Tay đua Thụy Sĩ độc diễn giành chiến thắng chặng 12 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM

Màn solo ấn tượng ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026

Hôm nay (15.4), Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 diễn ra chặng 12 từ Quảng Ngãi đến phường Quy Nhơn (Gia Lai) dài 178 km. Chặng đua chứng kiến nỗ lực đáng khen của tay đua Christoph Janssen.



Tay đua tay đua Christoph Janssen ăn mừng chiến thắng tại Quy Nhơn sau màn solo ấn tượng ẢNH: KHẢ HÒA

Trong thế trận các đội đua mạnh kèm cặp nhau, đặc biệt đội TP.HCM New Group và TP.HCM Vinama kiểm soát tốc độ nhằm bảo vệ áo vàng cho Yarash Uladzislau, tay đua Christoph Janssen tách tốp thành công. Do có khoảng cách thời gian hơn 7 phút so với áo vàng Yarash Uladzislau nên ê kíp TP.HCM không rượt đuổi mà chỉ canh tầm.

Tay đua Patrick Patterson với niềm vui về hạng nhì chặng 12 ẢNH: KHẢ HÒA

Christoph Janssen cùng đồng đội Lê Hải Đăng và 6 tay đua khác cùng nhau cạnh tranh ở 3 điểm rút giải thưởng dọc đường. Sau đó tay đua đến từ Thụy Sĩ quyết định một mình một ngựa bứt phá. Bất chấp các đối thủ ở tốp đông rượt đuổi với tốc độ cao trong những km cuối, Christoph Janssen với guồng chân đều đặn cùng ý chí kiên cường đã hoàn tất cú solo ngoạn mục, cán đích đầu tiên tại Quy Nhơn. Đây là thành quả xứng đáng cho nỗ lực không mệt mỏi của Christoph Janssen giúp anh mang về cho đội đua đất sen hồng danh hiệu thắng chặng đầu tiên ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026.

Các tay đua TP.HCM làm chủ tốc độ, bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng cho tay đua Yarash Uladzislau

Đoàn đông của áo vàng Yarash Uladzislau về đích sau Christoph Janssen, qua đó bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng sau 12 chặng. Các danh hiệu khác cũng không thay đổi khi Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) áo cam, Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) áo xanh, Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) áo trắng và TP.HCM Vinama nhất đồng đội.

Ngày mai (16.4), các tay đua tranh tài chặng 13 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM vòng đua phường Quy Nhơn với cự ly thi đấu 50 km.



