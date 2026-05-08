Đội hình 'đẹp như mơ' của đội Trung Quốc ở giải bóng chuyền VTV9 - Bình Điền

Ứng viên sáng giá ở giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026

CLB Giang Tô là khách mời quen thuộc của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền. Trong 14 mùa giải trước đó, đại diện đến từ Trung Quốc từng 2 lần vô địch vào năm 2012 tại Hậu Giang và năm 2018 tại Quảng Nam (nay là Đà Nẵng). Trở lại Việt Nam lần này, CLB Giang Tô không giấu tham vọng gặt hái thành tích cao nhất bởi lẽ họ là đương kim á quân giải bóng chuyền vô địch Trung Quốc và mang đến giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền đội hình được đánh giá "như mơ".

Theo thống kê từ danh sách đăng ký của 8 đội tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026, CLB Giang Tô vượt trội ở nhiều chỉ số. Đội bóng đến từ Trung Quốc có độ tuổi trung bình trẻ nhất giải (20,4 tuổi), ngang với nhà vô địch Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 là CLB Hà Nội Tasco Auto.

Đội hình trẻ trung nhưng chỉ số chuyên môn của CLB Giang Tô cực kỳ ấn tượng khi có chiều cao trung bình 1,85 m, trong đó tay đập Wan Ziyue cao đến 1,96 m. Ở khả năng bật đà, CLB Giang Tô sở hữu 4 trong tổng số 5 VĐV có khả năng bật đà cao nhất như Zhou Yetong (3,19 m), Wan Ziyue (3,18 m), Yang Yia (3,15 m). Đáng chú ý Zhou Yetong chỉ cao 1,86 m nhưng ngoài bật đà còn có khả năng bật chắn tốt nhất trong số các VĐV tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 là 3,12 m.

Với nhiều thông số chuyên môn nổi trội, CLB Giang Tô được chú ý đặc biệt ở giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền. Đội bóng do HLV Shi Hairong dẫn dắt nằm ở bảng A với chủ nhà VTV Bình Điền Long An, CLB Binh chủng Thông tin và Ngân hàng Công thương. Ngay ở trận ra quân ngày 15.5, CLB Giang Tô sẽ chạm trán với CLB VTV Bình Điền Long An. Vì thế đây là thách thức lớn cho Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội, đồng thời hứa hẹn cống hiến cho người hâm mộ trận đấu hấp dẫn.





Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 diễn ra từ ngày 15 đến 23.5 tại nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh, thu hút 8 đội tham dự là CLB Giang Tô, Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công thương, VTV Bình Điền Long An (bảng A), Gunma Green Wings, Suwon, Hà Nội Tasco Auto và LP Bank Ninh Bình (bảng B). Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 2 đội hạng nhất, nhì mỗi bảng vào bán kết. Toàn bộ các trận đấu được trực tiếp trên VTV9, VTV5 Tây nguyên, VTV10...



