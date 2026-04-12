Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Bảng xếp hạng giải bóng chuyền vô địch quốc gia mới nhất: Bất ngờ tân binh chơi cực hay

Quỳnh Anh
12/04/2026 07:12 GMT+7

Vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 đang diễn ra tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) với bất ngờ trên bảng xếp hạng thuộc về đội tân binh Hà Nội Tasco Auto.

Đội tân binh Hà Nội Tasco Auto 'bay cao' trên bảng xếp hạng giải bóng chuyền vô địch quốc gia

Sau 3 lượt trận ở hạng mục nữ giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026, CLB Hà Nội Tasco Auto do HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dẫn dắt ghi dấu ấn với thành tích toàn thắng. Đội bóng thủ đô lần lượt đánh bại CLB Binh chủng thông tin (3-2), CLB Hóa chất Đức Giang Lào Cai (3-0), CLB Ngân hàng Công thương (3-0). 

Vi Thị Như Quỳnh (trái) tỏa sáng cùng CLB Hà Nội Tasco Auto tại vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026

Sự xuất sắc của Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Khánh Đang cùng ngoại binh đến từ Đức Ivana Vanjak bên cạnh các vị trí khác chơi khá ổn định là chìa khóa mang đến thành công cho tân binh Hà Nội Tasco Auto trong 3 trận đã quá. Nhờ đó đội bóng này chiếm đỉnh bảng xếp hạng với 8 điểm, xếp trên nhà đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An (7 điểm, hạng nhì). Cuộc cạnh tranh ở hạng mục nữ gay cấn khi điểm số giữa các đội sít sao như đội xếp hạng ba Hóa chất Đức Giang Lào Cai có cùng 6 điểm với đội hạng tư LP Bank Ninh Bình còn đội Binh chủng Thông tin xếp hạng 5 với 4 điểm. 

Đội Công an TP.HCM giữ ngôi đầu bảng xếp hạng giải bóng chuyền vô địch quốc gia đầy ấn tượng

Ở hạng mục nam giải bóng chuyền vô địch quốc gia, đội Công an TP.HCM và đội đương kim vô địch Biên Phòng chia nhau ngôi nhất, nhì sau 9 trận toàn thắng (9 điểm). Đội Công an TP.HCM chưa để thua ván đấu nào khi lần lượt đánh bại CLB TP.HCM (3-0), Sanest Khánh Hòa (3-0), Hà Nội (3-0) nên giữ ngôi đầu nhờ hiệu số phụ tốt hơn đội Biên Phòng. Thể Công Tân Cảng (6 điểm), LP Bank Ninh Bình (5 điểm), Hà Nội (4 điểm) lần lượt xếp hạng ba, tư, năm trong khi cựu vương Sanest Khánh Hòa xếp cuối bảng khi thua cả 3 trận. 

Hôm nay (12.4) tiếp tục diễn ra 2 cặp đấu ở hạng mục nữ giải bóng chuyền vô địch quốc gia giữa Hà Nội Tasco Auto với LP Bank Ninh Bình (12 giờ), Ngân hàng Công thương với Thanh Hóa (17 giờ) và 2 cặp đấu hạng mục nam giữa Thể Công Tân Cảng với Công an TP.HCM (14 giờ 30), Đà Nẵng với TP.HCM (19 giờ 30). Các trận đấu được trực tiếp trên ON Sports New, ON Sports cùng các nền tảng của VTVcab.

Bảng xếp hạng nội dung nam: 

Trận đấuĐiểmSetĐiểm
HạngĐộiTBTBTỉ lệTBTỉ lệ
1Công an TP. Hồ Chí Minh30990MAX2301751.314
2Biên Phòng 309919.0002522031.241
3Thể Công Tân Cảng216851.6002932801.046
4LP Bank Ninh Bình215661.0002532640.958
5Hà Nội124560.8332542630.966
6TP. HCM123360.5001922130.901
7Đà Nẵng030290.2222442640.924
8Sanest Khánh Hòa030090.0001762320.759

Bảng xếp hạng nội dung nữ: 

Trận đấuĐiểmSetĐiểm
HạngĐộiTBTBTỉ lệTBTỉ lệ
1Hà Nội Tasco Auto308924.5002491871.332
2VTV Bình Điền Long An217832.6672482181.138
3HCĐG Lào Cai216632.0002031751.160
4LP Bank Ninh Bình216641.5002382001.190
5Binh chủng Thông tin 124560.8332242221.009
6Ngân hàng Công thương123360.5001822110.863
7Thanh Hóa122480.5002202690.818
8Geleximco Hưng Yên030090.0001432250.636


Lịch thi đấu, trực tiếp giải bóng chuyền vô địch quốc gia hôm nay: Không khoan nhượng

Hôm nay (7.4) tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) tiếp tục diễn ra vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 với màn xuất trận của nhà đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An (nữ) và Biên Phòng (nam).

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận