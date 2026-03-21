Tiền đạo Nguyễn Xuân Son, xuất hiện với phong thái tự tin, thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông. Sau màn trình diễn ấn tượng tại AFF Cup 2024 với 7 bàn thắng, Xuân Son tiếp tục được kỳ vọng sẽ là mũi nhọn chủ lực trên hàng công, mang đến sự đột biến cho lối chơi của đội tuyển.



Xuân Son 'chất lừ' ngày hội quân, Hoàng Hên quyết tâm giúp Việt Nam chiến thắng

Bên cạnh Xuân Son, sự góp mặt của Đỗ Hoàng Hên cũng tạo nên điểm nhấn đáng chú ý. Lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia sau khi nhập tịch, tiền vệ thuộc CLB Hà Nội không giấu được sự xúc động.

Anh chia sẻ đây là "ngày đặc biệt nhất trong sự nghiệp", đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để đóng góp cho đội tuyển. Hoàng Hên cũng bày tỏ sự hào hứng khi được sát cánh cùng Xuân Son trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

