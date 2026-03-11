Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xác định đối thủ U.30 của Nguyễn Thùy Linh ở giải cầu lông Thụy Sĩ mở rộng 2026

11/03/2026 12:11 GMT+7

Hôm nay (11.3), tay vợt số 1 cầu lông Việt Nam Nguyễn Thùy Linh bước vào tranh tài giải cầu lông Thụy Sĩ mở rộng 2026 với mục tiêu tiến sâu ở nội dung đơn nữ.

Nguyễn Thùy Linh nỗ lực tiến sâu tại giải cầu lông Thụy Sĩ mở rộng

Sau khi dừng chân ở vòng 1 đơn nữ giải cầu lông All England Open 2026, Nguyễn Thùy Linh tìm cơ hội ở giải cầu lông Thụy Sĩ mở rộng. Đây là giải đấu ở cấp độ World Tour Super 300, thấp hơn so với cấp độ 1.000 của All England Open nên "dễ thở" hơn cho Nguyễn Thùy Linh khi vắng mặt một số tay vợt tốp đầu thế giới.

Xác định đối thủ U.30 của Nguyễn Thùy Linh ở giải cầu lông Thụy Sĩ mở rộng 2026- Ảnh 1.

Nguyễn Thùy Linh chạm trán tay vợt Đức Yvonne Li ở vòng 1 đơn nữ giải cầu lông Thụy Sĩ mở rộng 2026

ẢNH: ĐỘC LẬP

Đối thủ của Nguyễn Thùy Linh (hạng 26 thế giới) ở vòng 1 đơn nữ giải cầu lông Thụy Sĩ mở rộng 2026 vừa được xác định, đó là tay vợt Yvonne Li (Đức, hạng 52 thế giới). Yvonne Li năm nay 27 tuổi, từng vươn lên hạng cao nhất là 21 thế giới. Thành tích đáng kể của tay vợt này là 7 lần vô địch quốc gia, từng đoạt HCĐ đơn nữ trẻ châu Âu năm 2017.

Ở vòng loại đơn nữ giải cầu lông All England Open 2026, Yvonne Li vượt qua Lee Hsuan-yu (Đài Loan, hạng 125 thế giới) với tỷ số 2-0 (21/13, 21/15). Qua đó giành quyền vào vòng chính, đối mặt với tay vợt số 1 cầu lông Việt Nam Nguyễn Thùy Linh.

Việc dừng chân sớm ở giải All England Open giúp Nguyễn Thùy Linh có thời gian luyện tập, đạt trạng thái sung mãn, sẵn sàng chinh phục giải cầu lông Thụy Sĩ mở rộng. Nếu vượt qua được Yvonne Li ở trận đấu diễn ra khuya nay, Nguyễn Thùy Linh sẽ gặp người thắng trong cặp đấu nội bộ giữa 2 tay vợt Nhật Bản là Hina Akechi (hạng 29 thế giới) và Tomoka Miyazaki (hạng 9 thế giới).


Nguyễn Thùy Linh Giải cầu lông Thụy Sĩ mở rộng tay vợt Nguyễn Thùy Linh Cầu lông Việt Nam
Bình luận (0)

