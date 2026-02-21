CLB VTV Bình Điền Long An hội quân sớm, quyết tâm giành vé dự giải châu Á

Đội VTV Bình Điền Long An thể hiện quyết tâm cao

HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa cho biết sau khi nhận thông báo phải thi đấu trận play-off tranh suất tham dự AVC Champions League 2026 với CLB Supreme Chonburi vào ngày 26.2, toàn đội VTV Bình Điền Long An quyết định kết thúc kỳ nghỉ tết sớm nhằm chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này.

Trà My (trái) cùng các đồng đội CLB VTV Bình Điền Long An rạng rỡ trong ngày hội quân chuẩn bị thi đấu với CLB Supreme Chonburi (Thái Lan) ẢNH: BĐLA

Theo đó, tối mồng 3 tết (19.2), tất cả các thành viên đội VTV Bình Điền Long An hội quân tại đại bản doanh tại tỉnh Tây Ninh. Hôm qua, toàn đội ra sân tập với cường độ cao từ đầu với 2 buổi/ngày. Theo ghi nhận các VĐV CLB VTV Bình Điền Long An từ dàn trụ cột như chuyền hai Võ Thị Kim Thoa, Kim Thanh, Trà My, Như Anh, Lan Vy đến các tay đập trẻ đều hào hứng, hăng say tập luyện.

Đội VTV Bình Điền Long An nhận lì xì đầu năm, sẵn sàng săn vé dự AVC Champions League 2026 ẢNH: BĐLA

Do thời gian từ khi nhận thông báo đến thời điểm diễn ra trận đấu với CLB Supreme Chonburi khá gấp rút nên CLB VTV Bình Điền Long An không kịp chiêu mộ ngoại binh. Ngôi sao số 1 của đội bóng là Trần Thị Thanh Thúy cũng không thể góp mặt vì bận thi đấu ở giải bóng chuyền Nhật Bản, trong màu áo CLB Gunma Green Wings.

Các cầu thủ đội VTV Bình Điền Long An làm nóng trước giờ tập luyện vào mồng 4 tết ẢNH: BĐLA

Sử dụng lực lượng "cây nhà lá vườn" nhưng nhà đương kim vô địch bóng chuyền nữ Việt Nam, CLB VTV Bình Điền Long An vẫn được kỳ vọng có trận đấu hay ngay trên sân của đối thủ nhằm giành quyền tham dự AVC Champions League 2026. Ở AVC Champions League năm ngoái, CLB VTV Bình Điền Long An với sự góp mặt của Trần Thị Thanh Thúy và bổ sung thêm tuyển thủ Vi Thị Như Quỳnh xuất sắc giành danh hiệu á quân cùng tấm vé tham dự giải các CLB bóng chuyền nữ thế giới.

CLB VTV Bình Điền Long An luyện tập 2 buổi/ngày nhằm chuẩn bị cho trận đấu play-off với đội Supreme Chonburi của Thái Lan vào ngày 26.2 tới ẢNH: BĐLA

Lãnh đạo CLB VTV Bình Điền Long An chia sẻ: "Điểm đáng ghi nhận là toàn bộ VĐV có mặt đầy đủ, duy trì được trạng thái thể lực ổn định khi tập trung trở lại sau tết. Mỗi thành viên đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước giải đấu sắp tới: chủ động kiểm soát chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt và duy trì vận động trong dịp tết để đảm bảo thể trạng và phong độ khi trở lại".

Theo kế hoạch, ngày 24.2, cô trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa lên đường sang Thái Lan chuẩn bị cho trận đấu với CLB Supreme Chonburi. Trận đấu giữa 2 đội sẽ diễn ra lúc 17 giờ ngày 26.2 tại nhà thi đấu MCC Hall tại Bangkok.