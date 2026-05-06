Đồng đội cũ của Trần Thị Thanh Thúy làm thủ quân đội bóng chuyền nữ TP.HCM

Chờ diện mạo mới bóng chuyền nữ TP.HCM

Đội bóng chuyền nữ TP.HCM vừa làm lễ xuất quân tham dự vòng 1 giải bóng chuyền hạng A năm 2026 diễn ra tại Điện Biên từ ngày 16 đến 30.5. Gương mặt đáng chú ý nhất của đội bóng chuyền nữ TP.HCM là đối chuyền Đặng Thị Kim Thanh, đồng đội cũ của Trần Thị Thanh Thúy ở CLB VTV Bình Điền Long An.

Đặng Thị Kim Thanh (phải) làm thủ quân đội bóng chuyền nữ TP.HCM tranh tài giải bóng chuyền hạng A năm 2026 tại Điện Biên ẢNH: HVF

Hoa khôi bóng chuyền nữ Việt Nam Đặng Thị Kim Thanh không xa lạ với người hâm mộ khi từng chơi ấn tượng trong màu áo đội VTV Bình Điền Long An vẫn đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Năm 2023, tay đập này gây bất ngờ với quyết định nghỉ thi đấu để theo đuổi việc học. Tuy nhiên sau đó cô tái xuất trong màu áo đội bóng chuyền nữ TP.HCM. Tái hợp với CLB VTV Bình Điền Long An ở mùa giải năm ngoái, Kim Thanh tỏa sáng giúp đội bóng này đoạt ngôi vô địch quốc gia. Cũng nhờ đó cô được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt gọi trở lại đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tranh tài ở SEA Games 33 (năm 2025).

Đặng Thị Kim Thanh được kỳ vọng

Hiện vẫn giữ được phong độ ổn định, Đặng Thị Kim Thanh được kỳ vọng giúp bóng chuyền nữ TP.HCM giành chức vô địch giải bóng chuyền hạng A để quay trở lại giải vô địch quốc gia. Ở mùa giải năm nay, đội bóng chuyền nữ TP.HCM còn có 2 gương mặt mới là chủ công Phan Khánh Vy và chuyền hai Nguyễn Thị Hoài Mi. Ngoài ra lực lượng đội còn có những VĐV đáng chú ý như Đào Thị Nhung, Phan Khánh Vy, Đặng Thị Mỹ Duyên, Dương Thị Yến Nhi, Phan Trần Thanh Mai, Lê Thị Mỹ Xuyên, Trương Mộng Kha, Lê Thị Diễm Phương, Hồ Thị Bích Diệp...

Đội bóng chuyền nữ TP.HCM quyết tâm trở lại giải vô địch quốc gia ẢNH: HVF

HLV Trần Hiền kỳ vọng Đặng Thị Kim Thanh cũng như từng cầu thủ đội bóng chuyền nữ TP.HCM phát huy hết khả năng trong quá trình tập luyện và có được trạng thái tâm lý vững vàng để chinh phục từng đối thủ, nắm bắt cơ hội hướng đến mục tiêu cao nhất là trở lại giải bóng chuyền vô địch quốc gia.

Giải bóng chuyền nữ hạng A năm 2026 có 11 đội góp mặt tranh tài là TP.HCM, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Phú Thọ, trẻ Binh chủng Thông tin, trẻ Ninh Bình, Đắk Lắk, Vĩnh Long và trẻ Hà Nội. Sau vòng 1 các đội sẽ tiếp tục thi đấu vòng chung kết vào tháng 12 tại Thái Nguyên nhằm chọn ra đội vô địch cùng tấm vé thăng hạng duy nhất.



