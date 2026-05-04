Lịch thi đấu giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 mới nhất: Hấp dẫn

Quỳnh Anh
04/05/2026 06:31 GMT+7

Lịch thi đấu giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 mới nhất với những thay đổi đáng chú ý về trận đấu của đội chủ nhà VTV Bình Điền Long An.

CLB VTV Bình Điền Long An đấu trận khai mạc giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026

Theo lịch thi đấu mới nhất của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026, đội chủ nhà VTV Bình Điền Long An chạm trán CLB Giang Tô (Trung Quốc) ở trận khai mạc lúc 20 giờ ngày 15.5 chứ không phải gặp CLB Binh chủng Thông tin như lịch trình trước đó.

CLB VTV Bình Điền Long An (áo xanh) thi đấu trận khai mạc giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 với CLB Giang Tô (Trung Quốc)

ẢNH: BĐLA

Giải diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh từ ngày 15 đến 23.5 thu hút 8 đội tham dự gồm CLB Giang Tô, Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công thương và VTV Bình Điền Long An (bảng A) và CLB Gunma Green Wings (Nhật Bản), CLB Suwon (Hàn Quốc), Hà Nội Tasco Auto và LP Bank Ninh Bình (bảng B).

Lịch thi đấu giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026

ẢNH: BTC

Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn vị trí nhất, nhì mỗi bảng vào vòng bán kết. Toàn bộ các trận đấu của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 được trực tiếp trên VTV9, VTV10, VTV5 Tây Nguyên, FPT Play, SCTV15, On Sports...

Lịch thi đấu giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026:

Ngày 15.5:

14 giờ: CLB Binh chủng Thông tin - CLB Ngân hàng Công thương (bảng A)

17 giờ: CLB Gunma Green Wings - CLB Hà Nội Tasco Auto (bảng B)

20 giờ: CLB VTV Bình Điền Long An - CLB Giang Tô (bảng A)

Ngày 16.5:

14 giờ: CLB Suwon - CLB LP Bank Ninh Bình (bảng B)

17 giờ: CLB Giang Tô - CLB Binh chủng Thông tin (bảng A)

20 giờ: CLB VTV Bình Điền Long An - CLB Ngân hàng Công thương (bảng A)

Ngày 17.5:

14 giờ: CLB Gunma Green Wings - LP Bank Ninh Bình (bảng B)

17 giờ: CLB Hà Nội Tasco Auto - CLB Suwon (bảng B)

20 giờ: CLB VTV Bình Điền Long An - CLB Binh chủng Thông tin (bảng A)

Ngày 18.5:

14 giờ: CLB Binh chủng Thông tin - CLB Ngân hàng Công thương (bảng A)

17 giờ: CLB Gunma Green Wings - CLB Suwon (bảng B)

20 giờ: LP Bank Ninh Bình - CLB Hà Nội Tasco Auto (bảng B)


