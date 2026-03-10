Lượt trận đầu VCK: Chủ nhà Nha Trang kiên cường, nhóm ứng viên phô diễn sức mạnh

Chủ nhà thể hiện bản lĩnh

Tâm điểm của ngày khai mạc chính là cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Trường ĐH Nha Trang và Trường CĐ FPT Polytechnic. Trước khi trận đấu diễn ra, tân binh đến từ khu vực phía bắc Trường CĐ FPT Polytechnic được đánh nhỉnh hơn nhờ sự đầu tư mạnh mẽ, đội hình đồng đều và đặc biệt là có sự dẫn dắt của cựu sao HAGL Trần Hữu Đông Triều.

Tuy nhiên, đội bóng phố biển Nha Trang đã chứng minh họ không dễ bị bắt nạt. Tận dụng tối đa lợi thế sân nhà cùng nền tảng thể lực tốt, các cầu thủ Trường ĐH Nha Trang đã triển khai một lối chơi kỷ luật, bền bỉ. Kết quả hòa 1-1 trong trận khai mạc chính là lời khẳng định về bản lĩnh của đội chủ nhà tại giải đấu năm nay.

Đội chủ nhà Trường ĐH Nha Trang để lại ấn tượng bằng lối chơi kiên cường ẢNH: DUY ANH

Nhóm ứng viên ra quân thắng lợi

Lượt trận đầu tiên của giải đấu không có bất ngờ nào xảy ra ở nhóm các đội bóng hạt giống. Lượt trận đầu tiên chứng kiến màn ra quân suôn sẻ của những "ông lớn" trong làng bóng đá sinh viên. Đương kim vô địch Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa vượt qua Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) với tỷ số 3-2. Đây cũng là trận đấu có nhiều bàn thắng nhất ở lượt đầu vòng bảng.

Đương kim á quân Trường ĐH TDTT Đà Nẵng thắng sát nút 1-0 trước Trường ĐH Quy Nhơn. Đội Trường ĐH Thủy lợi sau 1 mùa giải vắng bóng tại VCK, đã có tái xuất ấn tượng hơn khi đánh bại đội Trường ĐH Đồng Tháp với tỷ số cách biệt 3-0.

Trường ĐH Thủy lợi (áo đỏ) là đội bóng có chiến thắng cách biệt lớn nhất ở lượt trận đầu tiên ẢNH: DUY ANH

Với các đội bóng đã vượt qua vòng loại khu vực TP.HCM, chỉ có 2/6 cái tên giành chiến thắng ở lượt trận đầu tiên. Cụ thể, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (thắng sát nút Trường ĐH Tôn Đức Thắng 1-0) và Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai (thắng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM 2-0) đã giành được 3 điểm trọn vẹn. Điều này một lần nữa cho thấy sự khốc liệt tại VCK đang diễn ra tại sân Trường ĐH Nha Trang.