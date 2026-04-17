Xác định bảng đấu đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại châu Á, né được đối thủ mạnh

Theo kết quả bốc thăm, Thanh Thúy cùng các đồng đội sẽ nằm ở bảng B cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Kazakhstan, Iran, Indonesia, Hồng Kông (Trung Quốc) và Li Băng. Trong khi đó, bảng A gồm chủ nhà Philippines, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Kyrgyzstan, Uzbekistan và Úc. Đây được đánh giá là bảng đấu tương đối “dễ thở” với thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khi phần lớn các đối thủ không vượt trội về trình độ.

Thanh Thúy cùng các đồng đội sẽ hướng đến chức vô địch lần thứ 4 liên tiếp ẢNH: FIVB

Ở vòng bảng, các đội thi đấu vòng tròn một lượt từ ngày 6 đến 9.6 và 11-12.6, chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết. Các trận đấu loại trực tiếp sẽ diễn ra từ ngày 13.6, trước khi giải khép lại bằng loạt trận chung kết và phân hạng vào ngày 14.6.

Việc rơi vào bảng đấu thuận lợi giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam rộng cửa tiến sâu, qua đó nuôi hy vọng bảo vệ thành công ngôi vô địch. Trong 3 kỳ AVC Cup gần nhất, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đều đăng quang, cho thấy sự ổn định và tiến bộ rõ rệt ở sân chơi châu lục. Với lực lượng nòng cốt gồm nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm, tiêu biểu như Thanh Thúy, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang duy trì vị thế đáng gờm.

Dù vậy, thách thức thực sự nhiều khả năng chỉ đến ở vòng bán kết và chung kết, khi tuyển Việt Nam có thể chạm trán các đối thủ mạnh từ bảng A như Hàn Quốc hoặc chủ nhà Philippines. Đáng chú ý, sự góp mặt của đội tuyển nữ Hàn Quốc – đội bóng có nền tảng kỹ thuật và thể lực vượt trội – được giới chuyên môn nhận định sẽ làm tăng tính cạnh tranh của giải năm nay.

2 bảng đấu của AVC Cup 2026 ẢNH: VOLLEYTRAILS

AVC Cup 2026 cũng nằm trong hệ thống tính điểm của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB), do đó thành tích tại giải không chỉ mang ý nghĩa danh hiệu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng quốc tế của các đội tuyển. Điều này càng khiến mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch của đội tuyển nữ Việt Nam trở nên quan trọng hơn.

Chia sẻ tại buổi lễ bốc thăm, Chủ tịch AVC Ramon Suzara nhấn mạnh tầm quan trọng của giải đấu trong hệ thống thi đấu châu lục: “AVC Women's Cup tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi đỉnh cao của bóng chuyền nữ châu Á. Với dàn đội tuyển chất lượng, giải năm nay hứa hẹn mang đến những trận đấu hấp dẫn và góp phần nâng tầm bộ môn này trong khu vực”.