Bảng xếp hạng giải bóng chuyền vô địch quốc gia mới nhất: Bất ngờ tân binh chơi cực hay

Đội tân binh Hà Nội Tasco Auto 'bay cao' trên bảng xếp hạng giải bóng chuyền vô địch quốc gia

Sau 3 lượt trận ở hạng mục nữ giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026, CLB Hà Nội Tasco Auto do HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dẫn dắt ghi dấu ấn với thành tích toàn thắng. Đội bóng thủ đô lần lượt đánh bại CLB Binh chủng thông tin (3-2), CLB Hóa chất Đức Giang Lào Cai (3-0), CLB Ngân hàng Công thương (3-0).

Vi Thị Như Quỳnh (trái) tỏa sáng cùng CLB Hà Nội Tasco Auto tại vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 ẢNH: HNT

Sự xuất sắc của Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Khánh Đang cùng ngoại binh đến từ Đức Ivana Vanjak bên cạnh các vị trí khác chơi khá ổn định là chìa khóa mang đến thành công cho tân binh Hà Nội Tasco Auto trong 3 trận đã quá. Nhờ đó đội bóng này chiếm đỉnh bảng xếp hạng với 8 điểm, xếp trên nhà đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An (7 điểm, hạng nhì). Cuộc cạnh tranh ở hạng mục nữ gay cấn khi điểm số giữa các đội sít sao như đội xếp hạng ba Hóa chất Đức Giang Lào Cai có cùng 6 điểm với đội hạng tư LP Bank Ninh Bình còn đội Binh chủng Thông tin xếp hạng 5 với 4 điểm.

Đội Công an TP.HCM giữ ngôi đầu bảng xếp hạng giải bóng chuyền vô địch quốc gia đầy ấn tượng ẢNH: CLB CA.TPHCM

Ở hạng mục nam giải bóng chuyền vô địch quốc gia, đội Công an TP.HCM và đội đương kim vô địch Biên Phòng chia nhau ngôi nhất, nhì sau 9 trận toàn thắng (9 điểm). Đội Công an TP.HCM chưa để thua ván đấu nào khi lần lượt đánh bại CLB TP.HCM (3-0), Sanest Khánh Hòa (3-0), Hà Nội (3-0) nên giữ ngôi đầu nhờ hiệu số phụ tốt hơn đội Biên Phòng. Thể Công Tân Cảng (6 điểm), LP Bank Ninh Bình (5 điểm), Hà Nội (4 điểm) lần lượt xếp hạng ba, tư, năm trong khi cựu vương Sanest Khánh Hòa xếp cuối bảng khi thua cả 3 trận.

Hôm nay (12.4) tiếp tục diễn ra 2 cặp đấu ở hạng mục nữ giải bóng chuyền vô địch quốc gia giữa Hà Nội Tasco Auto với LP Bank Ninh Bình (12 giờ), Ngân hàng Công thương với Thanh Hóa (17 giờ) và 2 cặp đấu hạng mục nam giữa Thể Công Tân Cảng với Công an TP.HCM (14 giờ 30), Đà Nẵng với TP.HCM (19 giờ 30). Các trận đấu được trực tiếp trên ON Sports New, ON Sports cùng các nền tảng của VTVcab.

Bảng xếp hạng nội dung nam:

Trận đấu Điểm Set Điểm Hạng Đội T B T B Tỉ lệ T B Tỉ lệ 1 Công an TP. Hồ Chí Minh 3 0 9 9 0 MAX 230 175 1.314 2 Biên Phòng 3 0 9 9 1 9.000 252 203 1.241 3 Thể Công Tân Cảng 2 1 6 8 5 1.600 293 280 1.046 4 LP Bank Ninh Bình 2 1 5 6 6 1.000 253 264 0.958 5 Hà Nội 1 2 4 5 6 0.833 254 263 0.966 6 TP. HCM 1 2 3 3 6 0.500 192 213 0.901 7 Đà Nẵng 0 3 0 2 9 0.222 244 264 0.924 8 Sanest Khánh Hòa 0 3 0 0 9 0.000 176 232 0.759

Bảng xếp hạng nội dung nữ:

Trận đấu Điểm Set Điểm Hạng Đội T B T B Tỉ lệ T B Tỉ lệ 1 Hà Nội Tasco Auto 3 0 8 9 2 4.500 249 187 1.332 2 VTV Bình Điền Long An 2 1 7 8 3 2.667 248 218 1.138 3 HCĐG Lào Cai 2 1 6 6 3 2.000 203 175 1.160 4 LP Bank Ninh Bình 2 1 6 6 4 1.500 238 200 1.190 5 Binh chủng Thông tin 1 2 4 5 6 0.833 224 222 1.009 6 Ngân hàng Công thương 1 2 3 3 6 0.500 182 211 0.863 7 Thanh Hóa 1 2 2 4 8 0.500 220 269 0.818 8 Geleximco Hưng Yên 0 3 0 0 9 0.000 143 225 0.636



