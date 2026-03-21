Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Video Thể thao

Xuân Son 'chất lừ' ngày hội quân, Hoàng Hên quyết tâm giúp Việt Nam chiến thắng

Hồ Hiền
21/03/2026 14:08 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam hội quân sáng 21.3 tại Hà Nội với sự góp mặt của nhiều trụ cột, trong đó Nguyễn Xuân Son tiếp tục là tâm điểm chú ý. Bên cạnh đó, tân binh nhập tịch Đỗ Hoàng Hên gây ấn tượng với quyết tâm cống hiến, sẵn sàng cùng đội tuyển hướng tới những kết quả tích cực ở loạt trận sắp tới.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son, xuất hiện với phong thái tự tin, thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông. Sau màn trình diễn ấn tượng tại AFF Cup 2024 với 7 bàn thắng, Xuân Son tiếp tục được kỳ vọng sẽ là mũi nhọn chủ lực trên hàng công, mang đến sự đột biến cho lối chơi của đội tuyển.

Bên cạnh Xuân Son, sự góp mặt của Đỗ Hoàng Hên cũng tạo nên điểm nhấn đáng chú ý. Lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia sau khi nhập tịch, tiền vệ thuộc CLB Hà Nội không giấu được sự xúc động.

Anh chia sẻ đây là "ngày đặc biệt nhất trong sự nghiệp", đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để đóng góp cho đội tuyển. Hoàng Hên cũng bày tỏ sự hào hứng khi được sát cánh cùng Xuân Son trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Chi tiết mời quý vị theo dõi bản tin.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định World Cup 2026 sẽ diễn ra đúng lộ trình với đủ 48 đội tham dự, bất chấp những lo ngại liên quan đến tình hình của đội tuyển Iran.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận