Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Chính thức xác định 8 đội tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026

Quỳnh Anh
02/05/2026 11:26 GMT+7

Ban tổ chức giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền chính thức công bố 8 đội bóng tham dự mùa giải năm nay, hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ những trận đấu hấp dẫn.

Khách mời chất lượng đến giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026

Theo đó, giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 có sự tham dự của 3 đội quốc tế là Giang Tô (Trung Quốc), Gunma Green Wings (Nhật Bản), Suwon (Hàn Quốc) và 5 đội trong nước là Hà Nội Tasco Auto, LP Bank Ninh Bình, Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công thương, VTV Bình Điền Long An. Giải diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh từ ngày 15 đến 23.5.

CLB VTV Bình Điền Long An được kỳ vọng lột xác ở giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026

ẢNH: BĐLA

Ban tổ chức cũng đã tiến hành bốc thăm chia bảng, xếp lịch thi đấu cho giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026. Theo đó bảng A gồm 4 đội là CLB Giang Tô, Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công thương và VTV Bình Điền Long An. Bảng B là các đội Gunma Green Wings, Suwon, Hà Nội Tasco Auto và LP Bank Ninh Bình.

CLB Gunma Green Wings đến từ Nhật Bản lần đầu tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền

ẢNH: GGW

Các đội khách mời quốc tế được đánh giá cao, trong đó Gunma Green Wings là đội bóng Trần Thị Thanh Thúy đầu quân thi đấu ở giải bóng chuyền vô địch Nhật Bản mùa giải vừa qua với thành tích lần đầu vào tứ kết. CLB Giang Tô là đương kim á quân giải bóng chuyền Trung Quốc còn đại diện đến từ Hàn Quốc, CLB Suwon từng góp mặt tại giải.

Nhà vô địch Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026, CLB Hà Nội Tasco Auto không sử dụng ngoại binh ở giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026

ẢNH: HNT

Sau vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia tại Hà Nội, Cúp bóng chuyền Hùng Vương tại Phú Thọ, các CLB bóng chuyền nữ hàng đầu Việt Nam lại có thêm sân chơi chất lượng là giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026. Nhằm tạo điều kiện rèn luyện cho nội binh, các đội như CLB Hà Nội Tasco Auto (đương kim vô địch Cúp bóng chuyền Hùng Vương), CLB Binh chủng Thông tin không có kế hoạch chiêu mộ ngoại binh để thi đấu ở giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026. Các đội còn lại, trong đó có chủ nhà VTV Bình Điền Long An chưa công bố ngoại binh, hứa hẹn có "bom tấn" vào giờ cuối.

Lịch thi đấu giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026:

Ngày 15.5:

13 giờ: CLB Giang Tô - CLB Ngân hàng Công thương (bảng A)

16 giờ: CLB Gunma Green Wings - CLB Hà Nội Tasco Auto (bảng B)

20 giờ: CLB VTV Bình Điền Long An - CLB Binh chủng Thông tin (bảng A)

Ngày 16.5:

13 giờ: CLB Suwon - CLB LP Bank Ninh Bình (bảng B)

16 giờ: CLB Giang Tô - CLB Binh chủng Thông tin (bảng A)

19 giờ: CLB VTV Bình Điền Long An - CLB Ngân hàng Công thương (bảng A)

Ngày 17.5:

13 giờ: CLB Gunma Green Wings - LP Bank Ninh Bình (bảng B)

16 giờ: CLB Hà Nội Tasco Auto - CLB Suwon (bảng B)

19 giờ: CLB Giang Tô - CLB VTV Bình Điền Long An (bảng A)

Ngày 18.5:

13 giờ: CLB Binh chủng Thông tin - CLB Ngân hàng Công thương (bảng A)

16 giờ: CLB Gunma Green Wings - CLB Suwon (bảng B)

19 giờ: LP Bank Ninh Bình - CLB Hà Nội Tasco Auto (bảng B)





Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận