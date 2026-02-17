Dàn mỹ nhân bóng chuyền Việt Nam khoe nhan sắc 'vạn người mê’ ngày đầu năm

Kim Thanh, Kiều Trinh diện áo dài thướt tha
Bên cạnh thành tích rực rỡ trên sân đấu, người hâm mộ cũng háo hức mong chờ những khoảnh khắc đời thường của các VĐV mỗi dịp tết đến xuân về. Năm nay, không khí ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ trở nên rộn ràng khi các "nàng thơ" của làng bóng chuyền nữ Việt Nam xuất hiện trên mạng xã hội với những bộ ảnh áo dài thướt tha, đầy nữ tính.
Rời xa bộ quần áo đấu mạnh mẽ và những pha đập bóng uy lực trên sân, những Đặng Thị Kim Thanh, Hoàng Thị Kiều Trinh hay Nguyễn Thị Phương trở nên dịu dàng, thanh tú.
Trước đó, Kiều Trinh cũng khiến người hâm mộ trầm trồ với bộ ảnh du xuân, khoe nhan sắc thanh tú
ẢNH: FBNV
Sở hữu chiều cao 1,76 m cùng khả năng bật đà gần 3 m cùng lối chơi thông minh, chủ công Nguyễn Thị Phương nhiều lần được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tin tưởng trao cơ hội ra sân trong màu áo đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Cô cũng là tay đập chủ lực giúp đội Binh chủng thông tin đoạt danh hiệu vô địch quốc gia các năm 2019, 2020, 2021 cùng nhiều thành tích ấn tượng khác. VĐV sinh năm 1999 là tuyển thủ Việt Nam từng tham dự SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 năm ngoái ở Thái Lan
ẢNH: FBNV
Bình luận (0)