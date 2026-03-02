Chủ tịch AVC gửi thư chia buồn sau vụ 20 nữ VĐV bóng chuyền Iran thiệt mạng vì không kích

Theo kênh truyền hình Al Mayadeen của Iran dẫn lời giới chức địa phương công bố ngày 28.2, một nhà thi đấu tại thị trấn Lamerd, tỉnh Fars (miền nam Iran) bị không kích, khiến 20 nữ VĐV bóng chuyền thiệt mạng.

Lãnh đạo AVC bày tỏ tâm nguyện của cộng đồng bóng chuyền châu Á

Sau sự việc, Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền châu Á (AVC) Ramon Suzara đã gửi thư tới các thành viên Ban Chấp hành AVC, bày tỏ sự chia sẻ trước khủng hoảng đang diễn ra tại vùng Vịnh và Iran.

Bức thư chia buồn của Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền châu Á

Ông viết: "Tôi viết thư này để chia sẻ cùng các vị về cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại vùng Vịnh và Iran. Thay mặt toàn thể AVC, tôi xin bày tỏ sự quan tâm và niềm cảm thông sâu sắc nhất đến tất cả những ai đang chịu ảnh hưởng bởi hoàn cảnh vô cùng khó khăn này".

Chủ tịch AVC bày tỏ hy vọng các thành viên, gia đình và người thân của họ đều an toàn, đồng thời khẳng định những lời cầu nguyện và sự quan tâm của cộng đồng bóng chuyền châu lục đang hướng về khu vực chịu ảnh hưởng.

Ông nhấn mạnh: "Trong những thời khắc gian nan, cộng đồng bóng chuyền của chúng ta càng phải sát cánh bên nhau. AVC luôn sẵn sàng hỗ trợ các liên đoàn thành viên tại vùng Vịnh và Iran bằng mọi cách có thể. Chúng tôi cam kết sẽ đồng hành và giúp đỡ các vị vượt qua giai đoạn đầy thử thách này".

Khép lại bức thư, ông Ramon Suzara gửi lời chúc bình an và kêu gọi giữ vững tinh thần đoàn kết trong toàn thể cộng đồng bóng chuyền châu Á.