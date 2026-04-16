Thanh Thúy tạo sức hút lớn

Khi thi đấu trong màu áo CLB Gunma Green Wings ở giải bóng chuyền vô địch Nhật Bản, Thanh Thúy không cô đơn bởi cô thường xuyên có CĐV là người Việt ở xứ sở hoa anh đào đến sân cổ vũ. Với tài năng được khẳng định khi là tay ghi điểm chủ lực, đưa Gunma Green Wings lần đầu vào tứ kết giải vô địch Nhật Bản, Thanh Thúy còn có thêm người hâm mộ bản xứ. Vì thế quãng thời gian thi đấu ở Nhật Bản vừa qua rất nhiều kỷ niệm với cô, thậm chí nhiều CĐV Nhật Bản còn lên tiếng mong muốn thủ quân đội tuyển bóng chuyền nữ VN sớm trở lại Nhật Bản thi đấu.

Trần Thị Thanh Thúy trở lại khoác áo CLB VTV Bình Điền Long An ẢNH: BĐLA

Ở VN, Thanh Thúy cũng là VĐV bóng chuyền hiếm hoi có lượng CĐV hùng hậu. Nhiều người hâm mộ đến Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) khi biết tin cô về nước khoác áo CLB VTV Bình Điền Long An tranh tài ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Nhiều CĐV hò reo khi cô được HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa tung vào sân thi đấu trong chiến thắng 3-0 của CLB VTV Bình Điền Long An trước LP Bank Ninh Bình ở lượt trận vừa qua. Cô cũng được truyền thông, người hâm mộ săn đón nhiều nhất sau trận đấu cho thấy sức hút lớn của ngôi sao số 1 bóng chuyền nữ VN.

Việc Thanh Thúy dừng chân ở tứ kết giải bóng chuyền vô địch Nhật Bản lại là may mắn cho đội ĐKVĐ quốc gia VTV Bình Điền Long An. Bởi lẽ cô kịp về góp sức cho đội bóng này vốn đang thi đấu chưa tốt khi để thua 2 trận. Có Thanh Thúy, dàn tay đập trẻ đội VTV Bình Điền Long An thêm tự tin và cũng tạo sức ép tâm lý lên đối thủ. Đơn cử ở trận đấu với LP Bank Ninh Bình vừa qua, Thanh Thúy chỉ ra sân nửa cuối các ván nhưng cũng giúp đội giành chiến thắng áp đảo.

Sự có mặt kịp lúc của Thanh Thúy giúp đội VTV Bình Điền Long An sáng cửa giành chiến thắng trước hiện tượng ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay là CLB Hà Nội Tasco Auto khi chạm trán lúc 12 giờ hôm nay 16.4. Dưới dự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, đội tân binh Hà Nội Tasco Auto toàn thắng 5 trận, độc chiếm ngôi đầu bảng. Tuy nhiên nếu thất thủ trước VTV Bình Điền Long An, đội bóng thủ đô sẽ mất ngôi đầu về tay đối thủ. Đội Hà Nội Tasco Auto sở hữu dàn tuyển thủ chất lượng như Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Khánh Đang, Lê Thanh Thúy bên cạnh ngoại binh người Đức Ivana Vanjak. Trong khi đó đội VTV Bình Điền Long An cũng có các tuyển thủ như Võ Thị Kim Thoa, Lê Như Anh, Kim Thanh và đặc biệt là sự trở lại kịp lúc của Thanh Thúy. Vì thế HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đánh giá cơ hội chiến thắng của 2 đội là 50-50.

Sau vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia, Thanh Thúy sẽ cùng CLB VTV Bình Điền Long An tham dự Cúp bóng chuyền Hùng Vương. Cô tiếp tục cùng đội bóng này tham dự Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền tại Tây Ninh (tháng 5). Sau giải đấu này, cô sẽ cùng đội tuyển bóng chuyền nữ VN tập luyện chuẩn bị cho giải bóng chuyền nữ châu Á diễn ra tại Philippines vào đầu tháng 6.