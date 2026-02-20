'Khủng long' Trần Thị Thanh Thúy đóng vai trò đặc biệt ở đội bóng chuyền Nhật Bản

Thanh Thúy khẳng định tài năng

Sau 6 lần xuất ngoại thi đấu ở Thái Lan, Đài Loan, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia, tháng 10 năm ngoái, "khủng long" Trần Thị Thanh Thúy quyết định trở lại Nhật Bản, thi đấu cho CLB Gunma Green Wings. Không ít người âu lo cho màn tái xuất này của Thanh Thúy bởi tay đập 29 tuổi đang trên đường tìm lại phong độ sau quãng thời gian chấn thương.

Trần Thị Thanh Thúy (phải) vào vai phóng viên ảnh, tạo không khí vui vẻ ở CLB Gunma Green Wings ẢNH: GGW

Lo âu tan biến khi Trần Thị Thanh Thúy nhanh chóng chiếm suất thi đấu chính thức ở CLB Gunma Green Wings, nhanh chóng khẳng định tài năng, trở thành 1 trong 2 tay ghi điểm hàng đầu của đội bóng này tại giải bóng chuyền số 1 châu lục. Bên cạnh vị trí sở trường chủ công, Thanh Thúy cũng chơi rất hay ở vị trí đối chuyền trong một số trận đấu mà ban huấn luyện đội Gunma Green Wings muốn làm mới hàng tấn công, gây bất ngờ cho đối thủ.

Trần Thị Thanh Thúy thể hiện phong độ cao trong màu áo CLB Gunma Green Wings ẢNH: GGW

Không chỉ giúp CLB Gunma Green Wings trụ vững ở nửa trên của bảng xếp hạng giải bóng chuyền Nhật Bản, Trần Thị Thanh Thúy còn tỏa sáng khi đoạt danh hiệu VĐV xuất sắc nhất ở sự kiện All Stars SV.League thu hút các ngôi sao giải bóng chuyền Nhật Bản. Thủ quân đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khẳng định tài năng không hề kém cạnh các ngoại binh châu âu và châu lục.

"Đại sứ" thân thiện

Nhiều lần xuất ngoại theo đuổi bóng chuyền chuyên nghiệp, thủ quân đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy đã quen với việc ăn tết xa nhà. Cô hòa nhập rất nhanh với các đồng đội, thậm chí đóng vai trò kết nối, tạo không khí vui vẻ giảm áp lực cạnh tranh trên sân. Người hâm mộ ấn tượng với những khoảnh khắc Thanh Thúy nắm tay fan nhí giao lưu, sẵn sàng chụp ảnh với người hâm mộ. Cô còn đóng vai phóng viên, cầm trên tay máy ảnh chụp hình cho các đồng đội.

Trần Thị Thanh Thúy (phải) quen với việc ăn tết xa nhà ẢNH: GGW

Mới đây nhất trên trang chủ CLB Gunma Green Wings, Trần Thị Thanh Thúy mời gọi mọi người đến tham dự lễ hội giao lưu Việt Nam - Gunma diễn ra ngày 21, 22.2 tại trụ sở chính quyền tỉnh Gunma. Thanh Thúy cho biết cô sẽ có mặt ở lễ hội văn hóa mang đậm không khí Việt Nam để giao lưu với người hâm mộ, cộng đồng người Việt Nam tại Gunma.