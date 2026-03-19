Nguyễn Thùy Linh thắng áp đảo tay vợt Hồng Kông, vào tứ kết giải cầu lông tại Pháp

Chiến thắng ấn tượng của Nguyễn Thùy Linh

Ở vòng 2 đơn nữ giải cầu lông Orleans Masters 2026 diễn ra tối nay (19.3) tại Pháp, tay vợt số 1 cầu lông Việt Nam Nguyễn Thùy Linh (hạng 26 thế giới) khẳng định sức mạnh với chiến thắng khá dễ dàng trước Lo Sin Yan Happy.

Nguyễn Thùy Linh giành quyền vào tứ kết đơn nữ giải cầu lông Orleans Masters 2026 tại Pháp ẢNH: ĐỘC LẬP

Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn và cũng không tạo được sự đột biến trong lối chơi, Nguyễn Thùy Linh tạo thế trận áp đảo. Tay vợt thuộc đơn vị Đồng Nai phát huy hiệu quả những pha đánh cầu khéo léo, hiểm hóc, liên tục dẫn điểm Lo Sin Yan Happy rồi giành chiến thắng 21/12 ở ván 1.

Chơi nỗ lực ở ván 2 nhưng Lo Sin Yan Happy không thể tạo được bất ngờ cho Nguyễn Thùy Linh bởi tay vợt số 1 Việt Nam kiểm soát tốt thế trận, chơi "trên tay" và giành chiến thắng 21/14.

Giành thắng lợi khá dễ dàng chỉ sau 36 phút trước tay vợt Hồng Kông giúp Nguyễn Thùy Linh giành quyền vào tứ kết nội dung đơn nữ giải cầu lông Orleans Masters 2026. Đối thủ của Nguyễn Thùy Linh ở tứ kết là tay vợt 31 tuổi Nozomi Okuhara (Nhật Bản, hạng 20 thế giới). Đây là tay vợt cứng cựa khi từng vô địch thế giới năm 2017 và cũng từng dẫn đầu trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF). Tuy nhiên cô cũng bước qua thời đỉnh cao phong độ, là cơ hội để Nguyễn Thùy Linh tìm kiếm chiến thắng.

Việc giành quyền vào tứ kết đơn nữ giải cầu lông Orleans Masters 2026 giúp Nguyễn Thùy Linh ít nhất có 1.440 USD (khoảng 38 triệu đồng) cùng 3.850 điểm tích lũy trên bảng xếp hạng BWF.



