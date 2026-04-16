Thanh Thúy cùng VTV Bình Điền Long An thua sốc trước tân binh bóng chuyền Việt Nam

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
16/04/2026 14:21 GMT+7

Trần Thị Thanh Thúy ghi 20 điểm vẫn không thể giúp đội đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An vượt qua đội tân binh Hà Nội Tasco Auto ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026.

Hôm nay tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) diễn ra trận đấu tâm điểm vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 giữa đội đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An với CLB Hà Nội Tasco Auto. Trước trận đấu này, đội Hà Nội Tasco Auto bất ngờ dẫn đầu bảng xếp hạng sau 5 trận toàn thắng trong khi VTV Bình Điền Long An có sự trở lại của ngôi sao số 1 Trần Thị Thanh Thúy.

Thanh Thúy cùng VTV Bình Điền Long An thua sốc trước tân binh bóng chuyền Việt Nam- Ảnh 1.

CLB Hà Nội Tasco Auto xuất sắc đánh bại đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026

ẢNH: HNT

Trần Thị Thanh Thúy được HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa tung ra sân từ đầu, dù chưa có được trạng thái thể lực tốt nhất nhưng "4T" vẫn thi đấu đầy nỗ lực. Một mình tay đập này ghi đến 20 điểm cho đội VTV Bình Điền Long An gồm 17 điểm tấn công, 2 điểm chắn bóng, 1 điểm phát bóng trực tiếp. Tuy nhiên trước đội Hà Nội Tasco Auto chơi rất hay và đồng đều, Thanh Thúy cùng đội VTV Bình Điền Long An phải nhận thất bại 0-3 (21/25, 15/25, 21/25).

Thanh Thúy cùng VTV Bình Điền Long An thua sốc trước tân binh bóng chuyền Việt Nam- Ảnh 2.

Trần Thị Thanh Thúy (phải) không thể giúp VTV Bình Điền Long An vượt qua Hà Nội Tasco Auto

ẢNH: BĐLA

Trong chiến thắng trước VTV Bình Điền Long An, đội Hà Nội Tasco Auto phát huy được sức mạnh của các nội binh như Vi Thị Như Quỳnh tấn công sắc bén, Nguyễn Khánh Đang phòng thủ hiệu quả. Đặc biệt ngoại binh đến từ Đức Ivana Vanjak chơi thăng hoa, một mình ghi 25 điểm.

Với việc đánh bại đội đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An, CLB Hà Nội Tasco Auto dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt giữ mạch toàn thắng 6 trận, độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB VTV Bình Điền Long An xếp hạng ba với 3 thắng, 3 thua, nguy cơ bị các đối thủ xếp sau như Binh chủng Thông tin, LP Bank Ninh Bình qua mặt.


Thanh Thúy tạo sức hút lớn

