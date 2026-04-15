Bất ngờ thú vị tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia

Hiện tượng tân binh Hà Nội Tasco Auto

Vừa giành quyền thăng hạng, đội nữ Hà Nội Tasco Auto với sự đầu tư mạnh mẽ, trở thành hiện tượng của vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia (VĐQG) năm nay khi toàn thắng cả 5 trận. Sau khi lần lượt đánh bại đội Binh chủng Thông tin, Hóa chất Đức Giang Lào Cai, Ngân hàng Công thương, LP Bank Ninh Bình, hôm qua (14.4) các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục thắng đối thủ mạnh khác là CLB Thanh Hóa. Độc chiếm ngôi đầu với 13 điểm, CLB Hà Nội Tasco Auto tạo cách biệt 5 điểm so với các đối thủ xếp sau và sớm đoạt suất tham dự Cúp bóng chuyền Hùng Vương dành cho 4 đội có thành tích tốt nhất vòng 1 giải VĐQG.

CLB nữ Hà Nội Tasco Auto (trái) thi đấu ấn tượng ở vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG 2026 Ảnh: VFV

Trước mùa giải năm nay, CLB Hà Nội Tasco Auto "chơi lớn" khi chiêu mộ hàng loạt nội binh là tuyển thủ quốc gia như phụ công Lê Thanh Thúy, chủ công Vi Thị Như Quỳnh, libero Nguyễn Khánh Đang. Đội chủ nhà còn sở hữu được ngoại binh chất lượng đến từ Đức là Ivana Vanjak. Một thay đổi khác mang tính đột phá ở đội tân binh là mời được ông Nguyễn Tuấn Kiệt, HLV đội tuyển bóng chuyền nữ VN về dẫn dắt. Với tài cầm quân được khẳng định, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt giúp phát huy được khả năng của các gương mặt trẻ trong đội như Bùi Thị Ánh Thảo. Dàn tay đập chủ lực cũng có sự phối hợp ăn ý cùng ngoại binh và đặc biệt khả năng "đọc" đối thủ, điều chỉnh chiến thuật hiệu quả mang đậm dấu ấn của BHL.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết từng cầu thủ đội Hà Nội Tasco Auto đã thể hiện được khát khao cống hiến, nỗ lực hết mình khi được trao cơ hội ra sân. Tuy nhiên vẫn còn một số sai sót phải điều chỉnh nếu muốn tiến sâu, bởi lẽ đội còn 3 trận ở vòng 1 sau đó là vòng 2 vào tháng 10. Đó là cuộc đua đường dài mà chỉ cần chủ quan, sơ sẩy là đánh mất cơ hội.

CLB Thanh Hóa cũng gây bất ngờ khi đánh bại ĐKVĐ VTV Bình Điền Long An với tỷ số 3-2. Tuy nhiên phong độ của các cầu thủ đội bóng xứ Thanh không ổn định khi thất bại liên tiếp sau đó. Trong khi đó, CLB Hóa chất Đức Giang Lào Cai với sự trở lại kịp thời của Trần Thị Bích Thủy từ Nhật Bản đã liên tiếp chiến thắng để vươn lên nhì bảng.

Ấn tượng đội nam Công an TP.HCM

Ở mùa thứ 2 lên chơi giải VĐQG, đội nam Công an TP.HCM cho thấy tham vọng lớn khi tiếp tục đầu tư quyết liệt. Bên cạnh dàn nội binh tuyển thủ quốc gia là Nguyễn Văn Quốc Duy, Quản Trọng Nghĩa, Phạm Quốc Dư, đội nam Công an TP.HCM còn chiêu mộ 2 ngoại binh cho vòng 1 giải VĐQG năm nay là Martin Licek (CH Czech) và Ali Haghparast (Iran). Trong đó tay đập Ali Haghparast cho thấy khả năng tấn công đa dạng, hiệu quả, góp công giúp đội Công an TP.HCM có 4 chiến thắng liên tiếp với cùng tỷ số 3-0 trước CLB TP.HCM, Sanest Khánh Hòa, CLB Hà Nội, Thể Công Tân Cảng và độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng.

Với những gì thể hiện, đội nam Công an TP.HCM được đánh giá sẽ tạo cuộc đua song mã với nhà ĐKVĐ Biên Phòng ở vòng 1 lẫn vòng 2 và VCK giải bóng chuyền VĐQG năm nay. CLB Biên Phòng được ví như đội tuyển bóng chuyền VN thu nhỏ. Dàn tuyển thủ Nguyễn Ngọc Thuân, Đinh Văn Duy, Phạm Văn Hiệp, Trương Thế Khải, Trần Duy Tuyến nhiều năm cùng ăn tập, thi đấu nên rất ăn ý. Sau 3 chiến thắng trước đội Đà Nẵng, CLB TP.HCM, Sanest Khánh Hòa, CLB Biên Phòng dồn quyết tâm đánh bại CLB Hà Nội khi chạm trán lúc 14 giờ 30 hôm nay (15.4) nhằm giữ vị thế của nhà ĐKVĐ.