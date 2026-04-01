Lịch thi đấu, trực tiếp giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026: Cạnh tranh hấp dẫn

Xem trực tiếp giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 ở đâu?

Do năm nay diễn ra Đại hội thể thao toàn quốc nên giải bóng chuyền vô địch quốc gia được điều chỉnh tên gọi thành giải vô địch quốc gia các CLB. Giải thu hút 8 đội nam gồm Biên phòng, Công an TP.HCM, Sanest Khánh Hòa, Hà Nội, TP.HCM, LP Bank Ninh Bình, Đà Nẵng, Thể Công Tân Cảng và 8 đội nữ là VTV Bình Điền Long An, Hà Nội Tasco Auto, Binh chủng thông tin, Ngân hàng Công thương, LP Bank Ninh Bình, Hóa chất Đức Giang, Thanh Hóa, Hưng Yên.

CLB bóng chuyền nữ Hà Nội Tasco Auto có sự chuẩn bị kỹ càng về lực lượng đồng thời được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dẫn dắt, hứa hẹn để lại dấu ấn ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 ẢNH: HTA

Các đội thi đấu vòng 1 tại Hà Nội từ ngày 4 đến 19.4 sau đó tiếp tục tranh tài vòng 2 và vòng chung kết tại Vĩnh Long (nữ, từ 14 đến 25.10), TP.HCM (nam, từ 28.10 đến 8.11). Ngay từ vòng 1, các CLB đã có sự chuẩn bị kỹ càng về lực lượng nội binh lẫn chiêu mộ thêm ngoại binh, hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ những màn so tài mãn nhãn.

Đội nam Công an TP.HCM hứa hẹn bay cao ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 ẢNH: CATP

Các trận đấu của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 được trực tiếp trên ON Sports New, ON Sports cùng các nền tảng của VTVcab.

Lịch thi đấu vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026: