Lịch thi đấu, trực tiếp giải bóng chuyền vô địch quốc gia hôm nay: Không khoan nhượng

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
07/04/2026 04:45 GMT+7

Hôm nay (7.4) tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) tiếp tục diễn ra vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 với màn xuất trận của nhà đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An (nữ) và Biên Phòng (nam).

Nhà vô địch nam, nữ giải bóng chuyền vô địch quốc gia xuất trận

Ở ngày khai mạc vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia diễn ra hôm qua chứng kiến những trận đấu hấp dẫn, kịch tính và bất ngờ. Ở hạng mục nữ, đội tân binh Hà Nội Tasco Auto quật ngã Binh chủng thông tin với tỷ số 3-2 trong khi CLB Hóa chất Đức Giang Lào Cai vượt qua Hưng Yên 3-0. Ở hạng mục nam, đội Thể Công Tân Cảng thất thủ 2-3 trước Ninh Bình trong khi chủ nhà Hà Nội thi đấu rất hay, quật ngã Sanest Khánh Hòa với tỷ số 3-0.

Hai ngoại binh của đội nữ VTV Bình Điền Long An là Garcia Anglada (trái) và Martinez Ortiz sẵn sàng cho trận đấu mở màn giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026

ẢNH: BĐLA

Với những kết quả bất ngờ trên, vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia hứa hẹn còn mang đến những trận đấu gay cấn. Sự chuẩn bị kỹ càng về lực lượng (cả nội lẫn ngoại binh) bước đầu giúp các CLB tạo ra những trận đấu có chất lượng chuyên môn cao, đáp ứng kỳ vọng giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.

Hôm nay (7.4) diễn ra 4 cặp đấu tiếp theo của vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026. Lúc 12 giờ là màn xuất trận của nhà đương kim vô địch nữ VTV Bình Điền Long An, chạm trán với đội "cứng cựa" Ngân hàng Công thương. Cặp đấu còn lại của giải nữ diễn ra lúc 17 giờ với cuộc đối đầu gay cấn giữa Thanh Hóa với LP Bank Ninh Bình. Ở hạng mục nam, nhà đương kim vô địch Biên Phòng chạm trán Đà Nẵng lúc 14 giờ 30 trong khi trận đấu tâm điểm diễn ra lúc 19 giờ 30 giữa đội TP.HCM với đội Công an TP.HCM.

Đội bóng chuyền nam Công an TP.HCM sẵn sàng cho mùa giải bùng nổ

ẢNH: CLB CA TP.HCM

Các trận đấu của vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 được trực tiếp trên ON Sports New, ON Sports cùng các nền tảng của VTVcab.

Lịch thi đấu vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 hôm nay (7.4):

7.412:0053 - 6NữVTV BĐ Long AnNgân hàng Công thương
14:3063 - 6NamBiên PhòngĐà Nẵng
17:0074 - 5NữXMLS Thanh HoáLB Bank Ninh Bình
19:3084 - 5NamTP.HCMCông an TP.HCM


Cú sốc đầu tiên giải bóng chuyền vô địch quốc gia: Tân binh rực sáng

Cú sốc đầu tiên giải bóng chuyền vô địch quốc gia: Tân binh rực sáng

Vừa giành quyền lên chơi ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026, CLB Hà Nội Tasco Auto do HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dẫn dắt đã ghi dấu ấn.

