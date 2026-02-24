Lịch thi đấu giải cầu lông quốc tế Singapore hôm nay: Nguyễn Tiến Minh xuất trận

Nguyễn Tiến Minh nỗ lực tiến sâu ở giải cầu lông quốc tế Singapore

Hiện xếp hạng 263 đơn nam trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) nên Nguyễn Tiến Minh phải thi đấu từ vòng loại nội dung đơn nam giải cầu lông quốc tế Singapore. Trong khi đó 2 tay vợt lứa đàn em là Nguyễn Hải Đăng (hạng 69 thế giới), Lê Đức Phát (hạng 107 thế giới) được vào thẳng vòng đấu chính.

Tay vợt Nguyễn Tiến Minh thi đấu trận ra quân ở giải cầu lông quốc tế Singapore lúc 19 giờ hôm nay ẢNH: ĐỘC LẬP

Nguyễn Tiến Minh được miễn lượt trận đầu của vòng loại và chính thức xuất trận ở lượt trận thứ 2 diễn ra lúc 19 giờ hôm nay. Đối thủ của cựu số 1 cầu lông Việt Nam là tay vợt thắng trong cặp đấu giữa Utchan Ruaysap (Thái Lan, hạng 517 thế giới) và Au Wei Shan (Malaysia, hạng 604 thế giới). Mục tiêu của Nguyễn Tiến Minh là thi đấu hết khả năng, cố gắng giành vé vào vòng đấu chính nội dung đơn nam.

Bên cạnh Nguyễn Tiến Minh, hôm nay cầu lông Việt Nam còn có các đại diện khác tranh tài ở giải cầu lông quốc tế Singapore. Ở vòng loại nội dung đơn nam, Phan Phúc Thịnh (hạng 269 thế giới) gặp tay vợt người Mỹ Kevin Arokia Walter (hạng 241 thế giới). Ở vòng loại nội dung đơn nữ, Bùi Bích Phương (hạng 321 thế giới) gặp Surya Charisma Tamiri (Ấn Độ, hạng 246 thế giới).

Giải cầu lông quốc tế Singapore có tổng tiền thưởng 30.000 USD (khoảng 800 triệu đồng) là sân chơi phù hợp cho các tay vợt đang nỗ lực tích lũy điểm nhằm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng BWF. Bên cạnh Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Hải Đăng, Lê Đức Phát còn có tay vợt nữ kỳ cựu Vũ Thị Trang cùng đôi nam số 1 Nguyễn Đình Hoàng/Trần Đình Mạnh góp mặt ở giải cầu lông quốc tế Singapore 2026. Tay vợt số 1 Việt Nam hiện tại là Nguyễn Thùy Linh (hạng 22 thế giới) không tham dự giải đấu này mà tập trung chuẩn bị cho giải cầu lông All England Open Badminton Championships 2026 diễn ra từ ngày 3 đến 8.3 với tổng tiền thưởng lên tới 1,45 triệu USD (khoảng 39 tỉ đồng).