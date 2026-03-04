Xem trực tiếp Nguyễn Thùy Linh đấu giải cầu lông All England Open ở đâu, kênh nào?

Chờ Nguyễn Thùy Linh thể hiện tài năng

Sau hành trình đầy gian nan đến Anh, hoa khôi cầu lông Việt Nam Nguyễn Thùy Linh kịp góp mặt tại giải cầu lông All England Open 2026. Đây là giải đấu nằm trong hệ thống World Tour Super 1.000 của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF), có tổng tiền thưởng lên tới 1,45 triệu USD (khoảng 37 tỉ đồng) nên thu hút hầu hết các tay vợt hàng đầu thế giới.

Nguyễn Thùy Linh sẵn sàng chinh phục giải cầu lông All England Open 2026 ẢNH: FBNV

Theo lịch thi đấu, Nguyễn Thùy Linh (hạng 25 thế giới) đấu trận ra quân nội dung đơn nữ, chạm trán với tay vợt Đan Mạch Line Christophersen (hạng 23 thế giới) vào lúc 21 giờ hôm nay (giờ Việt Nam). Ở 2 lần chạm trán trước đây, Nguyễn Thùy Linh đều đánh bại đối thủ với tỷ số 2-1. Lần tái đấu này giữa 2 tay vợt được đánh giá cân tài cân sức, cơ hội chia đều. Nguyễn Thùy Linh có bất lợi nhỏ khi trải qua hành trình di chuyển hơn 20 tiếng đồng hồ đến Anh vì chuyến bay trước đó bị hủy do tình hình chiến sự tại Trung Đông.

Nếu đánh bại được Line Christophersen, Nguyễn Thùy Linh giành quyền vào vòng 16, chạm trán với tay vợt thắng trong cặp đấu giữa Yeo Jia Min (Singapore, hạng 38 thế giới) với Ratchanok Intanon (Thái Lan, hạng 7 thế giới). Đây được xem là nhánh đấu thuận lợi cho tay vợt số 1 cầu lông Việt Nam.

Nguyễn Thùy Linh (giữa) tại Utilita Arena Birmingham (Anh) chuẩn bị cho trận đấu mở màn giải cầu lông All England Open 2026, chạm trán với tay vợt Đan Mạch Line Christophersen ẢNH: FBNV

Các trận đấu của giải cầu lông All England Open 2026 được trực tiếp trên các kênh thể thao ON Sports, ON Sports+, ON Sports News và ứng dụng VTVprime của VTVcab. Vì thế người hâm mộ cầu lông Việt Nam dễ dàng theo dõi, cổ vũ Nguyễn Thùy Linh thi đấu.