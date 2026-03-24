Pickleball: Lý Hoàng Nam đánh bại Triệu cầu lông, trở thành VĐV xuất sắc nhất

Nghi Thạo
24/03/2026 08:11 GMT+7

Lý Hoàng Nam đã giành chiến thắng trước Trần Ngọc Triệu (biệt danh Triệu cầu lông), qua đó giành danh hiệu nam VĐV xuất sắc nhất năm tại lễ trao giải Vietnam Pickleball Awards 2025.

Lễ trao giải Vietnam Pickleball Awards 2025 diễn ra tại TP.HCM vào tối 23.3. Ở hạng mục "nam VĐV xuất sắc nhất năm", Lý Hoàng Nam đã được vinh danh. Điểm chung cuộc của cựu tuyển thủ quần vợt Việt Nam là 89,55. Trong khi đó, Triệu cầu lông đứng ở vị trí thứ hai với 77,40 điểm. Đỗ Minh Quân hạng ba với 49,03 điểm.

Cụ thể, số lượt bình chọn của Lý Hoàng Nam là 7,603, trong khi của Triệu cầu lông là 7,672. Dù vậy, số lượt bình chọn đến từ cộng đồng chỉ chiếm tỷ lệ 50% điểm chung cuộc. Theo đó, số điểm của Lý Hoàng Nam giành được số điểm cao hơn từ ban giám khảo (30%) và hội đồng chuyên môn của giải thưởng (20%).

Pickleball: Lý Hoàng Nam ngược dòng đánh bại Triệu cầu lông - Ảnh 1.

Lý Hoàng Nam giành danh hiệu nam VĐV xuất sắc nhất năm, trong lần đầu giải thưởng Vietnam Pickllball Awards ra mắt

Trước đó, khi chỉ còn vài ngày nữa là đóng cổng bình chọn, Triệu cầu lông cũng dẫn đầu trong danh sách - xếp trên Lý Hoàng Nam về số lượt bình chọn. Dù vậy, Lý Hoàng Nam đã ngược dòng ấn tượng để giành danh hiệu với phong cách thi đấu chuyên nghiệp, đồng thời đạt thành tích ở đấu trường quốc tế.

Một gương mặt đáng chú ý khác tại lễ trao giải Vietnam Pickleball Awards 2025 là Sophia Phương Anh. Tay vợt nữ này đã lập hat-trick danh hiệu, khi dẫn đầu ở 3 hạng mục: nữ VĐV xuất sắc nhất năm, đôi VĐV nữ xuất sắc nhất năm (cùng Sophia Huỳnh Trần), đôi VĐV nam – nữ xuất sắc nhất năm (cùng Lê Xuân Đức).

Pickleball: Lý Hoàng Nam ngược dòng đánh bại Triệu cầu lông - Ảnh 2.

Sophia lập hat-trick danh hiệu tại Lễ trao giải Vietnam Pickleball Awards 2025

Hạng mục "đôi nam VĐV xuất nhất năm" vinh danh Đỗ Minh Quân và Trương Vinh Hiển. Đôi Đạt Trố - Triệu cầu lông hạng nhì, còn đôi Lý Hoàng Nam – Lê Xuân Đức xếp thứ ba.

Lê Xuân Đức được bình chọn là "nam VĐV trẻ (U.18) triển vọng của năm". Danh hiệu "nữ VĐV trẻ (U.18) triển vọng của năm) thuộc về Suri Bảo Hân. Tượng đài của quần vợt Việt Nam – Đỗ Minh Quân cán đích ở vị trí đầu tiên tại hạng mục "nam VĐV 40+ xuất sắc nhất năm". Cao Thùy Dung đứng đầu ở hạng mục "nữ VĐV 40+ xuất sắc nhất năm".

Tin liên quan

Pickleball: Lý Hoàng Nam cạnh tranh hấp dẫn với Triệu 'cầu lông'

Pickleball: Lý Hoàng Nam cạnh tranh hấp dẫn với Triệu 'cầu lông'

Tính đến lúc này ở hạng mục nam VĐV xuất sắc nhất của giải thưởng Vietnam Pickleball Awards 2025, Lý Hoàng Nam và Trần Ngọc Triệu đang cạnh tranh khốc liệt trong giai đoạn nước rút.

Những gương mặt pickleball tiêu biểu của Việt Nam được vinh danh

Cựu số 1 pickleball thế giới khiến khán giả TP.HCM trầm trồ

Khám phá thêm chủ đề

Pickleball Lý Hoàng Nam Triệu cầu lông Vietnam Pickleball Awards
