Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

'Khủng long' Trần Thị Thanh Thúy đóng vai trò đặc biệt ở đội bóng chuyền Nhật Bản

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
20/02/2026 06:10 GMT+7

Thủ quân đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy ghi dấu ấn đậm nét cả trong lẫn ngoài sân đấu khi cùng CLB Gunma Green Wings chinh phục giải bóng chuyền Nhật Bản.

Thanh Thúy khẳng định tài năng

Sau 6 lần xuất ngoại thi đấu ở Thái Lan, Đài Loan, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia, tháng 10 năm ngoái, "khủng long" Trần Thị Thanh Thúy quyết định trở lại Nhật Bản, thi đấu cho CLB Gunma Green Wings. Không ít người âu lo cho màn tái xuất này của Thanh Thúy bởi tay đập 29 tuổi đang trên đường tìm lại phong độ sau quãng thời gian chấn thương.

'Khủng long' Trần Thị Thanh Thúy đóng vai trò đặc biệt ở đội bóng chuyền Nhật Bản- Ảnh 1.

Trần Thị Thanh Thúy (phải) vào vai phóng viên ảnh, tạo không khí vui vẻ 

ở CLB Gunma Green Wings

ẢNH: GGW

Lo âu tan biến khi Trần Thị Thanh Thúy nhanh chóng chiếm suất thi đấu chính thức ở CLB Gunma Green Wings, nhanh chóng khẳng định tài năng, trở thành 1 trong 2 tay ghi điểm hàng đầu của đội bóng này tại giải bóng chuyền số 1 châu lục. Bên cạnh vị trí sở trường chủ công, Thanh Thúy cũng chơi rất hay ở vị trí đối chuyền trong một số trận đấu mà ban huấn luyện đội Gunma Green Wings muốn làm mới hàng tấn công, gây bất ngờ cho đối thủ.

'Khủng long' Trần Thị Thanh Thúy đóng vai trò đặc biệt ở đội bóng chuyền Nhật Bản- Ảnh 2.

Trần Thị Thanh Thúy thể hiện phong độ cao trong màu áo CLB Gunma Green Wings

ẢNH: GGW

Không chỉ giúp CLB Gunma Green Wings trụ vững ở nửa trên của bảng xếp hạng giải bóng chuyền Nhật Bản, Trần Thị Thanh Thúy còn tỏa sáng khi đoạt danh hiệu VĐV xuất sắc nhất ở sự kiện All Stars SV.League thu hút các ngôi sao giải bóng chuyền Nhật Bản. Thủ quân đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khẳng định tài năng không hề kém cạnh các ngoại binh châu âu và châu lục.

"Đại sứ" thân thiện

Nhiều lần xuất ngoại theo đuổi bóng chuyền chuyên nghiệp, thủ quân đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy đã quen với việc ăn tết xa nhà. Cô hòa nhập rất nhanh với các đồng đội, thậm chí đóng vai trò kết nối, tạo không khí vui vẻ giảm áp lực cạnh tranh trên sân. Người hâm mộ ấn tượng với những khoảnh khắc Thanh Thúy nắm tay fan nhí giao lưu, sẵn sàng chụp ảnh với người hâm mộ. Cô còn đóng vai phóng viên, cầm trên tay máy ảnh chụp hình cho các đồng đội.

'Khủng long' Trần Thị Thanh Thúy đóng vai trò đặc biệt ở đội bóng chuyền Nhật Bản- Ảnh 3.

Trần Thị Thanh Thúy (phải) quen với việc ăn tết xa nhà

ẢNH: GGW

Mới đây nhất trên trang chủ CLB Gunma Green Wings, Trần Thị Thanh Thúy mời gọi mọi người đến tham dự lễ hội giao lưu Việt Nam - Gunma diễn ra ngày 21, 22.2 tại trụ sở chính quyền tỉnh Gunma. Thanh Thúy cho biết cô sẽ có mặt ở lễ hội văn hóa mang đậm không khí Việt Nam để giao lưu với người hâm mộ, cộng đồng người Việt Nam tại Gunma.

Tin liên quan

'Khủng long' Thanh Thúy lại rực sáng ở giải bóng chuyền Nhật Bản

'Khủng long' Thanh Thúy lại rực sáng ở giải bóng chuyền Nhật Bản

Thủ quân đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục ghi dấu ấn trong màu áo CLB Gunma Green Wings tại giải vô địch bóng chuyền Nhật Bản.

Đội bóng cũ của Thanh Thúy, CLB VTV Bình Điền Long An nhận tin bất ngờ từ AVC

Thanh Thúy cùng CLB Gunma Green Wings 'lột xác', quật ngã đội ĐKVĐ giải Nhật Bản

Khám phá thêm chủ đề

Thanh Thúy Trần Thị Thanh Thúy Bóng chuyền Nhật Bản CLB Gunma Green Wings
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận