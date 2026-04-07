Cua rơ mặc áo cam Cúp truyền hình TP.HCM không may bị ngã ngay trước vạch đích

Hoàng Quỳnh
07/04/2026 13:40 GMT+7

Không may bị ngã trong lúc tung nước rút về đích, cua rơ Nguyễn Văn Bình (CLB TP.HCM Vinama) lỡ cơ hội bảo vệ danh hiệu tay đua Việt Nam xuất sắc tại Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2026.

Đội Đồng Nai thắng lớn ở chặng 5 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM

Hôm nay (7.4) diễn ra chặng 5 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM với cự ly thi đấu 139 km, từ Thanh Hóa về Nghệ An. Chặng đua chứng kiến niềm vui lớn với các tay đua ê kíp Đồng Nai nhưng cũng có sự cố đáng tiếc khi tay đua mặc áo cam Nguyễn Văn Bình không may ngã khi cạnh tranh nước rút về đích.

Cua rơ mặc áo cam Cúp truyền hình TP.HCM không may bị ngã ngay trước vạch đích- Ảnh 1.

Những tay đua tách tốp thành công, tạo cách biệt 8 phút nhưng cuối cùng bị tốp đông bắt kịp

ẢNH: KHẢ HÒA

Ở chặng đua này một nhóm 8 tay đua tấn công tách khỏi tốp đông của áo vàng Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai), có lúc tạo cách biệt lên hơn 8 phút. Nhóm 8 tay đua này chinh phục thành công cả 2 điểm rút giải thưởng dọc đường, tuy nhiên thiếu đồng lòng và sa sút thể lực nên bị nhóm các tay đua mạnh phía sau đuổi kịp khi còn cách đích 15 km.

Cua rơ mặc áo cam Cúp truyền hình TP.HCM không may bị ngã ngay trước vạch đích- Ảnh 2.

Tay đua Marchuk Dzianis thể hiện phong độ cao, giành chiến thắng chặng 5 tại Nghệ An, bảo vệ thành công áo vàng lẫn áo xanh Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM

ẢNH: KHẢ HÒA

Gần về đích, các tay đua mạnh tấn công liên tục nhằm chiếm ưu thế cạnh tranh nước rút. Với phong độ ấn tượng, tay đua người Belarus thi đấu cho đội Kenda Đồng Nai Marchuk Dzianis vươn lên giành chiến thắng chặng, bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng cho tay đua có thời gian thi đấu ít nhất sau 5 chặng và áo xanh - vua nước rút.

Cua rơ mặc áo cam Cúp truyền hình TP.HCM không may bị ngã ngay trước vạch đích- Ảnh 3.

Tay đua Nguyễn Văn Bình (ngoài cùng bên trái) không may té ngã trong lúc cạnh tranh nước rút về đích chặng 5

ẢNH: HOÀNG HÙNG

Không may cho tay đua mặc áo cam Nguyễn Văn Bình khi bị ngã gần đích trong lúc cạnh tranh nước rút. Với thành tích về hạng nhì chặng, Nguyễn Văn Nhã (Võ Đắc Đồng Nai) được thưởng 6 giây, chiếm giữ danh hiệu áo cam từ tay Nguyễn Văn Bình. 

Trao đổi với PV Thanh Niên, HLV Đỗ Thành Đạt của đội TP.HCM Vinama cho biết: "Sau khi bị ngã, Nguyễn Văn Bình được đưa vào bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ kết luận em bị chấn thương ở đùi phải. Rất may Bình không bị gãy xương nhưng bác sĩ khuyên cần nghỉ ngơi 7 ngày để hồi phục. Vì thế việc Bình có tiếp tục hay không là tùy vào tình hình sức khỏe của em". Trong khi đó ban trọng tài giải lưu ý các đội tham dự giải cần đảm bảo hướng rút khi về đích. Tay đua mang số đeo 127 là Pawel Szostka (đội Quân khu 7) bị cảnh cáo vì thay đổi hướng rút ở chặng 5. 

Cua rơ mặc áo cam Cúp truyền hình TP.HCM không may bị ngã ngay trước vạch đích- Ảnh 4.

Các tay đua tranh tài chặng 5 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM từ Thanh Hóa đi Nghệ An

ẢNH: KHẢ HÒA

Kết thúc chặng 5 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM, ê kíp xe đạp Đồng Nai rất thành công khi sở hữu 3 danh hiệu danh giá là áo vàng, áo xanh, áo cam cùng ngôi nhất đồng đội. Ngày mai, các tay đua tranh tài chặng 6 với lộ trình vòng quanh Quảng trường Hồ Chí Minh (Nghệ An), cự ly thi đấu 52 km.

Soán ngôi ngoạn mục ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM tại Thanh Hóa

Ngày 6.4, Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2026 diễn ra chặng 4 từ Hà Nội về Thanh Hóa dài 144 km với màn soán ngôi ngoạn mục của tay đua đội Kenda Đồng Nai.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
