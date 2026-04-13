Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Hàng loạt danh hiệu đổi chủ sau chặng leo đèo Hải Vân

Soán ngôi ngoạn mục ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM

Hôm nay (13.4), Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM diễn ra chặng đua then chốt từ TP.Huế đến TP.Đà Nẵng. Chặng đua chỉ dài 113 km nhưng đầy gian nan bởi các tay đua phải chinh phục 3 ngọn đèo là Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân.

Tay đua người Ý Pierantozzi Lucio về nhất đèo Hải Vân, đoạt áo chấm đỏ - vua leo núi sau chặng 10 ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM ẢNH: KHẢ HÒA

Đèo Hải Vân với đoạn leo gần 10 km, đổ 9 km là thách thức cực lớn với các tay đua, đặc biệt là những cua rơ trong nước khi phải đối đầu với những chân leo đèo ngoại binh rất mạnh. Tay đua người Rwanda Mugisha Moise thi đấu cho CLB Vinama TP.HCM là người phát pháo tấn công đầu tiên hướng về đỉnh đèo Hải Vân. Sau đó tay đua người Ý Pierantozzi Lucio (CLB Võ Đắc Đồng Nai) rồi ngoại binh người Belarus Yarash Uladzislau (TP.HCM New Group) tăng tốc mạnh mẽ đeo bám thành công Mugisha Moise.



Tay đua Mugisha Moise gặp sự cố xe khi đổ đèo Hải Vân, bỏ lỡ cơ hội cạnh tranh trong tốp đầu ở chặng 10 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM ẢNH: KHẢ HÒA

Bung sức đúng thời điểm, Pierantozzi Lucio cán đỉnh đèo Hải Vân đầu tiên, qua đó chiếm danh hiệu áo chấm đỏ - vua leo núi của tay đua Đặng Thành Được (Hà Nội) vốn bị rớt lại phía sau. Pierantozzi Lucio, Mugisha Moise và Yarash Uladzislau cùng nhau đổ đèo tạo thành tốp đầu. Thế nhưng tay đua Mugisha Moise không may gặp sự cố ở xe đua của mình nên phải dừng lại để khắc phục. Từ đó Pierantozzi Lucio, Yarash Uladzislau hợp sức cùng nhau về đích.

Tay đua người Belarus Yarash Uladzislau (TP.HCM New Group) về nhất chặng 10, đoạt danh hiệu áo vàng danh giá ẢNH: KHẢ HÒA

Vượt qua đối thủ trong cuộc cạnh tranh nước rút tại TP.Đà Nẵng, tay đua Yarash Uladzislau giành chiến thắng chặng đồng thời đoạt áo vàng danh giá từ tay của Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) do tay đua này bị rơi lại tốp sau.

Phạm Lê Xuân Lộc xuất sắc đoạt danh hiệu áo cam cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất sau 10 chặng ẢNH: KHẢ HÒA

Trong ngày thi đấu xuất sắc, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) về hạng tư trên đỉnh đèo Hải Vân đồng thời về đích hạng năm, qua đó chiếm giữ danh hiệu áo cam cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất từ Nguyễn Văn Nhã (Võ Đắc Đồng Nai). Danh hiệu áo trắng cũng đổi chủ khi Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) chiếm giữ thay cho Lâm Gia Hào (Đồng Tháp 2).

Trần Trọng Phúc là chủ nhân mới của danh hiệu áo trắng - tay đua trẻ xuất sắc ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM ẢNH: KHẢ HÒA

Dù Mugisha Moise không may gặp sự cố nhưng Nguyễn Văn Lãm cùng Nguyễn Tuấn Vũ giúp đội TP.HCM Vinama tạo ưu thế ở tốp 2, từ đó vươn lên chiếm giữ ngôi nhất đồng đội sau 10 chặng. Ngày mai (14.4), diễn ra chặng 11 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM từ Đà Nẵng đi Quảng Ngãi dài 130 km.