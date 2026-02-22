Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nguyễn Tiến Minh cùng bà xã xuất hành chinh phục giải cầu lông quốc tế Singapore

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
22/02/2026 08:52 GMT+7

Hôm nay, tay vợt Nguyễn Tiến Minh cùng bà xã Vũ Thị Trang lên đường tham dự giải cầu lông quốc tế Singapore (SBH Singapore International Challenge) 2026 diễn ra từ ngày 24.2 đến 1.3.

Nguyễn Tiến Minh bền bỉ ở tuổi 43

"Tượng đài" cầu lông Việt Nam Nguyễn Tiến Minh quyết định chọn giải cầu lông quốc tế Singapore cho chuyến xuất hành thi đấu đầu năm 2026. Đồng hành với anh là bà xã Vũ Thị Trang, người cũng góp mặt tranh tài tại giải.

Nguyễn Tiến Minh cùng bà xã xuất hành chinh phục giải cầu lông quốc tế Singapore- Ảnh 1.

Ở tuổi 43, Nguyễn Tiến Minh bền bỉ theo đuổi đam mê cầu lông khi góp mặt ở giải cầu lông quốc tế Singapore

ẢNH: KHẢ HÒA

Nguyễn Tiến Minh từng 4 lần tham dự Olympic, từng đoạt HCĐ thế giới và cũng từng xếp vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF). Bên cạnh đó anh còn đoạt rất nhiều danh hiệu vô địch giải cầu lông quốc tế mở rộng, 16 lần vô địch đơn nam quốc gia. Với những cột mốc chưa từng có tay vợt Việt Nam nào vươn tới, Nguyễn Tiến Minh được xem là tượng đài của cầu lông Việt Nam. Ở tuổi 43, tay vợt này vẫn miệt mài theo đuổi đam mê cầu lông dù không còn ở đỉnh cao phong độ. Ngoài thi đấu, Nguyễn Tiến Minh còn hỗ trợ cho Vũ Thị Trang trong tập luyện lẫn chỉ đạo chiến thuật khi thi đấu.

Nguyễn Tiến Minh cùng bà xã xuất hành chinh phục giải cầu lông quốc tế Singapore- Ảnh 2.

Vũ Thị Trang hứa hẹn gặt hái thành công ở giải giải cầu lông quốc tế Singapore 2026

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hiện xếp hạng 263 đơn nam thế giới, Nguyễn Tiến Minh phải tranh tài từ vòng loại nội dung đơn nam giải cầu lông quốc tế Singapore trong khi 2 tay vợt lứa đàn em là Nguyễn Hải Đăng (hạng 69 thế giới), Lê Đức Phát (hạng 107 thế giới) được vào thẳng vòng đấu chính. Trong khi đó ở nội dung đơn nữ, Vũ Thị Trang (hạng 138 thế giới) giành quyền vào vòng đấu chính. Bà xã tay vợt Nguyễn Tiến Minh cũng không ngừng nỗ lực trong tập luyện, góp mặt tranh tài ở các giải trong nước lẫn quốc tế phù hợp với khả năng. Tại SEA Games 33 diễn ra năm ngoái ở Thái Lan, Vũ Thị Trang xuất sắc đoạt HCĐ nội dung đôi nữ khi đứng cùng Bùi Bích Phương.

Nguyễn Tiến Minh cùng bà xã xuất hành chinh phục giải cầu lông quốc tế Singapore- Ảnh 3.

Nguyễn Hải Đăng là niềm hy vọng số 1 của cầu lông Việt Nam tại giải giải cầu lông quốc tế Singapore 2026

ẢNH: ĐỘC LẬP

Giải cầu lông quốc tế Singapore có tổng tiền thưởng 30.000 USD (khoảng 800 triệu đồng) là sân chơi phù hợp cho các tay vợt đang nỗ lực tích lũy điểm nhằm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng BWF. Bên cạnh Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang, Nguyễn Hải Đăng, Lê Đức Phát, cầu lông Việt Nam còn có những tay vợt khác góp mặt tranh tài như Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh, Phạm Thị Khánh, Phạm Thị Diệu Ly, Phan Phúc Thịnh...


