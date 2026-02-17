Dàn mỹ nhân bóng chuyền Việt Nam khoe nhan sắc 'vạn người mê’ ngày đầu năm

Kim Thanh, Kiều Trinh diện áo dài thướt tha

Bên cạnh thành tích rực rỡ trên sân đấu, người hâm mộ cũng háo hức mong chờ những khoảnh khắc đời thường của các VĐV mỗi dịp tết đến xuân về. Năm nay, không khí ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ trở nên rộn ràng khi các "nàng thơ" của làng bóng chuyền nữ Việt Nam xuất hiện trên mạng xã hội với những bộ ảnh áo dài thướt tha, đầy nữ tính.

Rời xa bộ quần áo đấu mạnh mẽ và những pha đập bóng uy lực trên sân, những Đặng Thị Kim Thanh, Hoàng Thị Kiều Trinh hay Nguyễn Thị Phương trở nên dịu dàng, thanh tú.

Đặng Thị Kim Thanh dịu dàng trong ngày mồng 1 tết ẢNH: FBNV

Kim Thanh (sinh năm 1999) là phụ công đang thi đấu cho đơn vị chủ quản TP.HCM. Cô cũng có thể chơi tốt ở vị trí đối chuyền. Nữ VĐV 27 tuổi từng giành HCB SEA Games 33 cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ẢNH: FBNV

Hoàng Thị Kiều Trinh (sinh năm 2001) khoe vẻ đẹp thanh tú trong tà áo dài ngày mùng 1 tết. Cô hiện là đối chuyền số 1 của CLB Binh chủng Thông tin. Tay đập gốc Quảng Bình vừa trải qua một năm 2025 thành công cùng đội tuyển quốc gia, với đỉnh cao là tấm HCB SEA Games 33 trên đất Thái Lan ẢNH: FBNV

Trước đó, Kiều Trinh cũng khiến người hâm mộ trầm trồ với bộ ảnh du xuân, khoe nhan sắc thanh tú ẢNH: FBNV

Chủ công Nguyễn Thị Phương (bìa trái) diện trang phục đơn giản nhưng vẫn rất xinh đẹp trong ngày đầu năm mới Bính Ngọ ẢNH: FBNV