Lịch thi đấu giải cầu lông Orleans Masters rất hay hôm nay: Nguyễn Thùy Linh 'leo núi'

Nguyễn Thùy Linh được kỳ vọng tạo bất ngờ

Nguyễn Thùy Linh (hạng 26 thế giới) có hành trình ấn tượng ở giải cầu lông Orleans Masters 2026 khi lần lượt vượt qua Lin Hsiang-ti (Đài Loan, hạng 17 thế giới) ở vòng 1, Lo Sin Yan Happy (Hồng Kông, hạng 75 thế giới) ở vòng 2, giành quyền vào vòng tứ kết nội dung đơn nữ.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh chạm trán với nhà vô địch đơn nữ cầu lông thế giới năm 2017 Nozomi Okuhara ẢNH: ĐỘC LẬP

Ở tứ kết diễn ra lúc 19 giờ 20 hôm nay, Nguyễn Thùy Linh sẽ chạm trán với tay vợt Nozomi Okuhara (Nhật Bản, hạng 20 thế giới). Đây là tay vợt rất mạnh khi từng đoạt danh hiệu vô địch thế giới năm 2017, từng vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF). Tay vợt 31 tuổi này cũng từng đoạt rất nhiều danh hiệu ở các giải quốc tế mở rộng trong hệ thống BWF.



Tay vợt Nhật Bản Nozomi Okuhara rất đáng gờm khi từng xếp số 1 đơn nữ cầu lông thế giới ẢNH: BWF

Nguyễn Thùy Linh và Nozomi Okuhara từng chạm trán ở giải cầu lông vô địch thế giới năm 2023. Khi đó tay vợt Nhật Bản vượt qua Nguyễn Thùy Linh sau 2 ván với điểm số lần lượt là 21/15, 21/12. Không còn ở đỉnh cao phong độ nhưng Nozomi Okuhara vẫn được đánh giá rất cao. Ở giải đấu gần nhất là Thụy Sỹ mở rộng 2026, Nozomi Okuhara giành quyền vào bán kết. Đây cũng là giải đấu Nguyễn Thùy Linh góp mặt và dừng bước ở vòng 2.

Sau chuỗi giải đấu quốc tế không như mong đợi, Nguyễn Thùy Linh dần lấy lại trạng thái thi đấu tốt, vì thế hứa hẹn tạo bất ngờ trước tượng đài cầu lông Nhật Bản Nozomi Okuhara.







