Thanh Thúy tỏa sáng giúp CLB VTV Bình Điền Long An có vé dự Cúp bóng chuyền Hùng Vương

Quỳnh Anh
18/04/2026 20:06 GMT+7

Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB VTV Bình Điền Long An giành quyền tham dự Cúp bóng chuyền Hùng Vương sau chiến thắng chật vật trước CLB Binh chủng Thông tin.

Chiến thắng chật vật của CLB VTV Bình Điền Long An

Hôm nay (18.4) tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội), CLB VTV Bình Điền Long An với sự góp mặt của Trần Thị Thanh Thúy thi đấu lượt trận cuối của mình tại vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026, chạm trán với đội Binh chủng Thông tin.

Đội thắng trong trận đấu này sẽ chắc chắn một vị trí trong tốp 4 cùng tấm vé tham dự Cúp bóng chuyền Hùng Vương diễn ra từ 23 đến 26.4. Vì thế CLB VTV Bình Điền Long An cùng Binh chủng thông tin đều tung ra sân đội hình mạnh nhất và đặt quyết tâm rất cao. Bên phía nhà đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An, Thanh Thúy ra sân từ đầu bên cạnh ngoại binh người Cuba Martínez Ortiz. Trong khi đó đội Binh chủng Thông tin luân phiên sử dụng bộ đôi ngoại binh từ Trung Quốc Sun Jie, Che Wenhan bên cạnh các nội binh chất lượng như Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Thị Hiền, Nguyễn Quỳnh Phương...

Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB VTV Bình Điền Long An nhập cuộc tốt hơn nhưng các cô gái Binh chủng Thông tin cũng chơi ấn tượng, tạo ra những pha bóng giằng co hấp dẫn. Các học trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa tận dụng cơ hội tốt ở thời điểm quan trọng, vươn lên giành chiến thắng 25/22 ở ván 1.

Ván đấu thứ 2 chứng kiến sự bùng nổ của các tay đập đội Binh chủng Thông tin. Bên cạnh hiệu quả của ngoại binh, đội bóng này còn phát huy tốt các mũi đánh từ Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Quỳnh Phương và giành thắng lợi 25/21, cân bằng tỷ số 1-1. Đây cũng là ván đấu đội VTV Bình Điền Long An mắc nhiều lỗi hỏng bắt bước một và cũng tấn công chưa hiệu quả.

Ván đấu thứ 3 diễn ra đầy hấp dẫn nhưng đội VTV Bình Điền Long An với sự xuất sắc của Trần Thị Thanh Thúy đã vươn lên giành chiến thắng "nghẹt thở" với điểm số 27/25. Từ đó tinh thần của các cầu thủ đội VTV Bình Điền Long An lên cao và giành chiến thắng ở ván 4 với điểm số 25/21, khép lại thắng lợi chung cuộc 3-1 trước đội Binh chủng Thông tin.

Với 4 trận thắng, 3 trận thua, Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB VTV Bình Điền Long An khép lại vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng (sau Hà Nội Tasco Auto và Hóa chất Đức Giang Lào Cai). Đội Binh chủng Thông tin tạm xếp hạng 4 với 3 trận thắng, 4 trận thua và trông chờ CLB Thanh Hòa sẩy chân trước Hóa chất Đức Giang vào ngày mai để giành tấm vé cuối tham dự Cúp bóng chuyền Hùng Vương.


