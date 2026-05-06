Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Đồng đội cũ của Trần Thị Thanh Thúy làm thủ quân đội bóng chuyền nữ TP.HCM

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
06/05/2026 11:17 GMT+7

Đội bóng chuyền nữ TP.HCM tham vọng trở lại giải bóng chuyền vô địch quốc gia khi có sự giúp sức từ đồng đội cũ của Trần Thị Thanh Thúy.

Chờ diện mạo mới bóng chuyền nữ TP.HCM

Đội bóng chuyền nữ TP.HCM vừa làm lễ xuất quân tham dự vòng 1 giải bóng chuyền hạng A năm 2026 diễn ra tại Điện Biên từ ngày 16 đến 30.5. Gương mặt đáng chú ý nhất của đội bóng chuyền nữ TP.HCM là đối chuyền Đặng Thị Kim Thanh, đồng đội cũ của Trần Thị Thanh Thúy ở CLB VTV Bình Điền Long An.

Đồng đội cũ của Trần Thị Thanh Thúy làm thủ quân đội bóng chuyền nữ TP.HCM- Ảnh 1.

Đặng Thị Kim Thanh (phải) làm thủ quân đội bóng chuyền nữ TP.HCM tranh tài giải bóng chuyền hạng A năm 2026 tại Điện Biên

ẢNH: HVF

Hoa khôi bóng chuyền nữ Việt Nam Đặng Thị Kim Thanh không xa lạ với người hâm mộ khi từng chơi ấn tượng trong màu áo đội VTV Bình Điền Long An vẫn đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Năm 2023, tay đập này gây bất ngờ với quyết định nghỉ thi đấu để theo đuổi việc học. Tuy nhiên sau đó cô tái xuất trong màu áo đội bóng chuyền nữ TP.HCM. Tái hợp với CLB VTV Bình Điền Long An ở mùa giải năm ngoái, Kim Thanh tỏa sáng giúp đội bóng này đoạt ngôi vô địch quốc gia. Cũng nhờ đó cô được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt gọi trở lại đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tranh tài ở SEA Games 33 (năm 2025).

Đặng Thị Kim Thanh được kỳ vọng

Hiện vẫn giữ được phong độ ổn định, Đặng Thị Kim Thanh được kỳ vọng giúp bóng chuyền nữ TP.HCM giành chức vô địch giải bóng chuyền hạng A để quay trở lại giải vô địch quốc gia. Ở mùa giải năm nay, đội bóng chuyền nữ TP.HCM còn có 2 gương mặt mới là chủ công Phan Khánh Vy và chuyền hai Nguyễn Thị Hoài Mi. Ngoài ra lực lượng đội còn có những VĐV đáng chú ý như Đào Thị Nhung, Phan Khánh Vy, Đặng Thị Mỹ Duyên, Dương Thị Yến Nhi, Phan Trần Thanh Mai, Lê Thị Mỹ Xuyên, Trương Mộng Kha, Lê Thị Diễm Phương, Hồ Thị Bích Diệp...

Đồng đội cũ của Trần Thị Thanh Thúy làm thủ quân đội bóng chuyền nữ TP.HCM- Ảnh 2.

Đội bóng chuyền nữ TP.HCM quyết tâm trở lại giải vô địch quốc gia

ẢNH: HVF

HLV Trần Hiền kỳ vọng Đặng Thị Kim Thanh cũng như từng cầu thủ đội bóng chuyền nữ TP.HCM phát huy hết khả năng trong quá trình tập luyện và có được trạng thái tâm lý vững vàng để chinh phục từng đối thủ, nắm bắt cơ hội hướng đến mục tiêu cao nhất là trở lại giải bóng chuyền vô địch quốc gia.

Giải bóng chuyền nữ hạng A năm 2026 có 11 đội góp mặt tranh tài là TP.HCM, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Phú Thọ, trẻ Binh chủng Thông tin, trẻ Ninh Bình, Đắk Lắk, Vĩnh Long và trẻ Hà Nội. Sau vòng 1 các đội sẽ tiếp tục thi đấu vòng chung kết vào tháng 12 tại Thái Nguyên nhằm chọn ra đội vô địch cùng tấm vé thăng hạng duy nhất.


Tin liên quan

Dàn sao góp mặt ở giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026: 4T và ai nữa?

Dàn sao góp mặt ở giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026: 4T và ai nữa?

Trần Thị Thanh Thúy cùng dàn sao bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ góp mặt tranh tài ở giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh.

Lịch thi đấu giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 mới nhất: Hấp dẫn

Chính thức xác định 8 đội tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026

Khám phá thêm chủ đề

Bóng chuyền nữ TP.HCM thủ quân đội bóng chuyền nữ TP.HCM Trần Thị Thanh Thúy Đồng đội cũ của Trần Thị Thanh Thúy làm thủ quân đội bóng chuyền nữ TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận