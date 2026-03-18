Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Nguyễn Thùy Linh thắng kịch tính tay vợt hạng 17 thế giới tại Pháp

Quỳnh Anh
18/03/2026 18:29 GMT+7

Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh vượt qua vòng 1 đơn nữ giải cầu lông Orleans Masters tại Pháp sau chiến thắng trước tay vợt Đài Loan Lin Hsiang-ti (hạng 17 thế giới).

Chiến thắng 'thót tim' của Nguyễn Thùy Linh

Hôm nay (18.3), tay vợt số 1 cầu lông Việt Nam Nguyễn Thùy Linh (hạng 26 thế giới) thi đấu vòng 1 nội dung đơn nữ giải cầu lông Orleans Masters 2026. Đây là giải đấu nằm trong hệ thống World Tour Super 300 của Liên đoàn Cầu lông thế giới với tổng tiền thưởng 250.000 USD (khoảng 6,5 tỉ đồng).

Nguyễn Thùy Linh đánh bại hạt giống số 3 Lin Hsiang-ti, giành quyền vào vòng 2 nội dung đơn nữ giải cầu lông Orleans Masters 2026 tại Pháp

Chạm trán với đối thủ mạnh là tay vợt hạt giống số 3 Lin Hsiang-ti, Nguyễn Thùy Linh tạo nên trận cầu kịch tính. Ở ván 1, tay vợt số 1 Việt Nam thi đấu bùng nổ, liên tục ghi điểm, vượt dẫn 20/15 trước Lin Hsiang-ti. Tay vợt Đài Loan vùng lên mạnh mẽ, thu ngắn cách biệt còn đúng 1 điểm (19/20) nhưng Nguyễn Thùy Linh kịp vươn lên giành chiến thắng 21/19.

Nguyễn Thùy Linh tiếp tục dẫn điểm xa trước Lin Hsiang-ti ở ván 2 nhưng Lin Hsiang-ti có màn rượt đuổi ngoạn mục, từ việc bị dẫn cách biệt 8 điểm đã san bằng được điểm số rồi vượt lên giành chiến thắng 22/20, cân bằng tỷ số 1-1.

Ở ván 3 quyết định, Nguyễn Thùy Linh và Lin Hsiang-ti tạo nên màn so kè quyết liệt, hấp dẫn. Bản lĩnh được phát huy ở thời điểm quyết định giúp Nguyễn Thùy Linh giành chiến thắng với điểm số 22/20, qua đó thắng lợi chung cuộc 2-1 và giành quyền đi tiếp.

Vượt qua đối thủ sau hơn 1 giờ đồng hồ tranh tài kịch tính, bào mòn rất nhiều thể lực, Nguyễn Thùy Linh vào vòng 2 đơn nữ giải cầu lông Orleans Masters 2026. Đối thủ của Nguyễn Thùy Linh ở vòng 2 là tay vợt Lo Sin Yan Happy (Hồng Kông, hạng 75 thế giới).

Nguyễn Thùy Linh suýt gây bất ngờ lớn trước tài năng cầu lông Nhật Bản ở giải Thụy Sĩ mở rộng

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận