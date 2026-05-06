Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền:

Xác định 2 ngoại binh sát cánh cùng Trần Thị Thanh Thúy săn cúp vô địch

Quỳnh Anh
06/05/2026 21:07 GMT+7

CLB VTV Bình Điền Long An chốt 2 ngoại binh sẽ sát cánh cùng ngôi sao Trần Thị Thanh Thúy tranh tài ở giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026.

Trần Thị Thanh Thúy được ngoại binh 'chia lửa'

Trao đổi hôm nay, ông Phan Hùng Cường - Trưởng đoàn CLB VTV Bình Điền Long An xác nhận 2 ngoại binh người Cuba là Regla Martinez Ortiz và Lianet Garcia Anglada được đội bóng này đăng ký tranh tài ở giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 diễn ra từ ngày 15 đến 23.5 tại nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh.

2 ngoại binh đến từ Cuba tiếp tục khoác áo CLB VTV Bình Điền Long An tranh tài ở giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 tại Tây Ninh

Tại vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 tại Hà Nội sau đó là Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 vừa qua ở Phú Thọ, CLB VTV Bình Điền Long An cũng sử dụng 2 ngoại Cuba trên. Tuy nhiên Lianet Garcia Anglada gặp chấn thương còn Regla Martinez Ortiz thi đấu chưa như kỳ vọng. Kết quả là đội VTV Bình Điền Long An xếp hạng ba ở vòng 1 giải vô địch quốc gia và xếp hạng tư ở Cúp bóng chuyền Hùng Vương.

"2 ngoại binh người Cuba đang tập luyện cùng CLB VTV Bình Điền Long An nhằm chuẩn bị tốt nhất cho giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026. Chấn thương của Lianet Garcia Anglada đã hồi phục. Toàn đội tập luyện nghiêm túc, hoàn thiện lối chơi với mục tiêu thi đấu hết mình, cống hiến những trận đấu hay và cố gắng đạt thành tích tốt nhất", ông Phan Hùng Cường cho biết.

Đội VTV Bình Điền Long An kỳ vọng ngoại binh lấy lại phong độ tốt, hướng đến mục tiêu cao nhất ở giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026

Bên cạnh 2 ngoại binh đến từ Cuba, CLB VTV Bình Điền Long An trông chờ vào sự tỏa sáng của ngôi sao số 1 Trần Thị Thanh Thúy. Cô vừa trở về nước sau mùa giải thành công tại Nhật Bản, trong màu áo CLB Gunma Green Wings khi lần đầu đưa đội bóng này vào tứ kết. Gunma Green Wings cũng góp mặt tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026, cùng với 2 đội khách mời quốc tế khác là Giang Tô (Trung Quốc) và Suwon (Hàn Quốc). Ngoài ra còn có các đội trong nước gồm Hà Nội Tasco Auto, Binh chủng Thông tin, LP Bank Ninh Bình, Ngân hàng Công thương.

CLB VTV Bình Điền Long An chờ ngôi sao Trần Thị Thanh Thúy tỏa sáng tại Tây Ninh

Theo kết quả bốc thăm giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026, CLB Giang Tô, Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công thương, VTV Bình Điền Long An nằm ở bảng A còn bảng B là các đội: Gunma Green Wings, Suwon, Hà Nội Tasco Auto và LP Bank Ninh Bình. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 2 đội hạng nhất, nhì mỗi bảng vào bán kết. Theo lịch thi đấu, Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB VTV Bình Điền Long An thi đấu trận khai mạc ngày 15.5, chạm trán CLB Giang Tô sau đó lần lượt gặp Ngân hàng Công thương, CLB Binh chủng Thông tin.

Lịch thi đấu giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 (trực tiếp VTV9, VTV10, VTV5 Tây nguyên...):

Ngày 15.5:

14 giờ: CLB Binh chủng Thông tin - CLB Ngân hàng Công thương (bảng A)

17 giờ: CLB Gunma Green Wings - CLB Hà Nội Tasco Auto (bảng B)

20 giờ: CLB VTV Bình Điền Long An - CLB Giang Tô (bảng A)

Ngày 16.5:

14 giờ: CLB Suwon - CLB LP Bank Ninh Bình (bảng B)

17 giờ: CLB Giang Tô - CLB Binh chủng Thông tin (bảng A)

20 giờ: CLB VTV Bình Điền Long An - CLB Ngân hàng Công thương (bảng A)

Ngày 17.5:

14 giờ: CLB Gunma Green Wings - LP Bank Ninh Bình (bảng B)

17 giờ: CLB Hà Nội Tasco Auto - CLB Suwon (bảng B)

20 giờ: CLB VTV Bình Điền Long An - CLB Binh chủng Thông tin (bảng A)

Ngày 18.5:

14 giờ: CLB Binh chủng Thông tin - CLB Ngân hàng Công thương (bảng A)

17 giờ: CLB Gunma Green Wings - CLB Suwon (bảng B)

20 giờ: LP Bank Ninh Bình - CLB Hà Nội Tasco Auto (bảng B)

