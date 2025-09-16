Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Khánh Thi khóc sau khi Phan Hiển đoạt thành tích mới trong sự nghiệp

Thạch Anh
Thạch Anh
16/09/2025 22:04 GMT+7

Tại sân bay, Khánh Thi bật khóc khi nhận được sự yêu thương của mọi người. Trước đó, Phan Hiển và bạn nhảy Thu Hương đã giành huy chương đồng nội dung Showdance Latin tại giải vô địch thế giới do Liên đoàn khiêu vũ thể thao thế giới tổ chức.

Hôm 16.9, Khánh Thi cùng chồng là Phan Hiển và vũ công Đặng Thu Hương trở về sau chuyến công tác ở nước ngoài. Tại sân bay, nữ kiện tướng 8X không giấu được xúc động bởi sự chào đón của mọi người.

Trước đó, Phan Hiển và bạn nhảy đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ, giành huy chương đồng nội dung Showdance Latin tại giải vô địch thế giới do Liên đoàn khiêu vũ thể thao thế giới tổ chức.

Khánh Thi khóc sau khi Phan Hiển đoạt thành tích mới - Ảnh 1.

Khánh Thi không chỉ là một người vợ mà còn là người thầy đồng hành cùng Phan Hiển trong sự nghiệp thi đấu

Ảnh: FBNV

Bày tỏ niềm vui của mình, Khánh Thi viết trên trang cá nhân: “Chúc mừng hai vận động viên đội tuyển Nguyễn Đoàn Phan Hiển và Đặng Thu Hương lần đầu tiên mạnh dạn đăng ký nội dung không thuộc sở trường và chưa hề có kinh nghiệm trên đấu trường quốc tế ở nội dung này. Chiến thắng bất ngờ khiến vỡ òa cảm xúc”.

Không riêng gì Khánh Thi mà cả Phan Hiển và bạn nhảy Thu Hương cũng không khỏi xúc động trong ngày trở về, sau thành tích ấn tượng vừa giành được. Thu Hương bày tỏ: “Gặp nhau mừng rỡ, vỡ òa vì mang được chiến thắng trở về, nhưng không kìm nổi những giọt nước mắt rơi vì thật sự đã trải qua những nỗ lực không tưởng suốt cả chặng đường dài. Mệt mỏi, chấn thương, áp lực được đền đáp xứng đáng”.

Khánh Thi khóc sau khi Phan Hiển đoạt thành tích mới - Ảnh 2.

Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển chụp ảnh cùng Thu Hương

Ảnh: FBNV

Loạt thành tích ấn tượng của Phan Hiển

Thời gian gần đây, Phan Hiển và Thu Hương liên tục gặt hái thành công ở những giải đấu. Hồi tháng 7.2025, cặp đôi giành 3 huy chương vàng ở hạng mục vô địch Đông Nam Á, thuộc khuôn khổ Liên hoan khiêu vũ thể thao quốc tế tại Việt Nam. Trước đó, nam vũ công 9X và bạn nhảy cũng từng mang về 3 huy chương vàng SEA Games cho đoàn thể thao Việt Nam và nhận Huân chương Lao động hạng ba.

Song hành trình để đạt được những thành tích này không dễ dàng. Phan Hiển từng chia sẻ về áp lực khi có người khuyên “không cao nổi 1,7 m thì nên bỏ nghề”. Còn với Khánh Thi, cô thừa nhận quãng thời gian khó khăn nhất của cô là khi quyết định dừng thi đấu và phải tìm cho chồng một người bạn nhảy mới. “Có những lúc tôi muốn Hiển phải thi đấu đỉnh cao, rõ ràng là anh ấy làm được. Nhưng cũng vì như vậy, tôi bắt đầu sợ”, cô thành thật.

Tin liên quan

Showbiz 11.7: Phan Hiển đoạt 3 huy chương vàng; Trấn Thành: Tôi không phải ‘chồng quốc dân’

Showbiz 11.7: Phan Hiển đoạt 3 huy chương vàng; Trấn Thành: Tôi không phải ‘chồng quốc dân’

Phan Hiển đón tin vui khi giành 3 huy chương vàng tại giải khiêu vũ; Trấn Thành nói về danh xưng 'chồng quốc dân'... là những tin tức được quan tâm hôm 11.7.

Khám phá thêm chủ đề

Phan Hiển khánh thi Vũ công Phan Hiển Dancesport
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận