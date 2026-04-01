Lịch thi đấu, trực tiếp giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026: Cạnh tranh hấp dẫn

Quỳnh Anh
01/04/2026 08:00 GMT+7

Vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 diễn ra tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) từ ngày 6 đến 19.4 hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ nhiều trận đấu hấp dẫn, gay cấn.

Xem trực tiếp giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 ở đâu?

Do năm nay diễn ra Đại hội thể thao toàn quốc nên giải bóng chuyền vô địch quốc gia được điều chỉnh tên gọi thành giải vô địch quốc gia các CLB. Giải thu hút 8 đội nam gồm Biên phòng, Công an TP.HCM, Sanest Khánh Hòa, Hà Nội, TP.HCM, LP Bank Ninh Bình, Đà Nẵng, Thể Công Tân Cảng và 8 đội nữ là VTV Bình Điền Long An, Hà Nội Tasco Auto, Binh chủng thông tin, Ngân hàng Công thương, LP Bank Ninh Bình, Hóa chất Đức Giang, Thanh Hóa, Hưng Yên.

CLB bóng chuyền nữ Hà Nội Tasco Auto có sự chuẩn bị kỹ càng về lực lượng đồng thời được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dẫn dắt, hứa hẹn để lại dấu ấn ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026

Các đội thi đấu vòng 1 tại Hà Nội từ ngày 4 đến 19.4 sau đó tiếp tục tranh tài vòng 2 và vòng chung kết tại Vĩnh Long (nữ, từ 14 đến 25.10), TP.HCM (nam, từ 28.10 đến 8.11). Ngay từ vòng 1, các CLB đã có sự chuẩn bị kỹ càng về lực lượng nội binh lẫn chiêu mộ thêm ngoại binh, hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ những màn so tài mãn nhãn.

Đội nam Công an TP.HCM hứa hẹn bay cao ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026

Các trận đấu của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 được trực tiếp trên ON Sports New, ON Sports cùng các nền tảng của VTVcab.

Lịch thi đấu vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026:

NgàyThời gianTrậnMã sốĐối tượngĐội gặp đội
6.412:0011 – 8NữHà Nội Tasco AutoBinh chủng Thông tin
14:3021 – 8NamThể Công Tân CảngLB Bank Ninh Bình
17:0032 – 7NữGeleximco Hưng YênHCĐG Lào Cai
19:30KHAI MẠC
20:0042 – 7NamSanest Khánh HoàHà Nội
7.412:0053 - 6NữVTV BĐ Long AnNgân hàng Công thương
14:3063 - 6NamBiên phòng Đà Nẵng
17:0074 - 5NữXMLS Thanh HoáLB Bank Ninh Bình
19:3084 - 5NamTP.HCMCông an TP.HCM
8.412:0091 - 7NữHà Nội Tasco AutoHCĐG Lào Cai
14:30101 – 7NamThể Công Tân CảngHà Nội
17:00118 – 6NữBinh chủng Thông tinNgân hàng Công thương
19:30128 - 6NamLB Bank Ninh BìnhĐà Nẵng
9.412:00132 – 5NữGeleximco Hưng YênLB Bank Ninh Bình
14:30142 - 5NamSanest Khánh HoàCông an TP.HCM
17:00153 - 4NữVTV BĐ Long AnXMLS Thanh Hoá
19:30163 - 4NamBiên phòngTP.HCM
10.412:00171 – 6NữHà Nội Tasco AutoNgân hàng Công thương
14:30181 – 6NamThể Công Tân CảngĐà Nẵng
17:00197 – 5NữHCĐG Lào CaiLB Bank Ninh Bình
19:30207 – 5NamHà NộiCông an TP.HCM
11.412:00218 – 4NữBC Thông tin XMLS Thanh Hoá
14:30228 – 4NamLB Bank Ninh BìnhTP.HCM
17:00232 – 3NữGeleximco Hưng YênVTV BĐ Long An
19:30242 – 3NamSanest Khánh HoàBiên phòng
12.412:00251 - 5NữHà Nội Tasco AutoLB Bank Ninh Bình
14:30261 - 5NamThể Công Tân CảngCông an TP.HCM
17:00276 – 4NữNgân hàng Công thươngXMLS Thanh Hoá
19:30286 – 4NamĐà NẵngTP.HCM
13.412:00297 – 3NữHCĐG Lào CaiVTV BĐ Long An
14:30307 – 3NamHà NộiBiên phòng
17:00318 – 2NữBC Thông tin Geleximco Hưng Yên
19:30328 – 2NamLB Bank Ninh BìnhSanest Khánh Hoà
14.412:00331 – 4NữHà Nội Tasco AutoXMLS Thanh Hoá
14:30341 – 4NamThể Công Tân CảngTP.HCM
17:00355 – 3NữLB Bank Ninh BìnhVTV BĐ Long An
19:30365 – 3NamCông an TP.HCMBiên phòng
15.412:00376 – 2NữNgân hàng Công thươngGeleximco Hưng Yên
14:30386 – 2NamĐà NẵngSanest Khánh Hoà
17:00397 – 8NữHCĐG Lào CaiBC Thông tin
19:30407 – 8NamHà NộiLB Bank Ninh Bình
16.412:00411 – 3NữHà Nội Tasco AutoVTV BĐ Long An
14:30421 – 3NamThể Công Tân CảngBiên phòng
17:00434 – 2NữXMLS Thanh HoáGeleximco Hưng Yên
19:30444 – 2NamTP.HCMSanest Khánh Hoà
17.412:00455 – 8NữLB Bank Ninh BìnhBC Thông tin
14:30465 – 8NamCông an TP.HCMLB Bank Ninh Bình
17:00476 – 7NữNgân hàng Công thươngHCĐG Lào Cai
19:30486 – 7NamĐà NẵngHà Nội
18.412:00491 – 2NữHà Nội Tasco AutoGeleximco Hưng Yên
14:30501 – 2NamThể Công Tân CảngSanest Khánh Hoà
17:00513 – 8NữVTV BĐ Long AnBC Thông tin
19:30523 – 8NamBiên phòngLB Bank Ninh Bình
19.412:00534 – 7NữXMLS Thanh HoáHCĐG Lào Cai
14:30544 – 7NamTP.HCMHà Nội
17:00555 – 6NữLB Bank Ninh BìnhNgân hàng Công thương
19:30565 – 6NamCông An TP HCMĐà Nẵng

