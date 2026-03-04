Nguyễn Thùy Linh: Đằng sau ánh hào quang

Hành trình gian nan

Mỗi năm, Nguyễn Thùy Linh thi đấu gần 20 giải quốc tế, trong đó hầu hết các giải cô chỉ đi một mình mà không có HLV hoặc chuyên gia. Kinh phí hạn hẹp khiến ngôi sao số 1 cầu lông VN phải chấp nhận cảnh "đơn thương độc mã". Trong lúc nhiều VĐV khác có HLV, chuyên gia thậm chí cả ban huấn luyện 2 đến 3 người đi cùng thì Nguyễn Thùy Linh tự lo mọi việc từ ăn uống, nghỉ ngơi, tập luyện lẫn tự điều chỉnh chuyên môn khi thi đấu. Người hâm mộ cầu lông VN không khỏi chạnh lòng khi thấy cô ra sân thi đấu mà không có HLV ngồi ghế chỉ đạo, không có ai "mách nước" trong thời gian giải lao giữa các ván đấu.

Để đến được Anh tham dự giải All England Open Championships 2026 khởi tranh hôm qua (3.3), Nguyễn Thùy Linh trải qua hành trình đầy gian nan. Theo kế hoạch, cô di chuyển đến Anh vào ngày 28.2 trên chuyến bay quá cảnh ở Qatar. Tuy nhiên, tình hình chiến sự ở Trung Đông khiến Qatar đóng cửa không phận nên chuyến bay phải hủy. Thời gian gấp rút khiến tay vợt số 1 VN gặp khó khăn trong việc tìm vé sang Anh, đứng trước nguy cơ bỏ giải cầu lông danh giá All England Open Championships 2026. May mắn cũng mỉm cười với tay vợt số 1 VN khi cô đặt được vé bay sang Anh nhưng phải quá cảnh 2 nơi là Mumbai (Ấn Độ) và Paris (Pháp). Sau hơn 20 tiếng đồng hồ di chuyển, Nguyễn Thùy Linh mới hạ cánh an toàn tại Anh, kịp tham dự giải. Kể ra cô còn may mắn, bởi cựu số 1 thế giới Sindhu (Ấn Độ) phải rút lui khỏi giải đấu này vì mắc kẹt ở UAE. Trước đó Nguyễn Thùy Linh cũng nếm trải những khó khăn vì trễ chuyến bay, thất lạc hành lý khi thi đấu ở châu Âu trong điều kiện thời tiết giá lạnh.

Tay vợt số 1 VN Nguyễn Thùy Linh nỗ lực chinh phục làng cầu lông thế giới ảnh: Độc Lập

Khát khao chinh phục

Trên bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) công bố hôm qua, Nguyễn Thùy Linh xếp hạng 25 đơn nữ. Trước đó cô từng vươn lên đỉnh cao nhất trong sự nghiệp là hạng 17 thế giới. Việc có thứ hạng cao giúp Nguyễn Thùy Linh đủ điều kiện tham dự các giải cầu lông hàng đầu thế giới. Trong đó có giải All England Open Championships 2026 nằm trong hệ thống World Tour Super 1.000 với tổng tiền thưởng lên tới 1,45 triệu USD (hơn 37 tỉ đồng).

Bỏ chi phí không nhỏ để bay sang Anh dự giải, Nguyễn Thùy Linh cũng có nguy cơ dừng bước sớm nhưng với khát khao chinh phục làng cầu lông chuyên nghiệp, cô sẵn sàng đánh đổi, tận dụng từng cơ hội. Ở vòng 1 đơn nữ giải All England Open Championships 2026 diễn ra hôm nay, Nguyễn Thùy Linh chạm trán với tay vợt người Đan Mạch Line Christophersen (hạng 23 thế giới). Từng đánh bại đối thủ này ở 2 lần chạm trán trước đó nhưng lần tái đấu này dự báo nhiều khó khăn với Nguyễn Thùy Linh. Vừa đến Anh, tay vợt thuộc đơn vị Đồng Nai nhanh chóng ra sân tập cùng đồng nghiệp thân thiết là tay vợt Mỹ gốc Trung Quốc Zhang Beiwen (hạng 21 thế giới) nhằm chuẩn bị cho trận ra quân.

Ở tuổi 28, Nguyễn Thùy Linh bày tỏ khát khao chinh phục những nấc thang mới trong sự nghiệp. Mục tiêu quan trọng của cô trong năm nay là ASIAD 20 diễn ra vào tháng 9 tại Nhật Bản. Tay vợt số 1 VN cũng tích lũy điểm lẫn thứ hạng thế giới để giành suất tham dự Olympic Los Angeles năm 2028.

Theo kế hoạch ngay sau giải All England Open Championships 2026, Nguyễn Thùy Linh sẽ tham dự giải Thụy Sĩ mở rộng (từ ngày 10 - 15.3), sau đó góp mặt ở giải Orleans Masters tại Pháp (từ 17 - 22.3).



