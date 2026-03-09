Cầu thủ ghi siêu phẩm giúp đại diện Đà Nẵng thắng lợi: 'Rất bất ngờ vì...'

Chia sẻ hóm hỉnh của cầu thủ ghi bàn

Dù kiểm soát thế trận tốt, nhưng phải đến những giây đầu tiên của hiệp 2, nút thắt của trận đấu mới được tháo gỡ. Xuất phát từ một tình huống đá phạt trực tiếp, cầu thủ Nguyễn Văn Hải Quân đã thực hiện cú miết lòng trong chân phải đầy kỹ thuật. Bóng vẽ một đường cong đẹp mắt để vượt qua hàng rào, đi vào góc hiểm khiến thủ môn đối phương dù đã bay người hết cỡ cũng đành bất lực nhìn bóng bay vào lưới.

Chia sẻ về bàn thắng quý giá giúp đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng thắng trận, Hải Quân hóm hỉnh: "Bình thường khi tập luyện, em thường sút bóng đi vọt xà. Nhưng hôm nay, bóng vượt qua hàng rào rồi chìm xuống, nên em rất bất ngờ".

Nguyễn Văn Hải Quân ghi bàn duy nhất của trận đấu từ chấm đá phạt ẢNH: DUY ANH

Dù giành trọn 3 điểm, nhưng HLV trưởng Trần Trung Kiên thừa nhận đội bóng của ông đã có một ngày thi đấu không hề dễ dàng. Ông nhận định: "Trận đấu đầu tiên luôn luôn là một trận đấu khó khăn. Từ sân bãi cho tới tinh thần, các bạn vẫn chưa bắt nhịp được".

Lý giải về việc lối chơi của đội chưa thực sự thanh thoát, thuyền trưởng của đội bóng đến từ Đà Nẵng cho rằng kích thước sân bãi là một rào cản lớn. "Kích thước của Trường ĐH Nha Trang nhỏ hơn so với sân tập thông thường của đội. Điều này gây khó khăn cho các cầu thủ trong việc phối hợp và triển khai bóng theo đúng ý đồ chiến thuật. Bên cạnh đó, đội Trường ĐH Quy Nhơn đã thi đấu rất chặt chẽ".

Hải Quân giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ẢNH: DUY ANH

Ông Kiên cũng bày tỏ sự hài lòng khi "vũ khí" tình huống cố định đã phát huy tác dụng đúng lúc. Theo ông, đây không phải là kết quả của sự may mắn mà là thành quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng: "Lại là một tình huống cố định và chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ ở nhà. Sau khi quan sát một số trận đấu trước đó, chúng tôi biết được sân bãi có kích thước nhỏ, nên việc tận dụng các tình huống cố định là cần thiết và quan trọng".

Hướng tới các trận đấu tiếp theo, HLV Trần Trung Kiên khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo và hình ảnh của nhà trường. Đánh giá về đối thủ sắp tới là đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), ông nhận định đây là một đối thủ đáng gờm vì họ có sở trường đá sân nhỏ tại TP.HCM, do đó sẽ rất dễ thích nghi với điều kiện thi đấu tại sân Trường ĐH Nha Trang.

HLV Trần Trung Kiên từng dẫn dắt đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng đoạt vị trí á quân mùa giải 2025 ẢNH: DUY ANH

"Hy vọng kết quả trận thứ hai gặp HUTECH sẽ suôn sẻ, để toàn đội không phải chịu áp lực quá lớn khi bước vào trận đấu cuối cùng gặp đối thủ nặng ký – đương kim vô địch Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa", HLV Trần Trung Kiên bày tỏ.