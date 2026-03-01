Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nguyễn Thùy Linh suýt phải bỏ giải cầu lông All England Open vì chiến sự nóng ở Trung Đông

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
01/03/2026 13:51 GMT+7

Tay vợt số 1 cầu lông Việt Nam Nguyễn Thùy Linh chưa thể bay sang Birmingham tham dự giải cầu lông danh giá All England Open Championships 2026 vì chiến sự đang diễn ra ở Trung Đông.

Nguyễn Thùy Linh kịp dự giải cầu lông danh giá

Theo kế hoạch hôm qua (28.2), Nguyễn Thùy Linh lên đường sang Anh tham dự giải cầu lông danh giá All England Open Championships 2026 diễn ra từ ngày 3 đến 8.3. Tuy nhiên chuyến bay của cô quá cảnh tại Qatar nhưng quốc gia này đóng cửa không phận vì chiến sự ở Trung Đông.

Nguyễn Thùy Linh suýt phải bỏ giải cầu lông All England Open vì chiến sự nóng ở Trung Đông- Ảnh 1.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh phải hủy chuyến bay đến Anh dự giải cầu lông danh giá vì chiến sự ở Trung Đông

ẢNH: ĐỘC LẬP

Chia sẻ trên trang cá nhân mạng xã hội, tay vợt xếp hạng 22 đơn nữ thế giới Nguyễn Thùy Linh buồn rầu: "Không biết năm nay mình có đến được Birmingham không. Cầu mong phép màu và sự may mắn sẽ đến với mình".

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện bộ môn cầu lông tỉnh Đồng Nai (đơn vị quản lý tay vợt Nguyễn Thùy Linh) cho biết sau khi chuyến bay của Nguyễn Thùy Linh đi Anh bị hủy vì không thể quá cảnh ở Qatar, phía Việt Nam đang nỗ lực tìm kiếm chuyến bay khác để cô kịp đến Anh tham dự giải cầu lông danh giá All England Open Championships 2026. Tuy nhiên do thời gian cận kề nên việc tìm chuyến bay mới gặp khó khăn, thậm chí có nguy cơ phải bỏ giải. Đến trưa nay, ông Khoa Trung Kiên - phụ trách bộ môn cầu lông Cục TDTT Việt Nam báo tin vui Nguyễn Thùy Linh đã đặt được vé đi Anh, cô sẽ lên đường vào chiều nay (1.3).

Giải cầu lông All England Open Championships 2026 nằm trong hệ thống World Tour Super 1.000 của Liên đoàn Cầu lông thế giới. Giải đấu có tổng tiền thưởng lên tới 1,45 triệu USD (khoảng 37 tỉ đồng), chỉ những tay vợt có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng BWF mới đủ điều kiện tham dự. Nguyễn Thùy Linh là đại diện duy nhất của cầu lông Việt Nam được tham dự giải đấu danh giá này.

Theo kết quả bốc thăm trước đó của giải cầu lông All England Open Championships 2026, Nguyễn Thùy Linh chạm trán tay vợt Line Christophersen (Đan Mạch, hạng 24 thế giới) ở vòng 1 nội dung đơn nữ. Sau giải tại Anh, Nguyễn Thùy Linh tiếp tục sang Thụy Sỹ, Pháp thi đấu với mục tiêu cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng BWF.




Khám phá thêm chủ đề

