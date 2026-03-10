Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lượt trận đầu VCK: Chủ nhà Nha Trang kiên cường, nhóm ứng viên phô diễn sức mạnh

Nghi Thạo
Nghi Thạo
10/03/2026 10:45 GMT+7

Lượt trận đầu tiên của VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cup THACO (TNSV THACO cup 2026) đã khép lại với những kịch bản hấp dẫn. Đội chủ nhà Nha Trang gây ấn tượng bằng lối chơi quả cảm, trong khi các đội bóng được xem là ứng cử viên cũng nhanh chóng khẳng định vị thế bằng những chiến thắng.

Chủ nhà thể hiện bản lĩnh

Tâm điểm của ngày khai mạc chính là cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Trường ĐH Nha Trang và Trường CĐ FPT Polytechnic. Trước khi trận đấu diễn ra, tân binh đến từ khu vực phía bắc Trường CĐ FPT Polytechnic được đánh nhỉnh hơn nhờ sự đầu tư mạnh mẽ, đội hình đồng đều và đặc biệt là có sự dẫn dắt của cựu sao HAGL Trần Hữu Đông Triều.

Tuy nhiên, đội bóng phố biển Nha Trang đã chứng minh họ không dễ bị bắt nạt. Tận dụng tối đa lợi thế sân nhà cùng nền tảng thể lực tốt, các cầu thủ Trường ĐH Nha Trang đã triển khai một lối chơi kỷ luật, bền bỉ. Kết quả hòa 1-1 trong trận khai mạc chính là lời khẳng định về bản lĩnh của đội chủ nhà tại giải đấu năm nay.

Lượt trận đầu VCK: Chủ nhà Nha Trang kiên cường, nhóm ứng viên phô diễn sức mạnh- Ảnh 1.

Đội chủ nhà Trường ĐH Nha Trang để lại ấn tượng bằng lối chơi kiên cường

ẢNH: DUY ANH

Nhóm ứng viên ra quân thắng lợi

Lượt trận đầu tiên của giải đấu không có bất ngờ nào xảy ra ở nhóm các đội bóng hạt giống. Lượt trận đầu tiên chứng kiến màn ra quân suôn sẻ của những "ông lớn" trong làng bóng đá sinh viên. Đương kim vô địch Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa vượt qua Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) với tỷ số 3-2. Đây cũng là trận đấu có nhiều bàn thắng nhất ở lượt đầu vòng bảng.

Đương kim á quân Trường ĐH TDTT Đà Nẵng thắng sát nút 1-0 trước Trường ĐH Quy Nhơn. Đội Trường ĐH Thủy lợi sau 1 mùa giải vắng bóng tại VCK, đã có tái xuất ấn tượng hơn khi đánh bại đội Trường ĐH Đồng Tháp với tỷ số cách biệt 3-0.

Lượt trận đầu VCK: Chủ nhà Nha Trang kiên cường, nhóm ứng viên phô diễn sức mạnh- Ảnh 2.

Trường ĐH Thủy lợi (áo đỏ) là đội bóng có chiến thắng cách biệt lớn nhất ở lượt trận đầu tiên

ẢNH: DUY ANH

Với các đội bóng đã vượt qua vòng loại khu vực TP.HCM, chỉ có 2/6 cái tên giành chiến thắng ở lượt trận đầu tiên. Cụ thể, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (thắng sát nút Trường ĐH Tôn Đức Thắng 1-0) và Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai (thắng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM 2-0) đã giành được 3 điểm trọn vẹn. Điều này một lần nữa cho thấy sự khốc liệt tại VCK đang diễn ra tại sân Trường ĐH Nha Trang.

Lịch thi đấu lượt trận thứ 2 - VCK TNSV THACO cup 2026

Ngày 10.3 - Bảng A

13 giờ 30: Trường CĐ FPT Polytechnic - Trường ĐH Tôn Đức Thắng

15 giờ 45: Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM - Trường ĐH Nha Trang.

Ngày 11.3 - Bảng B

13 giờ 30: Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai - Trường ĐH Đồng Tháp

15 giờ 45: Trường ĐH Thủy Lợi - Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

Ngày 12.3 - Bảng C

13 giờ 30: Trường ĐH Quy Nhơn - Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa

15 giờ 45: Trường ĐH Công nghệ TP.HCM - Trường ĐH TDTT Đà Nẵng

Lượt trận đầu VCK: Chủ nhà Nha Trang kiên cường, nhóm ứng viên phô diễn sức mạnh- Ảnh 3.

Cầu thủ ghi siêu phẩm giúp đại diện Đà Nẵng thắng lợi: 'Rất bất ngờ vì...'

Cầu thủ ghi siêu phẩm giúp đại diện Đà Nẵng thắng lợi: 'Rất bất ngờ vì...'

Trong khuôn khổ lượt trận khai màn bảng C tại VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 Cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) diễn ra chiều 9.3, đội đương kim á quân Trường ĐH TDTT Đà Nẵng đã có khởi đầu suôn sẻ khi giành chiến thắng sát nút 1-0 trước đội Trường ĐH Quy Nhơn.

Song tấu số 7 và số 10: 'Ronaldo - Messi' phiên bản sinh viên tỏa sáng

CĐV Trường ĐH Đồng Tháp lặn lội đường xa đến Nha Trang tiếp lửa đội nhà

VCK tnsv thaco cup THACO giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Nha Trang
Xem thêm bình luận