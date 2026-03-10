Đội bóng cũ của Thanh Thúy, CLB VTV Bình Điền Long An bất ngờ nhận tin vui

AVC báo tin vui đến CLB VTV Bình Điền Long An

Hôm nay (10.3), ông Phan Hùng Cường, Giám đốc công ty thể thao Bình Điền Long An (đơn vị quản lý CLB VTV Bình Điền Long An) cho biết đội bóng vừa nhận được thông báo từ AVC về việc trao suất đặc cách tham dự giải bóng chuyền nữ các CLB châu Á (AVC Champions League) 2026.

HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa cùng CLB VTV Bình Điền Long An nhận suất đặc cách tham dự AVC Champions League 2026. ẢNH: BĐLA

Vào tháng trước, CLB VTV Bình Điền Long An phải đến Bangkok (Thái Lan) thi đấu trận play-off với CLB Supreme Chonburi tranh suất dự AVC Champions League 2026. Để thua 1-3 trước đối thủ của Thái Lan khiến cô trò HLV Nguyễn Ngọc Hoa mất cơ hội dự AVC Champions League. Tuy nhiên niềm vui trở lại với đội bóng cũ của Thanh Thúy sau khi được AVC trao tấm vé đặc cách.

"Chúng tôi đang xem xét khả năng tham dự giải bởi mỗi cơ hội thi đấu là dịp để các em cọ xát, trui rèn. Cơ hội được thi đấu ở giải CLB cấp độ châu lục là không nhiều với các VĐV nên các em rất háo hức. Có một chút khó khăn là AVC Champions League 2026 diễn ra vào tháng 4, khả năng trùng với Cúp Hùng Vương. Vì thế tùy tình hình thi đấu của đội ở giai đoạn 1 giải vô địch quốc gia, ban huấn luyện sẽ tính toán lực lượng để tham gia AVC Champions League", ông Phan Hùng Cường bày tỏ.

CLB VTV Bình Điền Long An sẽ góp mặt ở AVC Champions League 2026 ẢNH: BĐLA

AVC Champions League 2026 diễn ra tại Hàn Quốc từ ngày 26 đến 30.4. CLB VTV Bình Điền Long An chính là đương kim á quân của giải đấu này. Ở chung kết năm ngoái, với sự góp mặt của Trần Thị Thanh Thúy, CLB VTV Bình Điền Long An chơi ấn tượng, thẳng tiến vào chung kết và nhận danh hiệu á quân khi thua 1-3 trước CLB Zhetysu VC (Kazakhstan) ở trận tranh ngôi vô địch.