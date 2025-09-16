Khánh Thi khóc sau khi Phan Hiển đoạt thành tích mới trong sự nghiệp

Hôm 16.9, Khánh Thi cùng chồng là Phan Hiển và vũ công Đặng Thu Hương trở về sau chuyến công tác ở nước ngoài. Tại sân bay, nữ kiện tướng 8X không giấu được xúc động bởi sự chào đón của mọi người.

Trước đó, Phan Hiển và bạn nhảy đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ, giành huy chương đồng nội dung Showdance Latin tại giải vô địch thế giới do Liên đoàn khiêu vũ thể thao thế giới tổ chức.

Khánh Thi không chỉ là một người vợ mà còn là người thầy đồng hành cùng Phan Hiển trong sự nghiệp thi đấu Ảnh: FBNV

Bày tỏ niềm vui của mình, Khánh Thi viết trên trang cá nhân: “Chúc mừng hai vận động viên đội tuyển Nguyễn Đoàn Phan Hiển và Đặng Thu Hương lần đầu tiên mạnh dạn đăng ký nội dung không thuộc sở trường và chưa hề có kinh nghiệm trên đấu trường quốc tế ở nội dung này. Chiến thắng bất ngờ khiến vỡ òa cảm xúc”.

Không riêng gì Khánh Thi mà cả Phan Hiển và bạn nhảy Thu Hương cũng không khỏi xúc động trong ngày trở về, sau thành tích ấn tượng vừa giành được. Thu Hương bày tỏ: “Gặp nhau mừng rỡ, vỡ òa vì mang được chiến thắng trở về, nhưng không kìm nổi những giọt nước mắt rơi vì thật sự đã trải qua những nỗ lực không tưởng suốt cả chặng đường dài. Mệt mỏi, chấn thương, áp lực được đền đáp xứng đáng”.

Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển chụp ảnh cùng Thu Hương Ảnh: FBNV

Loạt thành tích ấn tượng của Phan Hiển

Thời gian gần đây, Phan Hiển và Thu Hương liên tục gặt hái thành công ở những giải đấu. Hồi tháng 7.2025, cặp đôi giành 3 huy chương vàng ở hạng mục vô địch Đông Nam Á, thuộc khuôn khổ Liên hoan khiêu vũ thể thao quốc tế tại Việt Nam. Trước đó, nam vũ công 9X và bạn nhảy cũng từng mang về 3 huy chương vàng SEA Games cho đoàn thể thao Việt Nam và nhận Huân chương Lao động hạng ba.

Song hành trình để đạt được những thành tích này không dễ dàng. Phan Hiển từng chia sẻ về áp lực khi có người khuyên “không cao nổi 1,7 m thì nên bỏ nghề”. Còn với Khánh Thi, cô thừa nhận quãng thời gian khó khăn nhất của cô là khi quyết định dừng thi đấu và phải tìm cho chồng một người bạn nhảy mới. “Có những lúc tôi muốn Hiển phải thi đấu đỉnh cao, rõ ràng là anh ấy làm được. Nhưng cũng vì như vậy, tôi bắt đầu sợ”, cô thành thật.