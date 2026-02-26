Thanh Thúy được nhắc tên khi CLB VTV Bình Điền Long An thất thủ tại Thái Lan

CLB VTV Bình Điền Long An lực bất tòng tâm

Hôm nay (26.2) tại Bangkok, CLB VTV Bình Điền Long An chạm trán CLB Supreme Chonburi ở trận đấu tranh vé tham dự vòng chung kết giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á (AVC Champions League) 2026.

Kim Thoa cùng đội VTV Bình Điền Long An lực bất tòng tâm, không thể tạo bất ngờ cho đối thủ Supreme Chonburi ẢNH: BĐLA

Những thay đổi từ ban tổ chức AVC Champions League 2026 khiến CLB VTV Bình Điền Long An vốn là đương kim á quân và là nhà vô địch quốc gia Việt Nam phải thi đấu với CLB Supreme Chonburi để chọn đội thắng giành quyền vào vòng chung kết thay vì vào thẳng như các năm trước. Thông báo từ ban tổ chức cũng đến trễ, ngay trước tết khiến CLB VTV Bình Điền Long An không kịp trở tay, nhất là công tác chuẩn bị lực lượng.

HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa không có Trần Thị Thanh Thúy vì bận thi đấu tại giải bóng chuyền Nhật Bản. Đội bóng này cũng không thể tăng cường Vi Thị Như Quỳnh do đang xuất ngoại thi đấu ở Indonesia. Thời gian gấp rút cũng khiến CLB VTV Bình Điền Long An không thể chiêu mộ ngoại binh. Thêm bất lợi cho đội bóng này khi phải thi đấu trận duy nhất trên sân khách.

Trà My (phải) chưa lấy lại được phong độ đỉnh cao trong khi Trần Thị Thanh Thúy không thể sát cánh cùng đội VTV Bình Điền Long An vì bận thi đấu tại Nhật Bản ẢNH: BĐLA

Trước CLB Supreme Chonburi thi đấu tốt hơn, các cầu thủ VTV Bình Điền Long An dù nỗ lực nhưng không thể tạo bất ngờ. Võ Thị Kim Thoa, Đặng Thị Kim Thanh là 2 gương mặt thi đấu ổn định trong khi Trà My chơi chưa như kỳ vọng, vì thế đội VTV Bình Điền Long An bị đối thủ vượt dẫn 2-0 với điểm số lần lượt là 25/23, 25/16. Kim Thanh chơi ấn tượng ở ván 3, tỏa sáng ở thời điểm quan trọng giúp CLB VTV Bình Điền Long An thắng 28/26, rút ngắn tỷ số còn 1-2. Tuy nhiên đó là tất cả những gì các học trò HLV Ngọc Hoa làm được bởi ở ván 4, các cô gái CLB Supreme Chonburi trở lại mạnh mẽ, giành thắng lợi áp đảo 25/19.

Nhận thất bại chung cuộc 1-3 trước CLB Supreme Chonburi, CLB VTV Bình Điền Long An không thể giành quyền tham dự vòng chung kết AVC Champions League 2026. Bình luận viên trận đấu người Thái Lan nhiều lần nhắc tên Trần Thị Thanh Thúy, ngôi sao lớn nhất của đội VTV Bình Điền Long An nhưng không thể góp mặt ở trận đấu này. Nhiều người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam cũng tiếc cho cô trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa khi không có sự phục vụ của Thanh Thúy ở trận đấu quan trọng này.

