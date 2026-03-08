Ghi bàn tuyệt đẹp từ chấm đá phạt góc, đồng đội cũ của Lý Đức nói gì?

Đồng đội của Lý Đức tại Học viện Nutifood Hồng Phúc đã có món quà rất đẹp tặng Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai ảnh: Độc Lập

Đồng đội cũ của Lý Đức tỏa sáng ở giải TNSV

Chiều 8.3, đội bóng Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai đã có món quà đặc biệt cho những người phụ nữ của mình bằng một chiến thắng, trong đó có bàn thắng mở tỷ số tuyệt đẹp của đội trưởng Nguyễn Phú Hồng Phúc - một đồng đội cũ của tuyển thủ U.23 Việt Nam Phạm Lý Đức.

Trên sân bóng thuộc Trường ĐH Nha Trang, tiền vệ nhạc trưởng Hồng Phúc đã cùng các đồng đội ở Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai đã chơi trận mở màn giải TNSV THACO CUP 2026 trước Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

Các học trò của HLV Lê Hữu Phát đã chơi trên cơ và gây sức ép không nhỏ, tạo ra một số cơ hội nhưng vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của đội bóng đến từ TP.HCM có lối chơi rất chặt chẽ, giàu tính đồng đội.

Hồng Phúc sở hữu kỹ thuật khéo léo và nhãn quan chiến thuật thông minh ảnh: Duy Anh

Sau hiệp 1 khép lại không có bàn thắng, đến phút 55 đội trưởng Hồng Phúc đã phá vỡ thế bế tắc bằng bàn thắng rất đẹp, với cú sút ghi bàn trực tiếp từ chấm đá phạt góc, mở ra chiến thắng 2-0 chung cuộc.

Màn trình diễn xuất sắc và bàn thắng này đã giúp Hồng Phúc nhận phần thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu trị giá 1 triệu đồng, trong khi thủ môn Đỗ Mạnh Hùng của Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai nhận phần thưởng găng tay trị giá 1 triệu đồng của đơn vị tài trợ PKSG.

Sự ghi nhận xứng đáng của cầu thủ có lối chơi thông minh và khéo léo. Điều sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu biết anh từng là đồng đội với trung vệ Phạm Lý Đức ở khóa 2 Học viện Nutifood.

Hồng Phúc nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu từ nhà báo Nguyễn Ngọc Phúc, Trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Nam Trung bộ ảnh: Duy Anh

Cầu thủ đang theo học năm nhất Khoa Kế toán ở Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai chia sẻ: "Hôm nay tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi toàn thể anh em trong đội đã thi đấu hết mình và cùng nhau có được chiến thắng đầu tiên, làm bước đệm cho chặng đường còn lại của cả đội.

Đây là chiến thắng không hề dễ dàng, thậm chí là khó khăn. Đã vào đến VCK này thì toàn bộ 12 đội bóng đều rất mạnh. Mọi trận đấu đều rất thách thức khiến tất cả chúng tôi phải nỗ lực hết mình để có điểm.

Tôi rất vui khi hôm nay mình cũng đã ghi bàn từ chấm đá phạt góc. Thực tế, đây là một phần nằm trong nội dung của các bài tập vẫn được chúng tôi rèn luyện với nhau ở Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai.

Trong bài đá phạt này, BHL đã bố trí nhiều đồng đội của tôi đứng ở gần cột một (cột gần). Tôi sẽ siết bóng thật mạnh và cuộn vào góc xa. Hôm nay, các đồng đội đã đứng chỗ tốt, bật cao che tầm nhìn khiến thủ môn không thể bắt trúng bóng".

Chiến thắng đầu tay giúp Hồng Phúc và Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai khởi đầu thuận lợi tại VCK giải TNSV THACO CUP 2026 ảnh: Duy Anh

Chia sẻ cùng Báo Thanh Niên, tiền vệ sinh năm 2004 tỏ ra rất vui khi đây là lần đầu tiên ghi bàn từ đá phạt góc ở một giải chính thức, giống như những thần tượng Tuyết Dung ở đội tuyển nữ Việt Nam hay HLV Nguyễn Văn Sỹ thời còn thi đấu.

Đặc biệt, Hồng Phúc xin gửi tặng bàn thắng ý nghĩa này trong ngày Phụ nữ Việt Nam 8.3: "Tôi muốn tặng bàn thắng này đến quý cô ở Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai và những người phụ nữ của mình như mẹ, các chị em trong gia đình.

Tôi hy vọng bàn thắng này và chiến thắng mở màn sẽ tạo đà thuận lợi để đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai thực hiện được mục tiêu vượt qua vòng bảng, để từ đó nỗ lực đi sâu nhất có thể".