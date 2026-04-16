Tay đua Việt kiều Pháp bất ngờ thắng chặng ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026

Ấn tượng tay đua Việt kiều Pháp ở chặng 13 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026

Hôm nay (16.4), Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 diễn ra chặng 13 vòng đua phường Quy Nhơn dài 50 km với chiến thắng bất ngờ cho tay đua Việt kiều Pháp, Trần Clement Em.

Tay đua Việt kiều Pháp Trần Clement Em tách tốp về đích thành công, giành chiến thắng chặng 13 vòng đua phường Quy Nhơn (Gia Lai) ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 ẢNH: KHẢ HÒA

Lần đầu từ Pháp về Việt Nam thi đấu, Trần Clement Em bắt nhịp chưa tốt ở những chặng đầu ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 nhưng dần thi đấu tốt hơn. Nỗ lực tấn công liên tục và mạnh mẽ trong chặng 13 giúp Trần Clement Em 2 lần tách tốp thành công.

Trong đó ở giai đoạn quyết định, tay đua Việt kiều Pháp cùng với Lê Hải Đăng (Đồng Tháp 1) rồi Moise (TP.HCM Vinama) tăng tốc mạnh mẽ khiến đoàn đông phía sau với các "máy kéo" của đội 620 Nông nghiệp Vĩnh Long, 620 Châu Thới Vĩnh Long rượt đuổi bất thành. Trần Clement Em cán đích đầu tiên, lần đầu tận hưởng niềm vui thắng chặng ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026.



Các tay đua so kè tốc độ cao ở chặng 13 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM diễn ra hôm nay với vòng đua phường Quy Nhơn (Gia Lai) ẢNH: KHẢ HÒA

Chia sẻ sau chiến thắng, tay đua Việt kiều Pháp Trần Clement Em nói: "Xin cảm ơn những người bạn đội TP.HCM, Đồng Tháp đã đi cùng tôi trong tốp đầu và những đồng đội của tôi đã kiểm soát đoàn đông phía sau. Đây là lần đầu tiên tôi về Việt Nam thi đấu nên mục tiêu của tôi là tận hưởng từng chặng đua ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026".

Tay đua Yarash Uladzislau (phải) bảo vệ thành công áo vàng và Phạm Lê Xuân Lộc (trái) giữ áo cam ẢNH: KHẢ HÒA

Ngay sau khi Trần Clement Em cán đích, đoàn đông của áo vàng Yarash Uladzislau (TP.HCM New Group) cũng hoàn thành chặng đua, vì thế các danh hiệu sau 13 chặng ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 không thay đổi. Yarash Uladzislau (TP.HCM New Group) giữ áo vàng dành cho tay đua có thời gian thi đấu ít nhất, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) áo cam - tay đua Việt Nam xuất sắc, Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) áo xanh - vua nước rút, Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) áo trắng - tay đua trẻ xuất sắc và TP.HCM giữ ngôi nhất đồng đội.

Vinh danh những tay đua xuất sắc chặng 13 vòng đua phường Quy Nhơn (Gia Lai) ẢNH: KHẢ HÒA

Ngày mai (17.4), các tay đua được nghỉ tự do tại Quy Nhơn trước khi bước vào tranh tài chặng 14 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 với lộ trình từ Quy Nhơn (Gia Lai) về Tuy Hòa (Đắk Lắk) dài 94 km.