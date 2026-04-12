Tay đua người Belarus 'làm mưa làm gió' ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM

Hoàng Quỳnh
12/04/2026 13:02 GMT+7

Ngoại binh người Belarus, tay đua Marchuk Dzianis thi đấu trong màu áo đội Kenda Đồng Nai thể hiện sức mạnh nước rút vượt trội so với các đối thủ ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2026.

Hôm nay (12.4) diễn ra chặng 9 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM với vòng đua Dã Viên - Phú Xuân (TP.Huế), cự ly thi đấu 54 km. Người hâm mộ lần nữa được chứng kiến khả năng nước rút "thượng hạng" của tay đua Marchuk Dzianis khi anh đánh bại đối thủ cạnh tranh là Patrick Patterson (620 Nông nghiệp Vĩnh Long), giành chiến thắng chặng.

Tay đua Marchuk Dzianis (áo vàng) khẳng định sức mạnh nước rút khi giành chiến thắng ở vòng đua Dã Viên - Phú Xuân (TP.Huế) và cũng là lần thứ tư thắng chặng ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026

Đó là chiến thắng chặng lần thứ 4 của tay đua người Belarus ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM năm nay, qua đó giúp anh bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng cho tay đua có thời gian thi đấu ít nhất. Tay đua này cũng giữ vững danh hiệu áo xanh - vua nước rút và đào sâu cách biệt điểm số với đối thủ cạnh tranh là Patrick Patterson.

Các tay đua tranh tài chặng 9 vòng đua Dã Viên - Phú Xuân hôm nay tại TP.Huế

Thách thức chờ đón Marchuk Dzianis ở chặng 10 diễn ra ngày mai từ Huế đi Đà Nẵng. Chặng đua này có đến 3 ngọn đèo là Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân. Trong đó đèo Hải Vân (leo 9,5 km, đổ 9 km) buộc các tay đua không chỉ leo đèo giỏi mà phải đổ đèo hay mới nắm lợi thế. Đây cũng là chặng đua được các HLV dự báo sẽ làm xáo trộn các vị trí trên bảng xếp hạng các danh hiệu. Trong đó tay đua đang giữ áo chấm đỏ - vua leo núi là Đặng Thành Được (đội Hà Nội) nguy cơ lớn bị soán ngôi.

Marchuk Dzianis (áo vàng) với niềm vui thắng chặng, bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng lẫn áo xanh

Những chân leo đèo giỏi sẽ lộ diện ở chặng đua này và cũng sàng lọc những nội binh chất lượng trong cuộc đua giành áo cam cho tay đua Việt Nam xuất sắc. Danh hiệu áo cam hiện do Nguyễn Văn Nhã (Võ Đắc Đồng Nai) nắm giữ và anh sẽ phải rất nỗ lực để bảo vệ ở chặng vượt đèo Hải Vân về Đà Nẵng. Tương tự ở danh hiệu áo trắng, Lâm Gia Hào (Đồng Tháp 2) cũng dốc sức để bảo vệ danh hiệu mà bản thân đã nỗ lực giữ được trong những chặng đã qua.

Hoa hậu, á hậu cổ vũ Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM

Hoa hậu Miss World Vietnam 2025 Phan Phương Oanh (trái) trao danh hiệu áo cam cho tay đua Việt Nam xuất sắc Nguyễn Văn Nhã

Đồng hành cổ vũ chặng 9 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM, vòng đua Dã Viên - Phú Xuân có sự góp mặt của hoa hậu Miss World Vietnam 2025 Phan Phương Oanh và á hậu Trương Tâm Như. Phan Phương Oanh chia sẻ: "Đến với Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM chúng ta được học hỏi, biết cách đạp xe đúng, quan trọng hơn là nâng cao ý thức rèn luyện sức khỏe, tạo thói quen đạp xe mỗi ngày đồng thời góp phần nhằm thúc đẩy lối sống xanh, sạch, đạp xe để bảo vệ môi trường và tăng cường sức khỏe".

Marchuk Dzianis (giữa) giữ vững danh hiệu áo xanh - vua nước rút

Tại TP.Huế, ban tổ chức cùng đơn vị đồng hành Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á cũng dành gần 500 triệu đồng cho công tác thiện nguyện, trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.


