Hào hứng tranh tài giải pickleball Đại hội TDTT TP.HCM 2026

200 tay vợt tham dự giải pickleball Đại hội TDTT TP.HCM 2026

Đáng chú ý đây là lần đầu tiên pickleball được đưa vào tổ chức ở Đại hội TDTT TP.HCM. Môn thể thao đang phát triển rất mạnh tại TP.HCM cũng như trên toàn quốc cũng sẽ lần đầu đưa vào tổ chức ở Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra vào tháng 11 tới do TP.HCM đăng cai.

Các tay vợt so tài ở nội dung đơn nam giải pickleball Đại hội TDTT TP.HCM 2026 diễn ra hôm nay tại CLB Phú Thọ ẢNH: HTF

Bà Trần Thanh Hoàng Ngân - Tổng thư ký Liên đoàn Quần vợt và Pickleball TP.HCM cho biết giải pickleball Đại hội TDTT TP.HCM thu hút 200 tay vợt đến từ 29 đơn vị của phường, xã và Công an TP.HCM. Các VĐV tranh tài 5 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Giải đấu diễn ra từ ngày 13 đến 17.4, trong đó từ ngày 13 đến 16.4 sẽ thi đấu vòng loại còn ngày 17.4 sẽ diễn ra bán kết, chung kết.

Giải pickleball Đại hội TDTT TP.HCM là sân chơi bổ ích cho các tay vợt ẢNH: HTF

Giải pickleball Đại hội TDTT TP.HCM là cơ hội để các tay vợt giao lưu, cọ xát, góp phần thúc đẩy sự phát triển của bộ môn pickleball tại TP.HCM. Giải đấu cũng là dịp để ban chuyên môn môn tìm ra các nhân tố tiềm năng đại diện TP.HCM tham dự Đại hội TDTT toàn quốc.

Lịch trình thi đấu giải pickleball Đại hội TDTT TP.HCM ẢNH: HTF

Đại hội TDTT TP.HCM diễn ra từ tháng 4 đến tháng 6.2026 với 44 môn thi đấu, 832 nội dung, thu hút khoảng 136 đơn vị tham gia. Đây là sự kiện thể thao lớn nhất của TP.HCM theo chu kỳ 4 năm/lần, đồng thời là bước chuẩn bị quan trọng cho việc TP.HCM đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 vào tháng 11.















