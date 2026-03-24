Pickleball: Lý Hoàng Nam đánh bại Triệu cầu lông, trở thành VĐV xuất sắc nhất

Lễ trao giải Vietnam Pickleball Awards 2025 diễn ra tại TP.HCM vào tối 23.3. Ở hạng mục "nam VĐV xuất sắc nhất năm", Lý Hoàng Nam đã được vinh danh. Điểm chung cuộc của cựu tuyển thủ quần vợt Việt Nam là 89,55. Trong khi đó, Triệu cầu lông đứng ở vị trí thứ hai với 77,40 điểm. Đỗ Minh Quân hạng ba với 49,03 điểm.

Cụ thể, số lượt bình chọn của Lý Hoàng Nam là 7,603, trong khi của Triệu cầu lông là 7,672. Dù vậy, số lượt bình chọn đến từ cộng đồng chỉ chiếm tỷ lệ 50% điểm chung cuộc. Theo đó, số điểm của Lý Hoàng Nam giành được số điểm cao hơn từ ban giám khảo (30%) và hội đồng chuyên môn của giải thưởng (20%).

Lý Hoàng Nam giành danh hiệu nam VĐV xuất sắc nhất năm, trong lần đầu giải thưởng Vietnam Pickllball Awards ra mắt ẢNH: BTC

Trước đó, khi chỉ còn vài ngày nữa là đóng cổng bình chọn, Triệu cầu lông cũng dẫn đầu trong danh sách - xếp trên Lý Hoàng Nam về số lượt bình chọn. Dù vậy, Lý Hoàng Nam đã ngược dòng ấn tượng để giành danh hiệu với phong cách thi đấu chuyên nghiệp, đồng thời đạt thành tích ở đấu trường quốc tế.

Một gương mặt đáng chú ý khác tại lễ trao giải Vietnam Pickleball Awards 2025 là Sophia Phương Anh. Tay vợt nữ này đã lập hat-trick danh hiệu, khi dẫn đầu ở 3 hạng mục: nữ VĐV xuất sắc nhất năm, đôi VĐV nữ xuất sắc nhất năm (cùng Sophia Huỳnh Trần), đôi VĐV nam – nữ xuất sắc nhất năm (cùng Lê Xuân Đức).

Sophia lập hat-trick danh hiệu tại Lễ trao giải Vietnam Pickleball Awards 2025 ẢNH: BTC

Hạng mục "đôi nam VĐV xuất nhất năm" vinh danh Đỗ Minh Quân và Trương Vinh Hiển. Đôi Đạt Trố - Triệu cầu lông hạng nhì, còn đôi Lý Hoàng Nam – Lê Xuân Đức xếp thứ ba.

Lê Xuân Đức được bình chọn là "nam VĐV trẻ (U.18) triển vọng của năm". Danh hiệu "nữ VĐV trẻ (U.18) triển vọng của năm) thuộc về Suri Bảo Hân. Tượng đài của quần vợt Việt Nam – Đỗ Minh Quân cán đích ở vị trí đầu tiên tại hạng mục "nam VĐV 40+ xuất sắc nhất năm". Cao Thùy Dung đứng đầu ở hạng mục "nữ VĐV 40+ xuất sắc nhất năm".