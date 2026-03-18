Nguyễn Thùy Linh thắng kịch tính tay vợt hạng 17 thế giới tại Pháp

Chiến thắng 'thót tim' của Nguyễn Thùy Linh

Hôm nay (18.3), tay vợt số 1 cầu lông Việt Nam Nguyễn Thùy Linh (hạng 26 thế giới) thi đấu vòng 1 nội dung đơn nữ giải cầu lông Orleans Masters 2026. Đây là giải đấu nằm trong hệ thống World Tour Super 300 của Liên đoàn Cầu lông thế giới với tổng tiền thưởng 250.000 USD (khoảng 6,5 tỉ đồng).



Nguyễn Thùy Linh đánh bại hạt giống số 3 Lin Hsiang-ti, giành quyền vào vòng 2 nội dung đơn nữ giải cầu lông Orleans Masters 2026 tại Pháp ẢNH: ĐỘC LẬP

Chạm trán với đối thủ mạnh là tay vợt hạt giống số 3 Lin Hsiang-ti, Nguyễn Thùy Linh tạo nên trận cầu kịch tính. Ở ván 1, tay vợt số 1 Việt Nam thi đấu bùng nổ, liên tục ghi điểm, vượt dẫn 20/15 trước Lin Hsiang-ti. Tay vợt Đài Loan vùng lên mạnh mẽ, thu ngắn cách biệt còn đúng 1 điểm (19/20) nhưng Nguyễn Thùy Linh kịp vươn lên giành chiến thắng 21/19.

Nguyễn Thùy Linh tiếp tục dẫn điểm xa trước Lin Hsiang-ti ở ván 2 nhưng Lin Hsiang-ti có màn rượt đuổi ngoạn mục, từ việc bị dẫn cách biệt 8 điểm đã san bằng được điểm số rồi vượt lên giành chiến thắng 22/20, cân bằng tỷ số 1-1.

Ở ván 3 quyết định, Nguyễn Thùy Linh và Lin Hsiang-ti tạo nên màn so kè quyết liệt, hấp dẫn. Bản lĩnh được phát huy ở thời điểm quyết định giúp Nguyễn Thùy Linh giành chiến thắng với điểm số 22/20, qua đó thắng lợi chung cuộc 2-1 và giành quyền đi tiếp.

Vượt qua đối thủ sau hơn 1 giờ đồng hồ tranh tài kịch tính, bào mòn rất nhiều thể lực, Nguyễn Thùy Linh vào vòng 2 đơn nữ giải cầu lông Orleans Masters 2026. Đối thủ của Nguyễn Thùy Linh ở vòng 2 là tay vợt Lo Sin Yan Happy (Hồng Kông, hạng 75 thế giới).