VĐV Lào mang 'chiến mã' 15.000 USD tham gia Ngày hội đạp xe Vì hòa bình

Bá Cường - Nguyễn Phúc
17/04/2026 17:13 GMT+7

Để tham dự Ngày hội đạp xe Vì hòa bình năm 2026, các VĐV nước bạn đã không quản ngại đường sá xa xôi đến Việt Nam. Chịu chơi hơn, khi họ còn mang theo những chiếc xe đạp rất giá trị để tham gia ngày hội đặc biệt này.

Chiều nay 17.4, các VĐV trong nước và quốc tế đã quy tụ về Quảng Trị chuẩn bị các công đoạn cuối cùng cho Ngày hội đạp xe Vì hòa bình năm 2026.

Tại phường Đông Hà, ban tổ chức đã tổ chức cuộc họp với tổ trọng tài, các CLB xe đạp thể thao trong nước nhằm tạo sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho hai ngày tổ chức Ngày hội đạp xe Vì hòa bình năm 2026. Rất nhiều VĐV thuộc các CLB trong nước đang háo hức chờ đợi ngày khai hội.

VĐV Lào mang 'chiến mã' 15.000 USD tham gia Ngày hội đạp xe Vì hòa bình- Ảnh 1.

Ban tổ chức họp thống nhất các bước cuối cùng cho ngày khai mạc diễn ra vào sáng mai 18.4

ẢNH: DUY ANH

VĐV Lào mang 'chiến mã' 15.000 USD tham gia Ngày hội đạp xe Vì hòa bình- Ảnh 2.

Anh Khoa (ở giữa) cùng đội đua quyết tâm mang giải vàng từ Quảng Trị về với thủ đô Hà Nội

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Anh Đỗ Đăng Khoa, thành viên CLB xe đạp MBO (TP.Hà Nội) chia sẻ đã rất nhiều lần đặt chân đến Quảng Trị, tham gia rất nhiều giải đua xe đạp phong trào nhưng lần nào cũng mang đến cho anh một cảm xúc khó tả.

"Riêng với Ngày hội đạp xe Vì hòa bình, đây là lần thứ hai tôi tham dự, với hành trình lần trước đã mang cho tôi những cảm xúc khó tả khi đi qua những địa danh lịch sử nổi tiếng. Năm nay tôi hy vọng những cảm xúc đó sẽ quay trở lại và còn mạnh mẽ hơn", anh Khoa chia sẻ.

VĐV Lào mang 'chiến mã' 15.000 USD tham gia Ngày hội đạp xe Vì hòa bình- Ảnh 3.

Thành viên thuộc các CLB xe đạp thể thao của nước bạn Lào đã có mặt đầy đủ tại phường Nam Đông Hà

ẢNH: BÁ CƯỜNG

VĐV Lào mang 'chiến mã' 15.000 USD tham gia Ngày hội đạp xe Vì hòa bình- Ảnh 4.

Những chiếc xe đạp được chở từ Lào vượt dãy Trường Sơn sang Việt Nam

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ngoài sự tham dự của các VĐV thuộc các CLB xe đạp thể thao trong nước, Ngày hội đạp xe Vì hòa bình năm 2026 còn có sự tham dự của các VĐV đến từ các nước Lào, Thái Lan, Campuchia mang theo những chiếc xe đạp rất đắt tiền.

Ông Khammanh Keovilaysack đến từ tỉnh Champasak cho biết năm nay có 6 thành viên trong CLB đến tham dự với tinh thần giao lưu, học hỏi và tham quan những địa danh lịch sử tại Việt Nam.

VĐV Lào mang 'chiến mã' 15.000 USD tham gia Ngày hội đạp xe Vì hòa bình- Ảnh 5.

Thành viên thuộc CLB tỉnh Champasak hào hứng với Ngày hội đạp xe Vì hòa bình năm 2026

ẢNH: BÁ CƯỜNG

VĐV Lào mang 'chiến mã' 15.000 USD tham gia Ngày hội đạp xe Vì hòa bình- Ảnh 6.

Chiếc xe đạp trị giá 15.000 USD của một VĐV thuộc Mittaphap Team

ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Năm 2024, tôi đã đến tham dự Ngày hội đạp xe Vì hòa bình và đến nay vẫn còn giữ chiếc áo đồng phục. Khi nhận được tin chương trình tổ chức trở lại, tôi đồng ý ngay và lên đường vào sáng sớm nay. Chiều nay khi đến nơi, các thành viên tranh thủ lau chùi lại chiếc xe, chuẩn bị tốt nhất cho ngày khai mạc", ông Khammanh Keovilaysack nói.

Không chỉ mang theo tinh thần học hỏi, các VĐV nước bạn Lào còn mang theo những chiếc xe đạp với giá trị rất cao, trung bình mỗi chiếc có giá từ 7.000 - 8.000 USD, chiếc đắt nhất giá 15.000 USD thuộc về một VĐV của Mittaphap Team (tỉnh Savannakhet).

VĐV Lào mang 'chiến mã' 15.000 USD tham gia Ngày hội đạp xe Vì hòa bình- Ảnh 7.
VĐV Lào mang 'chiến mã' 15.000 USD tham gia Ngày hội đạp xe Vì hòa bình- Ảnh 8.
VĐV Lào mang 'chiến mã' 15.000 USD tham gia Ngày hội đạp xe Vì hòa bình- Ảnh 9.

Cận cảnh chiếc xe đạp đắt tiền nhất của các đội đua đến từ nước bạn Lào

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ngày hội đạp xe Vì hòa bình năm 2026 diễn ra trong hai ngày 18 - 19.4, trong đó các VĐV sẽ tham gia lễ khai mạc và thượng cờ tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, đạp diễu hành từ cầu Hiền Lương đi nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh vào sáng 18.4; ngày 19.4, các VĐV sẽ tham gia giải đua xe đạp tỉnh Quảng Trị với chủ đề "Chung tay kiến tạo hòa bình" tại các tuyến đường xung quanh Di tích Thành cổ Quảng Trị.


Thành cổ Quảng Trị 'khoác áo mới', chờ Ngày hội đạp xe Vì hòa bình

Thành cổ Quảng Trị được trang hoàng rực rỡ, sẵn sàng cho Ngày hội đạp xe Vì hòa bình lần thứ 2. Không khí lễ hội nhộn nhịp, hứa hẹn một sự kiện thể thao, văn hóa ý nghĩa sẽ lan tỏa thông điệp hòa bình từ 'vùng đất thép'.

