Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV năm 2026 - cúp THACO

Live Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM - Trường ĐH Lạc Hồng: Nảy lửa

Hoàng Quỳnh - Lĩnh Nam
19/01/2026 15:01 GMT+7

16 giờ hôm nay trên sân Tao Đàn diễn ra lượt trận cuối nhóm 3, vòng loại khu vực TP.HCM, giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV năm 2026 - cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) giữa đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM với đội Trường ĐH Lạc Hồng.

Tin mới nhất Tin cũ nhất

Với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng, ngôi nhất nhóm 3 cùng tấm vé tham dự vòng play-off khó thoát khỏi tay nhà vô địch mùa 2 TNSV THACO cup, đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM. Tuy nhiên đội Trường ĐH Lạc Hồng (3 điểm) vẫn còn cơ hội cạnh tranh và cũng có thực lực nên hứa hẹn tạo nên trận đấu hấp dẫn, gay cấn. 

Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM - Trường ĐH Lạc Hồng: Nảy lửa - Ảnh 1.

Đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM khẳng định sức mạnh ở nhóm 3 vòng loại khu vực TP.HCM

ẢNH: ĐỘC LẬP

Ở trận ra quân, đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM đánh bại đội Trường ĐH Quản lý Công nghệ TP.HCM 7-0. Đến lượt trận thứ hai, các học trò HLV Phạm Thái Vinh khẳng định sức mạnh qua chiến thắng 4-0 trước đội Trường CĐ Công thương TP.HCM. 

Nếu chơi đúng thực lực, đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM hứa hẹn có thêm chiến thắng trước đội Trường ĐH Lạc Hồng để khẳng định sức mạnh. Chỉ cần hòa, thậm chí đừng thua quá đậm là giành vé play-off nhưng HLV Phạm Thái Vinh căn dặn các học trò rằng: "Chúng ta mới đi được 50% của chặng đường, vì thế phải chiến đấu để củng cố vị thế của mình". Mục tiêu rõ ràng của cựu vương đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM không chỉ là tấm vé play-off mà còn suất tham dự vòng chung kết. 

Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM - Trường ĐH Lạc Hồng: Nảy lửa - Ảnh 2.

Đội Trường ĐH Lạc Hồng dồn toàn lực đấu trận quyết định với đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM

ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong khi đó cú sẩy chân ở lượt trận ra quân khi thua 0-1 trước đội Trường CĐ Công thương TP.HCM khiến đội Trường ĐH Lạc Hồng rơi vào tình thế khó khăn. Họ trở lại mạnh mẽ với chiến thắng 8-1 trước đội Trường ĐH Quản lý Công nghệ TP.HCM nhưng thất thế trong cuộc đua tranh ngôi nhất nhóm 3. Buộc phải đánh bại đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM nhằm hướng đến 2 mục tiêu hoặc vào play-off với suất nhất bảng, hoặc suất dành cho 2 đội nhì có thành tích tốt nhất là con đường duy nhất của đội Trường ĐH Lạc Hồng. Nếu chơi kỷ luật, tận dụng tốt cơ hội và duy trì được nền  tảng thể lực tốt, đội bóng đến từ Đồng Nai có thể tạo bất ngờ cho đối thủ. 

Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM - Trường ĐH Lạc Hồng: Nảy lửa - Ảnh 3.

Hứa hẹn cuộc đua song mã khu vực Duyên hải miền Trung

Hứa hẹn cuộc đua song mã khu vực Duyên hải miền Trung

Hôm qua (18.1), giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) khởi tranh vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung. Bên cạnh đó là các trận đấu hấp dẫn ở khu vực TP.HCM, Tây Nam bộ…

Đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng giành vé play-off đầu tiên với phong độ hủy diệt

Siêu phẩm để đời của chàng tiền vệ quê An Giang

