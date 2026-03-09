Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên

Cầu thủ ghi siêu phẩm giúp đại diện Đà Nẵng thắng lợi: 'Rất bất ngờ vì...'

Nghi Thạo
Nghi Thạo
09/03/2026 16:29 GMT+7

Trong khuôn khổ lượt trận khai màn bảng C tại VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 Cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) diễn ra chiều 9.3, đội đương kim á quân Trường ĐH TDTT Đà Nẵng đã có khởi đầu suôn sẻ khi giành chiến thắng sát nút 1-0 trước đội Trường ĐH Quy Nhơn.

Chia sẻ hóm hỉnh của cầu thủ ghi bàn

Dù kiểm soát thế trận tốt, nhưng phải đến những giây đầu tiên của hiệp 2, nút thắt của trận đấu mới được tháo gỡ. Xuất phát từ một tình huống đá phạt trực tiếp, cầu thủ Nguyễn Văn Hải Quân đã thực hiện cú miết lòng trong chân phải đầy kỹ thuật. Bóng vẽ một đường cong đẹp mắt để vượt qua hàng rào, đi vào góc hiểm khiến thủ môn đối phương dù đã bay người hết cỡ cũng đành bất lực nhìn bóng bay vào lưới.

Chia sẻ về bàn thắng quý giá giúp đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng thắng trận, Hải Quân hóm hỉnh: "Bình thường khi tập luyện, em thường sút bóng đi vọt xà. Nhưng hôm nay, bóng vượt qua hàng rào rồi chìm xuống, nên em rất bất ngờ".

Cầu thủ ghi siêu phẩm giúp đại diện Đà Nẵng thắng lợi: 'Rất bất ngờ vì...'- Ảnh 1.

Nguyễn Văn Hải Quân ghi bàn duy nhất của trận đấu từ chấm đá phạt

ẢNH: DUY ANH

Dù giành trọn 3 điểm, nhưng HLV trưởng Trần Trung Kiên thừa nhận đội bóng của ông đã có một ngày thi đấu không hề dễ dàng. Ông nhận định: "Trận đấu đầu tiên luôn luôn là một trận đấu khó khăn. Từ sân bãi cho tới tinh thần, các bạn vẫn chưa bắt nhịp được".

Lý giải về việc lối chơi của đội chưa thực sự thanh thoát, thuyền trưởng của đội bóng đến từ Đà Nẵng cho rằng kích thước sân bãi là một rào cản lớn. "Kích thước của Trường ĐH Nha Trang nhỏ hơn so với sân tập thông thường của đội. Điều này gây khó khăn cho các cầu thủ trong việc phối hợp và triển khai bóng theo đúng ý đồ chiến thuật. Bên cạnh đó, đội Trường ĐH Quy Nhơn đã thi đấu rất chặt chẽ".

Cầu thủ ghi siêu phẩm giúp đại diện Đà Nẵng thắng lợi: 'Rất bất ngờ vì...'- Ảnh 2.
Cầu thủ ghi siêu phẩm giúp đại diện Đà Nẵng thắng lợi: 'Rất bất ngờ vì...'- Ảnh 3.

Hải Quân giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu

ẢNH: DUY ANH

Ông Kiên cũng bày tỏ sự hài lòng khi "vũ khí" tình huống cố định đã phát huy tác dụng đúng lúc. Theo ông, đây không phải là kết quả của sự may mắn mà là thành quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng: "Lại là một tình huống cố định và chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ ở nhà. Sau khi quan sát một số trận đấu trước đó, chúng tôi biết được sân bãi có kích thước nhỏ, nên việc tận dụng các tình huống cố định là cần thiết và quan trọng".

Hướng tới các trận đấu tiếp theo, HLV Trần Trung Kiên khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo và hình ảnh của nhà trường. Đánh giá về đối thủ sắp tới là đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), ông nhận định đây là một đối thủ đáng gờm vì họ có sở trường đá sân nhỏ tại TP.HCM, do đó sẽ rất dễ thích nghi với điều kiện thi đấu tại sân Trường ĐH Nha Trang.

Cầu thủ ghi siêu phẩm giúp đại diện Đà Nẵng thắng lợi: 'Rất bất ngờ vì...'- Ảnh 4.

HLV Trần Trung Kiên từng dẫn dắt đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng đoạt vị trí á quân mùa giải 2025

ẢNH: DUY ANH

"Hy vọng kết quả trận thứ hai gặp HUTECH sẽ suôn sẻ, để toàn đội không phải chịu áp lực quá lớn khi bước vào trận đấu cuối cùng gặp đối thủ nặng ký – đương kim vô địch Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa", HLV Trần Trung Kiên bày tỏ.

Cầu thủ ghi siêu phẩm giúp đại diện Đà Nẵng thắng lợi: 'Rất bất ngờ vì...'- Ảnh 5.

 

Tin liên quan

CĐV Trường ĐH Đồng Tháp lặn lội đường xa đến Nha Trang tiếp lửa đội nhà

CĐV Trường ĐH Đồng Tháp lặn lội đường xa đến Nha Trang tiếp lửa đội nhà

Vượt hơn 500 km từ miền Tây đến phố biển Nha Trang, các sinh viên Trường ĐH Đồng Tháp không chỉ mang theo kèn, trống mà còn cả tinh thần cổ vũ nhiệt huyết, văn minh để tiếp lửa cho đội nhà.

Song tấu số 7 và số 10: ‘Ronaldo - Messi’ phiên bản sinh viên tỏa sáng

Cuộc đấu đầy duyên nợ giữa nhà đương kim vô địch và á quân

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng THACO tnsv thaco cup trường đh tdtt đà nẵng giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận