Phụ công Trần Thị Bích Thủy vượt khó ở giải bóng chuyền Nhật Bản

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
21/02/2026 08:48 GMT+7

CLB Okayama Seagulls của phụ công đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy đang 'ngụp lặn' ở cuối bảng xếp hạng giải bóng chuyền vô địch Nhật Bản.

Bích Thủy 'lực bất tòng tâm'

Giải bóng chuyền vô địch Nhật Bản được người hâm mộ Việt Nam quan tâm bởi có sự góp mặt 2 tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam là Trần Thị Thanh ThúyTrần Thị Bích Thủy. Trong khi Thanh Thúy "bay cao" cùng CLB Gunma Green Wings khi cùng đội bóng này xếp ở nửa trên của bảng xếp hạng thì Bích Thủy cùng CLB Okayama Seagulls phải vượt khó khi nằm ở nhóm cuối.

Phụ công Trần Thị Bích Thủy vượt khó ở giải bóng chuyền Nhật Bản- Ảnh 1.

Trần Thị Bích Thủy (trái) nỗ lực thể hiện khả năng trong màu áo CLB Okayama Seagulls

ẢNH: OSC

Sau 30 lượt trận, CLB Okayama Seagulls xếp hạng 13 trong tổng số 14 đội tham dự giải bóng chuyền vô địch Nhật Bản 2025/2026. Đội bóng mà Bích Thủy đầu quân chỉ thắng vỏn vẹn 4 trận từ đầu mùa trong khi Thanh Thúy đã có trận thắng thứ 18 cùng đội Gunma Green Wings.

Bích Thủy gia nhập CLB Okayama Seagulls hồi cuối tháng 11 năm ngoái. Phụ công đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhanh chóng chiếm suất thi đấu chính ở CLB này và thể hiện được khả năng. Lý do khiến CLB Okayama Seagulls thua kém so với các đối thủ bởi chỉ có 1 ngoại binh duy nhất là Bích Thủy trong khi hầu hết các đội đều có 3 ngoại binh. Chưa kể dàn nội binh mà CLB Okayama Seagulls sở hữu cũng không để lại nhiều dấu ấn.

Phụ công Trần Thị Bích Thủy vượt khó ở giải bóng chuyền Nhật Bản- Ảnh 2.

Bích Thủy là ngoại binh duy nhất của CLB Okayama Seagulls thi đấu ở giải bóng chuyền Nhật Bản

ẢNH: OSC

Nếu không có sự chuyển biến về lực lượng, Bích Thủy cùng CLB Okayama Seagulls khó tạo đột phá ở giai đoạn còn lại của giải bóng chuyền Nhật Bản. Mục tiêu khả dĩ của đội này là tránh việc kết thúc giải ở vị trí chót trên bảng xếp hạng.

Hôm nay, Bích Thủy cùng CLB Okayama Seagulls tranh tài lượt trận thứ 31 giải bóng chuyền Nhật Bản, chạm trán đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng là CLB NEC Red Rockets. Đối thủ vượt trội về mọi mặt nên rất khó để Bích Thủy cùng các đồng đội tạo nên bất ngờ. Với tay đập 25 tuổi Bích Thủy, việc được trui rèn ở giải đấu hàng đầu châu lục là cơ hội để cô trui rèn, hoàn thiện bản thân.

