh Hào cho biết đội CĐV dù phải vượt đường xa, nhưng luôn giữ tinh thần hào hứng

ẢNH: HỮU TÚ

CĐV Trường ĐH Đồng Tháp lặn lội đường xa đến Nha Trang tiếp lửa đội nhà- Ảnh 3.

Sinh viên năm hai Trương Thị Kim Nga chia sẻ: "Dù đường xa nhưng lại không hề cảm thấy mệt mỏi. Rất háo hức khi được đến Nha Trang tiếp lửa cho đội bóng nhà trường"

ẢNH: HỮU TÚ

Không chỉ đặt mục tiêu chiến thắng trên sân cỏ, thầy và trò Trường ĐH Đồng Tháp còn muốn khẳng định bản sắc văn hóa của mình thông qua phong cách cổ vũ văn minh. "Khẩu hiệu của chúng tôi cũng giống như slogan của giải đấu, đó là 'Chơi đẹp – Thắng đẹp – Cổ vũ đẹp', và Trường ĐH Đồng Tháp quyết thắng, quyết thắng, quyết thắng!", TS Trần Anh Hào chia sẻ.

Tại VCK TNSV THACO cup 2026, đội Trường ĐH Đồng Tháp nằm ở bảng B, lần lượt gặp đội Trường ĐH Thủy lợi (8.3), Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai (11.3) và Trường ĐH Sư phạm TP.HCM (14.3).

CĐV Trường ĐH Đồng Tháp lặn lội đường xa đến Nha Trang tiếp lửa đội nhà- Ảnh 4.
CĐV Trường ĐH Đồng Tháp lặn lội đường xa đến Nha Trang tiếp lửa đội nhà- Ảnh 5.


ẢNH: HỮU TÚ

CĐV Trường ĐH Đồng Tháp lặn lội đường xa đến Nha Trang tiếp lửa đội nhà- Ảnh 6.

 

Tin liên quan

Ghi bàn tuyệt đẹp từ chấm đá phạt góc, đồng đội cũ của Lý Đức nói gì?

Ghi bàn tuyệt đẹp từ chấm đá phạt góc, đồng đội cũ của Lý Đức nói gì?

Đồng đội của Lý Đức ở Học viện Nutifood là Nguyễn Phú Hồng Phúc đã ghi bàn tuyệt đẹp từ chấm đá phạt góc, phá vỡ thế bế tắc mở ra chiến thắng cho Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai tại giải TNSV THACO CUP 2026.

Song tấu số 7 và số 10: ‘Ronaldo - Messi’ phiên bản sinh viên tỏa sáng

Cuộc đấu đầy duyên nợ giữa nhà đương kim vô địch và á quân

Khám phá thêm chủ đề

trường đh đồng tháp THACO tnsv thaco cup giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận