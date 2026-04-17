Pickleball: Danh tính tay vợt chuyên nghiệp đứng cặp với hoa hậu Hương Giang gây tò mò

Nhìn lại mùa giải đầu tiên, Pickle All-stars đã tạo dấu ấn mạnh mẽ khi quy tụ hơn 300 VĐV ở nhiều cấp độ, từ chuyên nghiệp đến phong trào. Sức hút của giải đấu còn đến từ sự góp mặt của hàng loạt gương mặt quen thuộc trong làng giải trí như Bảo Thy, Vũ Thúy Quỳnh, Bình Minh và Trung Quân Idol. Đặc biệt, sự kết hợp giữa tay vợt pickleball hàng đầu Việt Nam Lý Hoàng Nam và hoa hậu Hương Giang đã góp phần tạo nên sự thú vị của giải đấu.

Không chỉ dừng ở yếu tố giải trí, giải đấu còn sự tham gia của nhiều VĐV pickleball tên tuổi của Việt Nam hiện nay như Trương Vinh Hiển, Đỗ Minh Quân, Lê Quốc Khánh, Lê Xuân Đức... góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn.

Pickle All-stars mùa 1 diễn ra hấp dẫn ẢNH: BTC

Bước sang mùa 2, Pickle All-stars tiếp tục phát huy thế mạnh khi kết hợp thể thao với giải trí, được tổ chức thi đấu tại Lý Hoàng Nam Sport Club. Đáng chú ý, nếu như mùa 1, cặp "host" của giải là hoa hậu Hương Giang và nhà vô địch PPA Tour Hà Nội 2026 Lý Hoàng Nam, thì ở mùa 2 này, nữ ca sĩ sẽ bắt cặp với một tay vợt chuyên nghiệp khác vẫn chưa được tiết lộ danh tính.

Dàn sao giải trí làm "đội trưởng"

Một điểm nhấn khác của mùa 2 là sự xuất hiện của những người nổi tiếng sẽ đảm nhận vai trò đội trưởng ở nội dung thi đấu đồng đội. Những cái tên như S.T Sơn Thạch, Hương Giang... sẽ dẫn dắt 8 đội thi đấu theo thể thức MLP (major league pickleball) - thể thi đấu đồng đội nổi tiếng tại Mỹ. Mỗi đội sẽ bao gồm cả VĐV chuyên nghiệp và người nổi tiếng, phối hợp thi đấu ở nhiều nội dung khác nhau.

Hoa hậu Hương Giang sẽ đứng cặp với một tay vợt chuyên nghiệp để tranh tài tại Pickle All-stars mùa 2 ẢNH: BTC

Ngoài nội dung thi đấu đồng đội MLP, giải đấu còn có 5 nội dung khác gồm: đôi hỗn hợp 5.5, đôi hỗn hợp 7.5, đôi nữ 4.5, đôi nam 6.0 và pro open. Tổng giá trị giải thưởng là hơn 200 triệu đồng, góp phần tăng sức hấp dẫn và tính cạnh tranh của giải đấu.