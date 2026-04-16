Hoa hậu Thanh Hà mang thông điệp hòa bình - môi trường đến 'đất lửa' Quảng Trị

Đạp xe qua 'tọa độ lửa', lời gọi từ lịch sử

Trong 2 ngày 18 - 19.4 tới, tại tỉnh Quảng Trị, Báo Thanh Niên phối hợp Sở VH-TT-DL tỉnh tổ chức Ngày hội đạp xe Vì hòa bình năm 2026, đánh dấu lần thứ 2 sự kiện ý nghĩa này trở lại vùng "đất lửa". Không chỉ là một hoạt động thể thao, ngày hội được kỳ vọng trở thành hành trình kết nối ký ức lịch sử với hiện tại, lan tỏa thông điệp về hòa bình, trách nhiệm và lối sống xanh.

Ngày hội Đạp xe Vì hòa bình sẵn sàng cho cuộc hội ngộ xuyên biên giới ẢNH: ĐỘC LẬP

Một điểm nhấn đáng chú ý của ngày hội năm nay là sự tham gia của Nguyễn Thanh Hà - Hoa hậu Môi trường thế giới 2023. Không chỉ đồng hành ở vai trò khách mời, hoa hậu Nguyễn Thanh Hà còn trực tiếp tham gia đạp xe diễu hành, mang theo thông điệp về hòa bình gắn với bảo vệ môi trường.

Chia sẻ với Thanh Niên, hoa hậu Nguyễn Thanh Hà cho biết cô quyết định tham gia chương trình từ sự thôi thúc riêng của bản thân đối với mảnh đất thiêng Quảng Trị. "Đó là một lời gọi từ lịch sử", hoa hậu Nguyễn Thanh Hà chia sẻ.

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà sẽ tham gia đạp xe diễu hành tại Ngày hội Vì hòa bình 2026 ở Quảng Trị. Trong ảnh, cô cùng học sinh và chiến sĩ hải quân tham gia trồng cây trong khuôn viên nhà trường ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà cho biết, Ngày hội đạp xe Vì hòa bình không chỉ là hoạt động thể thao mà còn là hành trình đi qua ký ức dân tộc. "Đã nhiều lần đến Quảng Trị, khi đứng tại cầu Hiền Lương hay bước vào Thành cổ, tôi nhìn thấy lịch sử và thực sự cảm nhận rõ những hy sinh đã làm nên hòa bình hôm nay", Nguyễn Thanh Hà chia sẻ.

Sau đăng quang, người đẹp quê Bến Tre cho rằng bản thân nhận thấy không còn là cá nhân đơn lẻ mà trở thành "kênh lan tỏa", mỗi hành động đều gắn với trách nhiệm xã hội. Việc lựa chọn tham gia những hoạt động tại tỉnh Quảng Trị, theo hoa hậu Nguyễn Thanh Hà, đó là cách để nhắc nhở bản thân về giá trị của hòa bình và trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà lan tỏa thông điệp sống xanh khi đồng hành cùng Ngày hội đạp xe Vì hòa bình vào ngày 18.4 tới ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Đặc biệt, hoa hậu Nguyễn Thanh Hà nhấn mạnh mối liên hệ giữa hòa bình và môi trường. "Một thế giới hòa bình mà môi trường bị hủy hoại thì cũng không thể là một thế giới đáng sống. Hai giá trị này phải song hành", Nguyễn Thanh Hà nói. Việc đạp xe, theo hoa hậu, chính là biểu tượng rõ nét của lối sống xanh - không khói, không ồn và thân thiện với thiên nhiên.

Thắp lên tình yêu hòa bình từ vùng đất chiến tranh

Chương trình Ngày hội đạp xe Vì hòa bình năm 2026 thu hút khoảng 1.000 VĐV trong nước và quốc tế. Chương trình gồm 2 hoạt động chính: đạp xe diễu hành vào ngày 18.4 và Giải đua xe đạp tỉnh Quảng Trị năm 2026 chủ đề "Chung tay kiến tạo hòa bình" diễn ra ngày 19.4.

Đặc biệt, hành trình đạp xe diễu hành sẽ đi qua những "tọa độ lịch sử" như cầu Hiền Lương - sông Bến Hải, Thành cổ Quảng Trị, các nghĩa trang liệt sĩ... - những nơi lưu giữ ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình của dân tộc.

Không gian sự kiện còn mở rộng giao lưu quốc tế khi có sự tham gia của các câu lạc bộ xe đạp đến từ Lào, Campuchia và Thái Lan. Bên cạnh đó là chuỗi hoạt động giàu ý nghĩa như lễ thượng cờ, viếng nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam và người có hoàn cảnh khó khăn.

Tinh thần thể thao và thông điệp hòa bình lan tỏa trên từng cung đường tại Quảng Trị ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Khi biết tin đoàn diễu hành đi qua cầu Hiền Lương - nơi từng là ranh giới chia cắt đất nước, hoa hậu Nguyễn Thanh Hà cho biết cô nghĩ nhiều về hành trình chuyển mình của dân tộc. "Quá khứ không chỉ để nhớ, mà để dẫn đường cho hiện tại. Hành trình đạp xe ấy chính là biểu tượng của sự tiếp nối", Nguyễn Thanh Hà nói.

Thông điệp mà Hoa hậu Môi trường thế giới 2023 gửi gắm đến giới trẻ tại Ngày hội đạp xe Vì hòa bình năm 2026 cũng rất rõ ràng: "Hòa bình không phải điều hiển nhiên, mà là thành quả của những hy sinh. Vì vậy, mỗi người trẻ cần sống có trách nhiệm với bản thân, xã hội, môi trường và lịch sử".

Người đẹp quê Bến Tre cho biết sẽ tích cực tham gia hành trình, đạp xe diễu hành qua các “tọa độ lịch sử” tại tỉnh Quảng Trị để lan tỏa thông điệp hòa bình ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Sự hiện diện của các VĐV quốc tế tại ngày hội, theo hoa hậu Nguyễn Thanh Hà, cho thấy hòa bình là "ngôn ngữ chung của nhân loại". Từ vùng đất từng oằn mình trong khói lửa, Quảng Trị hôm nay vươn mình trở thành điểm gặp gỡ của những con người yêu chuộng hòa bình, đó là một hành trình chuyển hóa đầy ý nghĩa, thắp lên và lan tỏa khát vọng hòa bình cho hiện tại và tương lai.

Không đặt mục tiêu tạo dấu ấn cá nhân, hoa hậu Nguyễn Thanh Hà cho biết điều cô mong muốn là góp một phần nhỏ để ngày hội không dừng lại ở một sự kiện, mà trở thành nguồn cảm hứng lâu dài. "Để mỗi người khi rời Quảng Trị đều tự hỏi: Mình có thể làm gì cho hòa bình, cho môi trường và cho tương lai?", hoa hậu Nguyễn Thanh Hà bày tỏ.