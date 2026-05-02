Chính thức xác định 8 đội tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026

Khách mời chất lượng đến giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026

Theo đó, giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 có sự tham dự của 3 đội quốc tế là Giang Tô (Trung Quốc), Gunma Green Wings (Nhật Bản), Suwon (Hàn Quốc) và 5 đội trong nước là Hà Nội Tasco Auto, LP Bank Ninh Bình, Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công thương, VTV Bình Điền Long An. Giải diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh từ ngày 15 đến 23.5.

CLB VTV Bình Điền Long An được kỳ vọng lột xác ở giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 ẢNH: BĐLA

Ban tổ chức cũng đã tiến hành bốc thăm chia bảng, xếp lịch thi đấu cho giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026. Theo đó bảng A gồm 4 đội là CLB Giang Tô, Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công thương và VTV Bình Điền Long An. Bảng B là các đội Gunma Green Wings, Suwon, Hà Nội Tasco Auto và LP Bank Ninh Bình.

CLB Gunma Green Wings đến từ Nhật Bản lần đầu tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền ẢNH: GGW

Các đội khách mời quốc tế được đánh giá cao, trong đó Gunma Green Wings là đội bóng Trần Thị Thanh Thúy đầu quân thi đấu ở giải bóng chuyền vô địch Nhật Bản mùa giải vừa qua với thành tích lần đầu vào tứ kết. CLB Giang Tô là đương kim á quân giải bóng chuyền Trung Quốc còn đại diện đến từ Hàn Quốc, CLB Suwon từng góp mặt tại giải.

Nhà vô địch Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026, CLB Hà Nội Tasco Auto không sử dụng ngoại binh ở giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 ẢNH: HNT

Sau vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia tại Hà Nội, Cúp bóng chuyền Hùng Vương tại Phú Thọ, các CLB bóng chuyền nữ hàng đầu Việt Nam lại có thêm sân chơi chất lượng là giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026. Nhằm tạo điều kiện rèn luyện cho nội binh, các đội như CLB Hà Nội Tasco Auto (đương kim vô địch Cúp bóng chuyền Hùng Vương), CLB Binh chủng Thông tin không có kế hoạch chiêu mộ ngoại binh để thi đấu ở giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026. Các đội còn lại, trong đó có chủ nhà VTV Bình Điền Long An chưa công bố ngoại binh, hứa hẹn có "bom tấn" vào giờ cuối.

Lịch thi đấu giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026:

Ngày 15.5:

13 giờ: CLB Giang Tô - CLB Ngân hàng Công thương (bảng A)

16 giờ: CLB Gunma Green Wings - CLB Hà Nội Tasco Auto (bảng B)

20 giờ: CLB VTV Bình Điền Long An - CLB Binh chủng Thông tin (bảng A)

Ngày 16.5:

13 giờ: CLB Suwon - CLB LP Bank Ninh Bình (bảng B)

16 giờ: CLB Giang Tô - CLB Binh chủng Thông tin (bảng A)

19 giờ: CLB VTV Bình Điền Long An - CLB Ngân hàng Công thương (bảng A)

Ngày 17.5:

13 giờ: CLB Gunma Green Wings - LP Bank Ninh Bình (bảng B)

16 giờ: CLB Hà Nội Tasco Auto - CLB Suwon (bảng B)

19 giờ: CLB Giang Tô - CLB VTV Bình Điền Long An (bảng A)

Ngày 18.5:

13 giờ: CLB Binh chủng Thông tin - CLB Ngân hàng Công thương (bảng A)

16 giờ: CLB Gunma Green Wings - CLB Suwon (bảng B)

19 giờ: LP Bank Ninh Bình - CLB Hà Nội Tasco Auto (bảng B)















