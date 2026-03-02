Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Chủ tịch AVC gửi thư chia buồn sau vụ 20 nữ VĐV bóng chuyền Iran thiệt mạng vì không kích

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
02/03/2026 14:49 GMT+7

Sau vụ không kích tại thị trấn Lamerd, tỉnh Fars khiến 20 nữ VĐV bóng chuyền thiệt mạng, Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền châu Á (AVC) Ramon Suzara đã gửi thư chia buồn tới các liên đoàn thành viên.

Theo kênh truyền hình Al Mayadeen của Iran dẫn lời giới chức địa phương công bố ngày 28.2, một nhà thi đấu tại thị trấn Lamerd, tỉnh Fars (miền nam Iran) bị không kích, khiến 20 nữ VĐV bóng chuyền thiệt mạng.

Lãnh đạo AVC bày tỏ tâm nguyện của cộng đồng bóng chuyền châu Á

Sau sự việc, Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền châu Á (AVC) Ramon Suzara đã gửi thư tới các thành viên Ban Chấp hành AVC, bày tỏ sự chia sẻ trước khủng hoảng đang diễn ra tại vùng Vịnh và Iran.

Chủ tịch AVC gửi thư chia buồn sau vụ 20 nữ VĐV bóng chuyền Iran thiệt mạng vì không kích- Ảnh 1.

Bức thư chia buồn của Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền châu Á

Ông viết: "Tôi viết thư này để chia sẻ cùng các vị về cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại vùng Vịnh và Iran. Thay mặt toàn thể AVC, tôi xin bày tỏ sự quan tâm và niềm cảm thông sâu sắc nhất đến tất cả những ai đang chịu ảnh hưởng bởi hoàn cảnh vô cùng khó khăn này".

Chủ tịch AVC bày tỏ hy vọng các thành viên, gia đình và người thân của họ đều an toàn, đồng thời khẳng định những lời cầu nguyện và sự quan tâm của cộng đồng bóng chuyền châu lục đang hướng về khu vực chịu ảnh hưởng.

Ông nhấn mạnh: "Trong những thời khắc gian nan, cộng đồng bóng chuyền của chúng ta càng phải sát cánh bên nhau. AVC luôn sẵn sàng hỗ trợ các liên đoàn thành viên tại vùng Vịnh và Iran bằng mọi cách có thể. Chúng tôi cam kết sẽ đồng hành và giúp đỡ các vị vượt qua giai đoạn đầy thử thách này".

Khép lại bức thư, ông Ramon Suzara gửi lời chúc bình an và kêu gọi giữ vững tinh thần đoàn kết trong toàn thể cộng đồng bóng chuyền châu Á.

Tin liên quan

Phụ công Trần Thị Bích Thủy vượt khó ở giải bóng chuyền Nhật Bản

Phụ công Trần Thị Bích Thủy vượt khó ở giải bóng chuyền Nhật Bản

CLB Okayama Seagulls của phụ công đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Bích Thủy đang 'ngụp lặn' ở cuối bảng xếp hạng giải bóng chuyền vô địch Nhật Bản.

'Khủng long' Trần Thị Thanh Thúy đóng vai trò đặc biệt ở đội bóng chuyền Nhật Bản

Dàn mỹ nhân bóng chuyền Việt Nam khoe nhan sắc 'vạn người mê’ ngày đầu năm

Khám phá thêm chủ đề

Bóng chuyền nữ VĐV bóng chuyền BÓng chuyền iran Chủ tịch AVC Liên đoàn Bóng chuyền châu Á vùng vịnh Iran
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận