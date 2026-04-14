Về đích nhưng không dám ăn mừng ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026

Màn nước mãn nhãn ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026

Chặng 11 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 diễn ra hôm nay từ TP.Đà Nẵng đến Quảng Ngãi (dài 130 km) cống hiến cho người hâm mộ màn nước rút mãn nhãn ở vạch đích.

Đội TP.HCM New Group làm chủ tốc độ ở chặng 11 nhằm bảo vệ áo vàng cho tay đua Yarash Uladzislau ẢNH: KHẢ HÒA

Chặng đua diễn ra khá "êm đềm" khi đội TP.HCM New Group, TP.HCM Vinama chủ động kiểm soát đoàn đông nhằm bảo vệ danh hiệu áo vàng cho ngoại binh người Belarus Yarash Uladzislau và ngôi nhất đồng đội. Nỗ lực tấn công tìm kiếm cơ hội giúp Nguyễn Hướng (Võ Đắc Đồng Nai) giành chiến thắng ở điểm rút giải thưởng dọc đường đầu tiên và Võ Thanh An (620 Châu Thới Vĩnh Long) cán đích đầu tiên ở điểm giải thưởng dọc đường thứ hai.

3 tay đua Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời An Giang), Võ Thanh An (620 Châu Thới Vĩnh Long) và Tạ Tuấn Vũ (Quân khu 7) tách tốp thành công nhưng sau đó bị đoàn đông bắt kịp khi còn cách đích 7 km.

Các tay đua cạnh tranh quyết liệt ở đích chặng 11 ở Quảng Ngãi ẢNH: KHẢ HÒA

Trước sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ tại đích đến ở Quảng Ngãi, các tay đua cống hiến màn nước rút cực kỳ hấp dẫn. Đội 620 Châu Thới Vĩnh Long, 620 Nông nghiệp Vĩnh Long chủ động làm đầu máy kéo tốc độ cao nhằm đưa chân nước rút số 1 của đội mình là Patrick Patterson về cạnh tranh chiến thắng chặng. Tay đua giữ áo xanh là Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) cũng đeo bám quyết liệt với mục tiêu săn chiến thắng chặng lần thứ 5 tại giải và bảo vệ ngôi vị vua nước rút. Các tay đua Việt Nam có khả năng nước rút tốt như Lê Nguyệt Minh (Kenda Đồng Nai), Nguyễn Văn Nhã (Võ Đắc Đồng Nai), Trần Tuấn Kiệt (Công an TP.HCM) cũng chen chân tìm cơ hội.

Marchuk Dzianis (trái) và Patrick Patterson gần như về đích cùng lúc ẢNH: KHẢ HÒA

Góc quay chậm truyền hình xác định chiến thắng chặng 11 trong gang tấc cho tay đua Patrick Patterson

Marchuk Dzianis cùng Patrick Patterson cạnh tranh quyết liệt trong từng cú nhấn bàn đạp và lao về đích gần như cùng lúc. Vì thế khi cán đích, 2 tay đua này không dám ăn mừng chiến thắng. Các trọng tài phải xem lại băng ghi hình mới xác định chiến thắng chặng thuộc về tay đua người New Zealand Patrick Patterson. Đây cũng là chiến thắng chặng thứ ba của anh ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM năm nay. Tuy nhiên với việc về hạng nhì, Marchuk Dzianis vẫn bảo vệ thành công danh hiệu áo xanh - vua nước rút.

Áo vàng Yarash Uladzislau ký tặng người hâm mộ tại Quảng Ngãi ẢNH: KHẢ HÒA

Các danh hiệu khác sau 11 chặng không thay đổi khi áo vàng thuộc về Yarash Uladzislau (TP.HCM New Group), áo cam trong tay Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7), áo trắng của Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai), áo chấm đỏ - vua leo núi do Pierantozzi Lucio (Võ Đắc Đồng Nai) nắm giữ và TP.HCM Vinama ngôi đầu đồng đội.

Tay đua Marchuk Dzianis bảo vệ thành công danh hiệu áo xanh - vua nước rút ẢNH: KHẢ HÒA

Ngày mai (15.4), các tay đua tranh tài chặng 12 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM từ Quảng Ngãi đi Phường Quy Nhơn (Gia Lai) có lộ trình thi đấu dài 178 km.



